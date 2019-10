6 lợi ích bất ngờ từ việc “tự sướng” mà phụ nữ hiện đại nhất định phải biết để đời sống tình dục ngày một thăng hoa ngay cả khi độc thân

Tiến sĩ Lauren Streicher- Giáo sư tại Đại học Northwestern (Mỹ), đồng thời là tác giả của cuốn sách Sex Rx: Hormones Health And Your Best Sex Ever chia sẻ: “Thủ dâm có lợi cho sức khỏe vì nó giúp bạn ngủ ngon, giảm căng thẳng và thoải mái hơn với cơ thể của chính mình”. Theo Streicher, tự kích thích cũng là một cách tuyệt vời giúp phụ nữ thư giãn cả về cảm xúc và thể chất vì 6 lý do dưới đây:



1. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.

Nếu bạn chưa biết thì hạnh phúc hoàn toàn không phải là cảm giác mơ hồ, rớt từ trên trời xuống. Nó được sinh ra từ các chất trong não. "Khi bạn đạt cực khoái, não bộ sẽ giải phóng endorphins, dopamine và oxytocin. Đây là những chất có thể cải thiện tâm trạng của bạn và làm bạn cảm thấy hưng phấn một cách tự nhiên." - Streicher cho biết. Cô cũng nói thêm rằng có rất nhiều người lựa chọn các chất kích thích, gây nghiện như rượu, thuốc lá, cần sa,... để tìm niềm vui. "Rõ ràng, những thứ đó có hại và đắt đỏ. Trong khi đó, bạn hoàn toàn có thể tự mình tạo ra niềm vui một cách lành mạnh".

2. Bạn sẽ cảm thấy tự tin, thoải mái và thấu hiểu chính mình hơn.

Cơ thể nên là người bạn thân thiết nhất với một người phụ nữ bởi đó là điều duy nhất sẽ ở bên bạn suốt cuộc đời. Và một trong những việc giúp bạn trở nên "thân thiết hơn" với cơ thể của mình chính là khám phá nó. "Mỗi người đều có những điểm dễ bị kích thích hơn những điểm khác trên cơ thể và tại vùng kín. Nhưng có nhiều người phụ nữ thậm chí không hề biết đến sự tồn tại của chúng. Mặc dù điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến cuộc đời của họ, nhưng thật là một điều đáng tiếc vì họ đã bỏ qua những giây phút thăng hoa chỉ vì không dám khám phá bản thân, hoặc phải chờ đợi một ai đó khám phá giúp mình." - Streicher nói.

3. Thủ dâm giúp bạn cải thiện chuyện "giường chiếu".

Như đã nói ở trên, việc tự kích thích giúp phụ nữ hiểu hơn về cơ thể của chính mình, nắm bắt và nhận biết những "điểm G" của bản thân. Họ luôn biết rõ rằng tư thế hoặc vị trí nào sẽ đánh thức bản năng tình dục trong họ một cách mạnh mẽ nhất. Không giống như những người phụ nữ "không biết thế nào là sướng" hoặc "thế nào cũng được", phụ nữ thủ dâm thường xuyên có đời sống tình dục thăng hoa hơn hẳn. Bởi đơn giản, họ tự tin và có thể nói cho đối tác những nơi mà anh ấy nên đặt vào đó một nụ hôn.

4. Bạn sẽ ngủ ngon hơn.

"Cũng giống như đọc sách hoặc nghe nhạc trước khi ngủ, thủ dâm giúp bạn thư giãn. Không chỉ thế, việc này còn giúp làm giãn một vài bó cơ, khiến cơ thể có cảm giác như thể bạn vừa tập cardio. Cơn mệt về thể xác sẽ giúp bạn dễ chìm vào giấc ngủ hơn." - Streicher chia sẻ. Theo đó, cô cho rằng tự kích thích là một trong những phương pháp lành mạnh, tự nhiên nhất mà những người phụ nữ đang gặp căng thẳng hoặc bị rối loạn giấc ngủ nên thử để cải thiện tình hình sức khỏe.

5. Giảm triệu chứng đau bụng mỗi kỳ"nàng dâu" ghé thăm.

Hầu hết phụ nữ đều bị đau bụng và mệt mỏi vào mỗi kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, theo những nghiên cứu và khảo sát mà Streicher đã thực hiện cùng các đồng nghiệp tại Đại học Northwestern: "Tự kích thích ở phía ngoài của cô bé trong những ngày đèn đỏ giúp phụ nữ giảm các cơn đau về thể xác, hạn chế tình trạng bị chuột rút vùng bụng dưới. Hơn nữa, kích thích giúp tử cung co bóp nhanh hơn, giúp máu kinh nguyệt ra ngoài nhanh hơn."

6. Thủ dâm giúp bạn duy trì nhu cầu sinh lý, ngay cả khi không quan hệ tình dục.

Nếu bạn không quan hệ tình dục trong một thời gian dài, ham muốn của bạn sẽ dần mất đi. Nhưng vấn đề là không phải lúc nào phụ nữ cũng tìm được một người bạn tình hoặc đối tác phù hợp trong chuyện ấy. Những lúc như vậy, "tự sướng" không chỉ giúp bạn giải quyết nhu cầu, mà còn giúp bạn không đánh mất một ham muốn giúp bạn tươi tắn, rạng ngời và hạnh phúc hơn.

Vì tất cả những lợi ích trên, mong rằng phụ nữ Việt sẽ có thể tự tin hơn, cởi mở hơn với những mong muốn hết sức bình thường và nữ tính của mình.