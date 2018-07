6h tối tới 12h đêm sẽ quyết định bạn là ai: Sự nghiệp làng nhàng, tương lai bất ổn vì "cày phim", tám chuyện, hay trở thành người ưu tú

Quyết định tương lai của bạn không phải công việc bạn đang làm mà là khoảng thời gian sau khi tan làm: Từ 18h chiều đến 24h đêm bạn làm những gì, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con đường sự nghiệp của bạn sau này

Những ai yêu thích điện ảnh không thể không biết đến một nhóm người gồm phóng viên, doanh nhân, kỹ sư, nhà khoa học, sau khi tan làm, có thể hoá thân thành siêu nhân, người dơi, người sắt, và gã khổng lồ xanh. 4 tạo hình nhân vật này giúp chúng ta nhận ra: Thời điểm chúng ta có thể trở thành một phiên bản tốt hơn, làm được những điều phi thường, đều bắt nguồn sau khi chúng ta tan ca làm.

Nhiều người quan niệm rằng, nhiệm vụ duy nhất của họ là kiếm được một công việc. Sau đó, họ chỉ cần hùng hục làm việc, còn công ty sẽ quyết định dùm họ lộ trình thăng tiến sự nghiệp.

Nhưng nếu bạn làm hoài mà mức lương, cũng như chức vụ của bạn vẫn giữ nguyên, xin đừng trách móc, đổ lỗi cho công ty vì đã không giúp bạn "tiến hoá". Bạn cần biết rằng, không ai ngoài bạn có thể giúp bạn "nâng cấp" bản thân; và khoảng thời gian tốt nhất để bạn có thể bồi dưỡng trình độ, chính là khoảng thời gian sau khi tan làm.

Thông thường, vào khoảng 6 giờ tối chúng ta sẽ có mặt ở nhà, đến 12 giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Bây giờ, hãy nhắm mắt lại, dành một chút thời gian để suy nghĩ xem trong khoảng thời gian này chúng ta đã làm được những việc gì. Để tôi đoán thử nhé, có phải khoảng thời gian đó bạn đang bận "cày" một bộ phim, điên cuồng nhấn nút "like" vào tất cả các dòng trạng thái bạn thấy trên facebook, hoặc lê la cà phê cà pháo với bạn bè? Thậm chí, tôi tin chắc có không ít người vắt kiệt bản thân bằng cách không chịu cho bản thân nghỉ ngơi, trở thành những con cú thức trắng xuyên màn đêm chỉ để chơi game và tám chuyện.

Lợi ích có thể đạt được từ khoảng thời gian từ 6 giờ tối đến 12 giờ đêm vượt qua những gì bạn tưởng tượng rất nhiều.

Khi đi làm, rất nhiều người trong chúng ta tin rằng, khoảng thời gian để nỗ lực phấn đấu, để phát triển sự nghiệp chỉ gói gọn trong 8 tiếng đi làm mỗi ngày. Tiếp theo, ban lãnh đạo sẽ nhìn vào khoảng thời gian đó để đánh giá, chấm điểm cho bạn, trực tiếp quyết định xem bạn có xứng đáng để được tăng lương không. Trên thực tế, khoảng thời gian quyết định năng suất, hiệu quả làm việc cũng như giúp bạn lọt vào mắt xanh của sếp, lại chính ở thời điểm sau khi tan ca về nhà.

1. Buổi tối bạn làm gì?

Tôi tốt nghiệp đại học Ngoại Thương chuyên ngành Thương mại Quốc tế, nhưng tôi muốn được trở thành một nhà thiết kế. Mỗi buổi tối tôi lại miệt mài trau dồi tay nghề, có bận tôi tham gia một khoá học để nâng cao, cải thiện tư duy thiết kế của mình. Tôi tốn không ít thời gian để làm những việc này. Đến khi đi làm cho một công ty vận tải, tôi thấy việc trau dồi thiết kế không còn cần thiết nữa, vì vậy quyết định dừng lại và chuyển hướng sang học những kiến thức về logistics. Tôi tiếp tục mất thêm một khoảng thời gian dài nữa, nhưng khoảng thời gian này không hề bị lãng phí một cách vô ích.

