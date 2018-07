6 quán ăn ngon, độc đáo đặc biệt dành cho người chịu tìm tòi ở Sài Gòn

Cùng điểm qua vài địa chỉ ăn ngon, ăn no mà có khi còn rẻ hều đúng chất "giá khu phố" để sáng trưa chiều tối gì cũng no bụng nhé!

1. Bò viên nhân - siêu - cấp, quận 8

Từng là địa chỉ làm mưa làm gió ở Sài Gòn nhưng vì ở quá xa trung tâm nên nhiều người vẫn ngại ghé ăn. Bò viên siêu cấp ở đường Cao Xuân Dục, quận 8 khiến người ăn hết hồn khi viên bò to nhất kích thước khổng lồ, to bằng cái tô. Bên trong mỗi viên bò được nhồi nhân đầy ụ nào là bắp non, bò viên "bé con", trứng cút, và khách được tùy chọn phần nhân trong cùng giữa các loại: trứng cá hồi, phô mai, cà ri, bào ngư…

Viên bò super giá 200 ngàn ở đây sẽ được đựng trong chiếc tô to gần bằng nồi lẩu - @allywu123

Bò viên ở đây có khá nhiều loại, ngoài loại viên thường 30 ngàn có có viên sumo giá 55 ngàn và viên cỡ super giá 200 ngàn. Kích cỡ viên bò sẽ to dần tương ứng với mức giá, trong đó viên 55 ngàn đã đủ để bạn no ứ hự, còn viên 200 ngàn phải vài người ăn mới vừa. Thế nên nếu chỉ gọi viên cỡ sumo, trừ khi rất đói bạn mới nên gọi thêm "tinh bột ăn kèm".

Nước dùng cũng đa dạng: nước dùng trong từ xương hầm, nước sa tế, nước cà ri. Bạn có thể dùng bò viên này để ăn chơi với nước hay ăn no với bún, mì, hủ tíu đều được. Giá bò viên ở đây không hề rẻ so với một quán bình dân nhưng chất lượng quá "choáng", so ra cũng đáng tiền. Quán mở bán từ khoảng 3 giờ chiều đến 7 giờ tối là nghỉ.

Địa chỉ: 210B Cao Xuân Dục, Quận 8

2. Bánh mì bột lọc chả bò, quận Phú Nhuận



Cũng có "thương hiệu" nhưng xe bánh mì nhỏ nằm trong hẻm đường Trần Huy Liệu - Phú Nhuận này lại là hàng hiếm giữa đất Sài Gòn. Xe này bán bán bánh mì bột lọc chả bò với tương ớt đúng chuẩn Đà Nẵng.

hanhky__

Bánh mì dùng bánh kiểu hai đầu tròn dài - bánh "cùi chỏ" - thân thương biết mấy. Với người xứ Quảng Nam, Đà Nẵng hay Hội An, cầm ổ bánh mì trên tay mà thòm thèm quá sức. Bánh mì bán ở đây ổ nhỏ hơn kiểu bánh mì Sài Gòn, sức ăn khoẻ chắc phải 2 ổ mới no cứng, ăn dằn bụng thì 1 là đủ rồi. Bánh mì kẹp chả bò thơm nức, bánh bột lọc bọc tôm cháy dai dai cùng tương ớt xứ Quảng ngọt ngọt mằn mặn không lẫn đi đâu được.

Xe bánh mì nhỏ nhỏ nhưng rất chu đáo, không dùng bao nilon cho khách mà cho vào túi giấy, xỏ sợi dây thừng mảnh rồi treo toòng teng trên xe khách, vừa kín bụi vừa đẹp đẽ. Một ổ bánh mì đủ đầy có giá tầm 25 ngàn, chủ yếu bán qua giao hàng và mở bán từ sáng sớm 6,7 giờ đến chiều 5 giờ là hết.

Địa chỉ: 176/31 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

3. Bánh canh cua "canh me", quận 5

Quán bán giấc sáng, từ 6 giờ sáng đến non 8 giờ hơn là hết. Phải "canh me" để ăn vì vừa bán sáng sớm quá, vừa rẻ chỉ 18 ngàn một tô ứ hự mà lại còn ngon, đậm đà, dân tình khu Nguyễn Trãi quận 5 mấy ai không biết bánh canh số 123?

Gánh bánh canh cua bán lề đường, chủ yếu bán mang đi vì ít bàn và đông khách. Nước súp màu điều đỏ cam hấp dẫn, với cơ man nào là sợi thịt cua ghẹ nhuyễn nhuyễn, trứng đảo, trứng cút luộc, chả cá chiên thái miếng mỏng, huyết mềm, ngon đậm vị chẳng chê vào đâu được. Nước dùng sệt cùng sợi bánh canh bột lọc tròn trơn hút rồn rột, ấm bụng buổi sáng đi làm, đi học, mà giá mềm xèo có 18 ngàn.

