8 bí kíp phòng the và nghệ thuật quyến rũ được đúc kết từ Diên Hy công lược khiến các mẹ bỉm sữa sốt xình xịch

Gần đây trong một hội nhóm trêm MXH một mẹ bỉm sữa có tên Thu Lều đã đúc rút từ việc theo dõi bộ phim Diên Hy công lược những điều được rút ra về bí kíp quyến rũ, xây dựng mối quan hệ hoàn hảo cho chị em.

Thu Lều viết: "Các chị em nào cày hết Diên hy công lược chưa ạ? Trong khi xem em liên tưởng đến 1 số điều, về bí kíp phòng the, về hạnh phúc gia đình, mối quan hệ nam nữ...". Và dưới đây là những chia sẻ kĩ càng của mẹ bỉm sữa này về những điều được đúc rút từ bộ phim này.

Dưới đây là 8 bí kíp vàng được tác giả viết ra từ bộ phim cực hot này:

Trong quan hệ vợ chồng rất cần yếu tố mới lạ

Nguỵ Anh lạc được "thị tẩm" lần đầu không phải ở "long sàng" như các phi tần khác, mà ở trên lầu cao, ngắm trăng. Nhà vua đi lên tìm nàng, trăng thanh, gió mát, hoa thơm. Nàng nhiều lần "thả thính", cướp lượt thị tẩm của các phi tần khác, cũng vì nàng khác lạ.

Đây cũng là gợi ý cho các chị nào thích cosplay gia tăng cảm xúc yêu, các chị em mau mau kiếm ngay 1 bộ đi. Khi vua giận, Nguỵ Anh Lạc đã mặc bộ đồ này lẻn vào phòng vua để làm lành. Vua nói "chả ra cái thể thống gì", thế nhưng lại lôi nàng vào lòng, ôm chặt không buông.

Thêm chút gia vị "giận dỗi" trong tình yêu

Ngụy Anh Lạc nhiều lần trêu ngươi, chọc tức vua, hờ hững vua, nhưng lại khiến vua sủng ái, thương nhớ không nguôi. Sau cơn giận, thường thì "chuyện ấy" làm hoà. Có lần, sau 1 đêm ân ái, sáng dậy, vua phong nàng từ quý nhân lên lệnh tần, khi bước đi 2 tay còn dang ra, ưỡn người, hẳn là vua đã có 1 đêm mệt nhọc. Các phi tần khác tức nổ đom đóm mắt, nói "hoàng thượng bị sao vậy?". Nên gia vị trong một mối quan hệ là cần thiết bởi khi đó "chuyện ấy" được gia tăng cảm xúc, giá trị tăng lên gấp nhiều lần.

Đừng moi móc quá khứ của chồng, thay vì ghen tuông, hãy khiến chồng yêu thương mình

Phó Hằng yêu sau đắm Ngụy Anh Lạc, nhưng buộc lòng phải cưới Nhĩ Tình. Sau khi cưới, từ 1 người hiền hoà, nàng trở thành 1 người độc ác, ghen tuông vô độ, nhiếc móc Phó Hằng, khiến Phó Hằng tức giận, không hề động vào đến 1 lần, và còn nói "cô điên rồi".

Ngoài đời đã có nhiều vụ chồng ngoại tình, vợ đi đánh ghen, rồi cuối cùng cay đắng nhìn chồng ôm con bồ, bảo vệ con bồ, đánh mình. Chi bằng ở nhà làm đẹp cho bản thân còn hơn.

Đã có chồng, đừng có lăng nhăng, thả thính, khiến chồng ghen 1 chút thì được...

Nhĩ Tình vì tức giận Phó Hằng, đã tính mưu và có con với hoàng thượng. Từ đó Phó Hằng không bao giờ tha thứ cho Nhĩ Tình nữa. Khiến chồng ghen một chút thì được, nhưng đến mức phản bội người thương chỉ vì một phút hồ đồ thì tức là bạn đá phá hỏng mối quan hệ đáng quý như chơi. Cách "đùa với lửa" này thật là tai hại.

Hết lòng vì chồng con, quán xuyến công việc gia đình là tốt, nhưng đừng quên chăm sóc bản thân

Nhàn Phi sau khi lên làm hoàng hậu luôn chu đáo lo toan chuyện hậu cung đâu vào đấy, yêu vua hết lòng dù thái hậu đã giết hại cha mình. Thế nhưng vẫn không được vua yêu thương nhiều. Lệnh Phi thích gì làm nấy, không phải lo như hoàng hậu, lại được vua yêu chiều. Kết quả sau 12 năm hoàng hậu già đi trông thấy, nhiều nếp nhăn, hơn nữa lối ăn nói khiến vua cảm thấy hoàng hậu "không được bình thường".

Trong giây phút thuyền vua bị cháy, hoàng hậu chạy đi tìm vua, muốn cứu vua. Thế nhưng lúc đó vua lại lệnh cho thái giám, thị vệ bảo vệ cho Lệnh Phi. Quá đau lòng, hoàng hậu trách móc vua, nhưng cũng chỉ nhận được câu nói "hoàng hậu điên rồi", sau đó giam lỏng trong cung. Chị em mình nhiều khi cũng vậy, nhiều khi mải miết chuyện cơm áo gạo tiền, rồi chồng mê ng khác, khi đó mình đau khổ nhiếc móc, nhưng cũng chẳng nhận được sự thương cảm nào hết. Hết lòng vì chồng nhưng đâu có xinh đẹp bằng cô bồ kia...

Không đổi mới, hâm nóng tình cảm, san sẻ buồn vui, thì vợ chồng sẽ càng ngày càng xa cách



Trong phim, có đoạn mình không nhớ ai nói, đại khái như thế này "phi tần, đối với vua, cũng đơn thuần là người giúp nối dõi tông đường, giải toả những căng thẳng sau khi lo chuyện triều chính, ban đầu là vì mới lạ, xinh đẹp, nhưng theo thời gian, nếu không có gì đặc biệt, họ cũng chỉ là những hình ảnh mơ hồ, vua không nhận ra là ai nữa". Vậy nên trong cuộc sống này, nếu cứ hờ hững nhau, không nghĩ đến chuyện đổi mới làm cho mọi thức tích cực lên thì rồi cũng đi vào lối mòn là những cảm giác trống rỗng trong một mối quan hệ.

Nên học hỏi một số bí kíp phòng the

Thuận Tần, người đẹp trong sáng không tỳ vết, nhà vua say mê, thực ra lại là 1 người đàn bà đã lấy chồng, sinh con, thế mà khi "thị tẩm" vua không hề phát hiện ra. Vậy hẳn là các bí kíp phòng the như kegel hẳn là có từ thời đó. Đó chỉ là một câu chuyện cụ thể, còn những ví dụ khác cho thấy có học vẫn có hơn và nếu biết áp dụng các bí kíp phòng the thì bạn dễ muốn có gì cũng được.

Gia đình nhà chồng là nơi không nên đưa ra để bàn luận và tranh đấu thắng thua

Mẹ chồng là thái hậu, anh em nhà chồng là tông thất, luôn có vị thế nhất định, muốn bình yên thì không nên động vào.

Bài viết này nhanh chóng đã nhận được hàng ngàn like vì những điều thực tế vô cùng sâu sắc đã được đút kết. Mối quan hệ nam nữ, chuyện vợ chồng để lúc nào cũng khiến chị em quan tâm. Nhưng xem phim và tự đút kết có lẽ là cách hiệu quả hơn những bài học lý thuyết mà chị em cho rằng "không nhìn thấy" dễ dàng như cách này.