Nếu như tôi chỉ dựa vào những kinh nghiệm, kỹ năng có được khi đi làm, có thể tôi sẽ không bao giờ trở thành người quản lý vận tải, mà sẽ chỉ mãi dậm chân tại chỗ. Muốn phát triển, không có cách nào khác ngoài việc tự "lên lớp", dạy dỗ cho bản thân mình. Đây cũng là điểm chung của tất cả những người tài giỏi mà tôi biết.

Tôi có một người bạn học trường sư phạm, người này say mê công nghệ, ưa thích bán hàng. Buổi sáng anh ta làm nhân viên tư vấn qua điện thoại, buổi tối anh lọ mọ ngồi học lập trình. Sau này, anh trở thành phó giám đốc kinh doanh kiêm giám đốc công nghệ của một công ty khởi nghiệp. Tôi còn có một người bạn khác học Học viện Ngoại giao, cực kỳ thích làm người dẫn chương trình. Cô tham gia nhiều khoá học MC, rèn luyện bản thân rất nhiều, và bây giờ cô đã trở thành biên tập viên của đài truyền hình Việt Nam.

Với những người này, khoảng thời gian luyện rèn từ 6 giờ đến 12 giờ mỗi tối đã thực sự tác động mạnh mẽ tới tương lai của họ.

Tất nhiên, chúng ta phải biết cách cân bằng giữa công việc và gia đình. Nếu bạn đã kết hôn, buổi tối cũng cần dành chút thời gian cho vợ con của mình. Nếu bạn vẫn còn độc thân, bạn cũng cần dành thời gian để tập thể dục thể thao rèn luyện sức khoẻ, gặp gỡ trò chuyện với bạn bè. Bạn cũng có thể giải trí bằng cách xem phim, chơi bài,…

Nhưng bạn không nhất thiết phải dành toàn bộ thời gian buổi tối của mình để cày cho xong một mùa phim trên Netflix, hay dành hàng giờ để chơi Candy Crush, hoặc nhắn tin facebook, zalo, viber với bạn bè.

Vậy vào buổi tối, bạn nên làm những việc gì?

2. Đọc sách nhiều lên. Đọc gì cũng được

Giảng viên đại học của tôi xuất thân trong một gia đình nghèo khó. Ông là một người rất cần cù, siêng năng, và là người duy nhất trong gia đình chạm được tay vào tấm bằng đại học. Bên cạnh việc dạy học, ông còn phát triển nhiều dự án kinh doanh bên ngoài nữa.

Tôi hỏi, chìa khoá thành công của ông là gì. Ông đáp ngắn gọn: đọc sách.

Ông có được ngày hôm nay, bởi ông luôn đọc sách không ngừng nghỉ.

Ông tin rằng, kiến thức đóng vai trò then chốt trong việc giúp chúng ta giành được thứ chúng ta muốn. Ông luôn hỏi những học viên của ông quyển sách gần đây nhất họ đọc là gì. Những học viên xuất sắc có thể đưa ra đáp án không chút chần chừ, do dự. Việc đọc sách có thể cho bạn một kiến thức nền tốt, giúp bạn nổi bật hơn so với những người xung quanh. Bạn có thể tinh ranh hơn, có nhiều mưu kế hơn, và điều này có lợi cho sự phát triển của cả bạn lẫn của công ty. Đồng thời, lời nói của những người chăm đọc sách thường được ướp một lớp đường mật, có khả năng thu hút, quyến rũ, thuyết phục người nghe.

Trong xã hội này, những người giỏi ăn nói, luôn có lợi thế hơn so với những người chỉ giỏi làm.

