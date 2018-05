6 dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư bàng quang mà bạn không nên bỏ qua

aFamily.vn>Sức khỏe

22:54:03

Nước tiểu có lẫn máu

Một trong những dấu hiệu phổ biến của bệnh ung thư bàng quang là nước tiểu có lẫn máu. Thế nhưng, nhiều người lại chủ quan bỏ qua, hoặc nhầm lẫn sang bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu. Do đó, cách tốt nhất là khi thấy xuất hiện dấu hiệu này thì nên đi khám phụ khoa sớm để biết rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình.

Đi tiểu thấy bỏng rát

Khi đi tiểu mà bạn cảm thấy bỏng rát ở bộ phận sinh dục thì nhiều khả năng là bàng quang của bạn đang có vấn đề. Dấu hiệu này có thể gặp ở cả nam và nữ nên cần chủ động đi khám để tìm cách chữa bệnh kịp thời.

Đi tiểu "lắt nhắt"

Thường xuyên buồn tiểu nhưng khi đi tiểu lại thấy ra rất ít, hoặc chỉ nhỏ vài giọt thì rất có thể là dấu hiệu của bệnh nhiễm trùng bàng quang, hay nặng hơn là ung thư bàng quang chứ không phải chỉ là do viêm nhiễm đường tiểu thông thường.

Tái bệnh nhiễm trùng đường tiểu nhiều lần

Khi đã từng mắc bệnh nhiễm trùng đường tiểu và dù đã chữa khỏi vẫn thấy có dấu hiệu tái bệnh nhiều lần thì cần lập tức đi khám xem mình có đang mắc bệnh ung thư bàng quang hay không. Đặc biệt, nhiễm trùng đường tiểu cũng có thể là một dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư cổ tử cung ở phái nữ nên cần chú ý điều trị triệt để.

Nước tiểu có màu sậm

Ngay khi thấy nước tiểu của mình có màu sậm hơn bình thường, dù trong ngày bạn đã uống đủ lượng nước cần thiết thì nên đi xét nghiệm xem có phải mình đã mắc bệnh ung thư bàng quang hay không.

Chân sưng to bất thường

Khi chân bạn đột nhiên sưng to bất thường, kèm theo những cơn đau lưng đột ngột thì rất có thể là một dấu hiệu của bệnh ung thư bàng quang. Do lúc này, thận của bạn đang gặp vấn đề và bị tích trữ nước trong cơ thể. Đó là lý do vì sao đôi chân của bạn sưng phù bất thường.