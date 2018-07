6 loại mặt nạ cho từng vấn đề về da này sẽ giúp quy trình làm đẹp của bạn đạt hiệu quả tuyệt đối

Đắp mặt nạ có lẽ là bước làm đẹp được các chị em yêu thích nhất, không chỉ đem lại cảm giác sảng khoái, thư giãn sau một ngày dài tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm và làm việc căng thẳng, mặt nạ còn chăm sóc và cải thiện làn da hoàn hảo. Tuy nhiên, mặt nạ chỉ đem lại hiệu quả tốt nhất nếu bạn chọn đúng sản phẩm phù hợp với làn da và những vấn đề mình đang gặp phải. Và dưới đây là 6 loại mặt nạ phù hợp với từng loại da và vấn đề cụ thể, giúp bạn vừa tận hưởng trọn vẹn phút giây thư giãn với mặt nạ lại có được làn da hằng mong ước.

1. Da khô: Neutrogena Hydro Boost Hydating HydroGel Mask, $3 (Khoảng 69.000 VNĐ)

Ngoài giá cả hợp lý, mặt nạ hydrogel của Neutrogena còn đốn tim những cô nàng sở hữu làn da khô bởi khả năng cấp ẩm kỳ diệu với thành phần HA. Loại mặt nạ này chứa lượng essence nhiều gấp đôi mặt nạ thông thường, dịu nhẹ với làn da và không gây bít tắc lỗ chân lông. Một cô nàng đã chia sẻ sau khi sử dụng loại mặt nạ này: "Tôi rất thích mặt nạ hydrogel của Neutrogena, nó biến làn da xỉn màu, thiếu sức sống của tôi trở nên tươi sáng, mềm mịn như lụa và căng mướt. Đây là một trong những loại mặt nạ yêu thích của tôi".

2. Da dầu: Pacifica Mattify Prep Face Mask, $4 (Khoảng 92.000 VNĐ)

Da dầu thực sự là nỗi phiền lòng của rất nhiều cô nàng, vừa làm sạch và make–up thì chỉ cần 1 tiếng sau là da mặt đã bóng dầu, trông không đẹp mắt chút nào. Bởi vậy mà bạn sẽ cần đến mặt nạ của Pacificia giúp kiềm dầu, đồng thời cấp ẩm dịu nhẹ cho da. "Bạn có thể đắp mặt nạ vào buổi sáng, trước khi make-up để duy trì làn da tươi tắn và không hề bóng dầu suốt cả ngày", một người dùng chia sẻ.

3. Da hỗn hợp: Formula 10.0.6 Be Berry Fresh Balancing Mud Mask, $7 (Khoảng 161.000 VNĐ)

Loại mặt nạ với vỏ ngoài màu tím xinh xắn, bắt mắt này có chứa chiết xuất quả việt quất và dầu hoa cam giúp cân bằng làn da hỗn hợp và thu nhỏ lỗ chân lông. Bên cạnh đó, sản phẩm còn giúp detox làn da bằng cách lấy đi những bụi bẩn cứng đầu và độc tố tích tụ sâu mà không gây khô ráp. Làn da vì thế sẽ trở nên thoáng sạch, tươi sáng và tràn đầy sức sống.

4. Da dễ lên mụn: L'Oréal Pure Clay Detox Mask, $10 (Khoảng 230.000 VNĐ)

Hũ mặt nạ của L'Oréal chứa thành phần detox da kỳ diệu nhất: than hoạt tính, không chỉ giúp làm sạch sâu, ngừa mụn, hũ mặt nạ này còn có thể làm mờ sẹo mụn và sáng da. Một người dùng chia sẻ: "Kể từ khi đắp loại mặt nạ này, da tôi bớt dầu hơn, rất hiếm khi bị lên mụn, sẹo mụn cũng mờ dần và sản phẩm này thậm chí còn làm sáng da. Thực lòng tôi cảm thấy khá sốc với loại mặt nạ chỉ $10 mà có thể giúp cải thiện làn da nhiều đến vậy. Tôi dùng nó 2 – 3 lần/tuần với mục đích điều trị mụn và dù chưa dùng hết một hũ, tôi đã cảm nhận được sự khác biệt đáng kể. Mùi hương của nó cũng rất dễ chịu và sau khi dùng, làn da của tôi trở nên vô cùng mềm mại".

5. Da nhạy cảm: Nugg Soothing Face Mask $18 (Khoảng 414.000 VNĐ/hộp gồm 5 hũ nhỏ)

"Tôi đã nhìn thấy loại mặt nạ này rất nhiều lần nhưng không mua cho đến khi nhận được lời khuyên từ bạn của mình. Một hộp gồm 5 hũ nhỏ riêng biệt như vậy vô cùng tiện lợi. Loại mặt nạ này có thể giải quyết nhiều vấn đề về da nhưng điều tôi thích nhất là chiết xuất bơ hạt mỡ cùng cam cúc giúp làm dịu và cân bằng làn da tấy đỏ, dễ bị kích ứng của tôi", một người dùng chia sẻ.

6. Da xỉn màu: Yes To Grapefruit Single Use Mud Mask, $3 (Khoảng 69.000 VNĐ)

Nếu làn da xỉn màu và nhiều vết thâm khiến bạn phiền lòng, bạn có thể tìm đến những loại mặt nạ chứa Vitamin C – chất chống oxy hóa và làm sáng da tự nhiên, ví như loại mặt nạ bùn khoáng với chiết xuất bưởi chùm này chẳng hạn. Thành phần vitamin C, tinh chất bưởi chùm cùng đất sét Cao Lanh kết hợp với nhau giúp nhẹ nhàng loại bỏ tế bào chết và đem lại cho bạn làn da sáng khỏe. "Nó giúp làm sáng và đều màu da, tôi còn nhận thấy loại mặt nạ này giúp làm se khít lỗ chân lông. Và quan trọng là nó duy trì làn da mềm mịn, ẩm mướt cả ngày hôm sau", theo một người dùng chia sẻ.

Nguồn: Byrdie