Anthony Robbins, một diễn thuyết gia người Mỹ, từng nói rằng: Nếu mỗi ngày bạn dành một tiếng để ngâm cứu về một chủ đề nào đó, thì chỉ một năm sau, kiến thức về lĩnh vực ấy của bạn sẽ hơn 99,999% những người còn lại. Nếu mỗi tối bạn chịu khó dành nửa tiếng để đọc, chỉ 1 tuần sau, bạn đã có thong thả đọc trọn được một đầu sách. Tôi dám khẳng định, bạn càng chịu khó khoác lên mình nhiều đầu sách, bạn sẽ càng hấp dẫn, thú vị hơn với những người xung quanh.

3. Tham gia tổ chức các hoạt động, dự án

Vận dụng những kiến thức bạn đã học vào thực tế là một công việc không đơn giản. Nếu công ty không trao bạn cho cơ hội, vậy hãy tự mình tạo lấy nó.

Bạn có thể tham gia dự án tình nguyện nào đó. Những dự án này có thể giúp bạn trở nên năng động hơn, và trong quá trình làm việc, bạn sẽ vỡ ra một số điều quan trọng có thể giúp ích cho công việc của bạn sau này, ví dụ như tầm quan trọng của làm việc nhóm, cách giữ cho bản thân bình tĩnh trước những sự cố bất ngờ,…Bạn có thể làm quen với làm việc dưới áp lực thời gian, và bạn có thể học hỏi thêm từ những phản hồi của dự án bạn đang làm và hưởng lợi từ nó.

Nếu năng lực của bạn chưa đủ, có thể những kinh nghiệm này không đem lại cho bạn nhiều giá trị. Nhưng nếu bạn là sinh viên tốt nghiệp vừa đi làm, những trải nghiệm này quý giá hơn nhiều so với số tiền bạn đang kiếm được.

Nếu bạn nghĩ rằng mình có thể đàm phán tăng lương, đừng chần chừ mà hãy thử luôn đi. Tuy nhiên đừng để những việc ngoài lề này ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của bạn.

4. Quan hệ, quan hệ và quan hệ

Trong công việc, những người có quan hệ tốt luôn có thể thăng tiến rất nhanh. Các mối quan hệ không phải tự dưng mà có, bạn phải mất một khoảng thời gian đáng kể để thiết lập networking của mình.

Nếu networking của bạn mạnh, bạn có thể: Liên lạc với những người giỏi hơn và lắng nghe những góp ý của họ, giải quyết đơn giản một vấn đề tưởng chừng rất khó, biết được những thông tin mà người ngoài không dễ dàng có được,…

Nếu như bạn là một doanh nhân, những mối quan hệ bạn có càng đóng vai trò quan trọng. Hằng ngày, thay vì về thẳng nhà, bạn cần phải nghiên cứu xem mình nên tiếp cận những người nào. Sự nghiệp của bạn có thể chịu nhiều tác động bởi những mối quan hệ bạn đang có. Nếu bạn có thời gian để xem phim, tôi tin bạn cũng có đủ thời gian để xây dựng mạng xã hội của riêng mình.

Bắt đầu từ tối nay, hãy thay đổi cuộc sống của bạn. Sau khi tan làm, về được đến nhà, bạn có thể cảm thấy toàn thân rã rời, mệt mỏi không muốn làm gì, nhưng bạn cần biết rằng, khoảng thời gian này, bạn hoàn toàn được tự do. Bạn được giải phóng bản thân khỏi những phiền muộn trong những mối quan hệ, những áp lực trong công việc để tự do làm những điều mình muốn.

Khoảng thời gian từ 6 giờ đến 12 giờ, bạn có thể tắt máy tính, tắt điện thoại sống vô lo vô nghĩ; bạn cũng có thể tận dụng khoảng thời gian này để làm một số việc giúp bạn trở nên nhạy bén hơn, tài giỏi hơn, hoặc có nhiều mối quan hệ thân thiết hơn. Nếu mỗi ngày bạn có thể dành ra một tiếng buổi tối để rèn luyện, tôi xin bảo đảm, chỉ một năm sau, bạn sẽ thấy mình khác xa bây giờ, và đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực.