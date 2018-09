7 việc bạn tuyệt đối không nên làm phòng tập gym nếu không muốn mọi nỗ lực của mình trở nên "công cốc"

Khi đến phòng tập gym, lựa chọn quần áo phù hợp là một trong những vấn đề mọi người không nên xem thường. Việc ăn mặc phù hợp sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả cao trong quá trình tập luyện. Trái lại, mang vật dụng không phù hợp có thể gây cản trở và ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình di chuyển thực hiện động tác.

Dưới đây là một số sai lầm chị em phụ nữ thường gặp phải khi đến phòng tập gym:



Mặc áo cotton 100%

Mặc dù nhiều nghiên cứu đã chỉ ra quần áo cotton ít gây mùi hơn áo làm từ sợi tổng hợp nhưng trên thực tế loại vải này thực sự có thể hấp thụ rất nhiều mồ hôi. Chad Moeller, huấn luyện viên tại phòng tập ShockBody Fitness ở New York cho biết, chúng sẽ khiến người tập cảm giác như đang khoác trên mình một tấm khăn ướt.

Navya Mysore, bác sĩ tại tổ chức One Medical ở New York cho hay, quần áo càng ẩm ướt thì càng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, đặc biệt nếu bạn mặc chúng trong một thời gian dài. Bất kỳ vùng da nào tiếp xúc với quần áo tập luyện chứa đầy vi khuẩn đều có thể dẫn đến nhiễm nấm. Do đó, thay vì dùng vải cotton, bạn hãy lựa chọn những loại vải khác có khả năng thấm mồ hôi cao trong quá trình tập.

Đi giày mòn đế

Jasmine Marcus, nhà vật lý trị liệu ở Ithaca, New York cho biết, mọi người có thể dễ dàng nhận biết "tuổi thọ" đôi giày của mình khi nhìn vào chiếc đế mòn và trang trí bị mờ xung quanh giày. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn nên thay thế đôi cũ và mua một đôi mới phù hợp hơn.

Những đôi giày cũ này không êm và có thể dễ hấp thụ trấn động. Khi phần đáy bị mòn, chúng có khả năng tác động tới sự liên kết của bàn chân với thân trên. Hậu quả là bạn sẽ thường xuyên bị đau đầu gối và hông trong quá trình tập.

Sử dụng áo lót bình thường

Mặc những chiếc áo lót thông thường hoặc áo thể thao đã cũ đến phòng tập là một lựa chọn sai lầm vì chúng có khả năng đàn hồi kém. Darria Long Gillespie, giáo sư tại Đại học Y Tennessee cho biết, mọi người cần lựa chọn cho mình những chiếc áo lót phù hợp khi tới phòng tập. Nếu bạn sở hữu vòng một vừa phải hoặc to, việc di chuyển có thể dẫn đến những cơn đau lưng và vai sau khi kết thúc bài tập. Đồng thời, việc làm này còn khiến các mô vú căng ra, làm tổn hại và tăng nguy cơ gây chảy xệ vú trong tương lai.

Đeo nữ trang

Bạn hãy để trang sức ở nhà nếu không yên tâm cất chúng trong phòng thay đồ. Đeo vòng cổ là việc làm sai lầm khi tập gym. Theo Angel Stone, huấn luyện viên trên trang mạng fitandhungry.com, mang dây chuyền trong quá trình chạy bộ sẽ khiến chúng thường xuyên bị rối và đập vào ngực hoặc mặt.

Hơn nữa, đeo nhẫn khi nâng hoặc cầm nắm đồ vật cũng có thể gây trơn trượt, khiến vật đó dễ tuột khỏi lòng bàn tay. Sức ép của vật dụng làm đẹp này sẽ gây ra vết lõm sâu và thậm chí làm tróc da tay. Áp lực có trọng lượng tương đương 12 kilogram có thể dễ dàng làm xước kim loại hoặc đá.

Mặc quần áo bó

Các loại quần áo bó được thiết kế nhằm hỗ trợ quá trình di chuyển trong khi cơ bắp vẫn có thể hoạt động bình thường. Tuy nhiên, lựa chọn những loại có kích thước nhỏ và quá chật chội sẽ gây hại hơn lợi. Quần áo không nên quá bó, gây hạn chế quá trình di chuyển.

Theo Robert Herst, huấn luyện viên trên trang mạng w8lifterusa.com, quần short hoặc xà cạp sẽ khiến người tập gặp khó khăn khi gập người trong khi áo sơ mi sẽ cản trở tay duỗi thẳng và đưa lên cao.Ngoài ra, quần áo cũng không nên quá chặt gây hạn chế lưu thông máu. Sử dụng quần quá nhỏ có thể gây chuột rút ở chân trong khi áo ngực bó có thể ngăn cản quá trình hô hấp. Quần short bó sẽ gây chà xát bắp đùi, thậm chí dẫn đến nhiễm trùng.



Dùng quần áo rộng

Conni Ponturo, người sáng lập trung tâm Absolute Pilates Upstairs ở Woodland Hills, CA cho biết, khi đến phòng tập gym, mọi người không nên che dấu cơ thể dưới một lớp áo rộng. Các huấn luyện viên hoặc hướng dẫn viên sẽ dựa vào hình thể và sức khỏe để lựa chọn bài tập phù hợp nhất với bạn.

Các loại quần áo thể thao ngày nay được thiết kế giúp cơ thể có khả năng di chuyển linh hoạt hơn. Vì vậy, hãy lựa chọn một bộ trang phục thực sự phù hợp với mình nhất.

Trang điểm

Joshua Zeichner, giám đốc mỹ phẩm kiêm chuyên viên nghiên cứu vấn đề về da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai ở thành phố New York cho biết, phòng tập gym không phải là nơi thích hợp để bạn trang điểm. Khi bạn đổ mồ hôi, bụi bẩn và bã nhờn có thể tích tụ dưới lớp trang điểm, dẫn đến kích ứng và thúc đẩy mụn trứng cá xuất hiện.

Do đó, nếu mục tiêu của bạn là giảm cân hoặc giữ dáng, hãy làm sạch lớp phấn trang điểm khi tới phòng tập. Trong trường hợp bắt buộc, mọi người chỉ nên để lại một lớp kem chống nắng mỏng trên mặt khi cần thiết.

(Nguồn: Womenshealthmag)