Đừng quên mấy que bánh cua chiên phồng được cho thêm để nhúng vào tô bánh canh, vị thơm của cua, giòn xốp của bánh, chẳng biết thế nào mà càng ăn càng ghiền có khi muốn mua thêm ăn cùng cũng chẳng còn mà bán.

Địa chỉ: 123 Nguyễn Trãi, quận 5

4. Hủ tíu gõ da heo cuộn, quận 3

Tiệm này từng có giai đoạn "huy hoàng" khi trang review ăn uống nào cũng đưa tin dù thực chất đây chỉ là một xe hủ tíu gõ vô cùng bình dân, khiêm tốn nép mình trong con hẻm 380 đường Nam Kì Khởi Nghĩa. Hẻm nằm đối diện chùa Vĩnh Nghiêm, chạy vào cuối hẻm quẹo trái đi một đoạn là thấy, chỉ có chừng dăm chiếc bàn nhựa cũ mà thôi nhưng chiều tan tầm nào cũng có khách công nhân, học sinh, dân văn phòng khu đấy ra gọi một tô ăn lót dạ.

Hủ tíu gõ không quá xuất sắc nhưng được nước dùng ngọt trong không bột ngọt, da heo luộc được cuộn tròn, khi xắt ra có vòng tâm rất bắt mắt, ăn có vị dai chứ không bở như nhiều nơi và đặc biệt không hôi, không lông. Một tô giá chỉ từ 15 ngàn đồng, rất bình dân và rất "gõ". Quán chỉ bán từ tầm chiều 4 giờ đến độ tối bán hết thì nghỉ thôi.

Địa chỉ: hẻm 380 đường Nam Kì Khởi Nghĩa, quận 3

5. Bánh canh bò viên bé bự, quận 1

Nghe quận trung tâm vậy chứ nếu không được chỉ cụ thể, chắc cũng ít người biết. Bánh canh bò viên ở đây bán từ tầm chiều 3 giờ rưỡi đến non 7 giờ tối, bình dân vỉa hè đúng chất Sài Gòn trong con đường thưa vắng xe cộ. Vậy đó, mà dọn ra tô bánh canh bò viên nhìn hết hồn bởi viên bò bự bằng cái nắm tay người lớn, giòn sật, thơm mùi bò chứ không phải bột nở hàn the.

Bánh canh bột lọc sợi trong, trụng thẳng vô nước dùng nên nước dùng hơi đục và có vị ngọt nhẹ kiểu miền Nam. Nếu gu của bạn thích mặn mòi phải nêm nếm thêm mới vừa ăn. Bù lại, bánh canh, giò heo, đều quá sức chất lượng khiến ai ăn xong cũng xoa bụng ngồi thở. Giá một tô chỉ có bò viên là 27 ngàn đồng, không quá rẻ nhưng hợp lý và đáng để ăn hoài mỗi chiều tan tầm.

Tô bánh canh ở đây đặc biệt ở phần nước lèo bò viên thơm lựng cùng với viên bò bự chảng.

Địa chỉ: Cạnh số nhà 29 đường Nguyễn Văn Nguyễn, quận 1

6. Bò - đủ - thứ - kho, quận 10

Gọi như vậy vì xe bán nhỏ xíu, ghi bán bò kho mà bán gì đâu tới đủ thứ loại kho. Nào là sụn bò, da bò, gân bò...cái nào cũng chất lượng, ninh mềm vừa tới, nhai sựt sựt đã răng kinh khủng, chấm với muối tiêu chanh cực kì bắt miệng ăn hoài không biết no.

Bò kho là món bình dân thông dụng ở Sài Gòn, nhưng đi đâu tìm ăn sụn bò kho, da bò kho thật ngon, không bị cứng, hôi hay tròn vị thì chắc đếm trên đầu ngón tay. Xe đẩy vỉa hè trong hẻm 343 Tô Hiến Thành bán đon đả như văn nghệ sĩ, tô bò kho đầy đủ dọn ra nhìn hết hồn vì nhiều quá, nào sụn nào thịt nào gân, nếu gọi thêm hủ tíu nhìn còn "trợn mắt" hơn nữa.

Lời khuyên nếu bạn đã lưng bụng chỉ nên ăn với bánh mì hay ăn chơi, cân nhắc khi gọi kèm hủ tíu và nên gọi món da bò kho vì không dễ để thưởng thức "mỹ thực" này đúng vị như ở đây.

Địa chỉ: 343/5 Tô Hiến Thành, Quận 10