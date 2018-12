6 chất dinh dưỡng quan trọng thường bị thiếu trong chế độ giảm cân của bạn

Cơ thể bị thiếu hụt một số chất dinh dưỡng quan trọng là sai lầm cơ bản của những người đang trong chế độ ăn uống giảm cân. Để giảm cân một cách lành mạnh và hiệu quả, cơ thể bạn rất cần một số chất dinh dưỡng giúp kiềm chế cảm giác thèm ăn, điều chỉnh sự trao đổi chất và duy trì hoạt động của hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, do áp lực cân nặng, bạn đã vô tình bỏ qua một số vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Dưới đây là 6 chất dinh dưỡng quan trọng mà bạn cần bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày để đảm bảo việc giảm cân an toàn và hiệu quả nhé!

Vitamin tan trong chất béo và axit béo

Điều này nghe có vẻ kì lạ nhưng bạn cần ăn chất béo để giảm cân. Hãy hiểu rằng thay vì nạp những chất béo xấu gây thừa cân thì đây là các vitamin tan trong chất béo tốt như: vitamin A, D, E và K cùng các axit béo Omega 3 giúp thúc đẩy giảm cân và duy trì mạch máu ổn định. Đó là các axit béo đơn không bão hòa giúp giảm lượng cholesterol xấu và tăng lượng cholesterol tốt cho cơ thể. Bạn nên bổ sung dầu olive, các loại hạt, cá hồi, cá thu và bơ vào chế độ ăn hàng ngày.

Vitamin C

Vitamin C giúp cơ thể hấp thụ chất sắt, hoạt động như một chất chống oxy hóa và duy trì hoạt động của các tế bào. Bên cạnh đó, vitamin C còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa chất béo. Việc thiếu hụt vitamin C có thể làm cho bạn khó giảm cân và đạt được chỉ số BMI khỏe mạnh (chỉ số khối cơ thể). Bạn nên thêm các thực phẩm giàu vitamin C vào chế độ ăn hàng ngày như cam, ớt chuông, mâm xôi, dâu tây và nam việt quất.

Vitamin B6

Đây là một loại vitamin tuyệt vời giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Vitamin B6 đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh giúp điều hòa tâm trạng. Nếu nồng độ serotonin thấp sẽ dẫn đến cảm giác thèm ăn các loại thực phẩm không lành mạnh và khiến bạn cảm thấy chán nản. Vì vậy, để giữ cho mức serotonin ổn định, bạn nên ăn đậu lăng, yến mạch và các loại hạt.

Canxi

Việc tiêu thụ canxi ở mức vừa phải giúp hỗ trợ quá trình giảm cân và duy trì cân nặng khỏe mạnh. Các nhà nghiên cứu tin rằng, khoáng chất này giúp quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi, cơ thể tiêu hóa thức ăn và hấp thụ các chất dinh dưỡng hiệu quả hơn, cơ bắp cũng phát triển tốt hơn khi tập thể dục. Nhớ bổ sung các loại thực phẩm giàu canxi như sữa đặc, đậu phụ, cải xoăn và phô mai vào chế độ ăn giảm cân của bạn nhé!

Magie

Magie là một khoáng chất khác thường bị thiếu trong chế độ giảm cân của bạn. Chất dinh dưỡng này giúp ngăn ngừa đầy hơi, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và xây dựng cơ bắp. Hơn nữa, cơ bắp giúp đốt cháy chất béo ngay cả khi bạn không làm việc nên bạn càng cần bổ sung magie. Bạn nên tăng cường các loại thực phẩm giàu magie vào chế độ ăn hàng ngày bao gồm các loại rau lá xanh đậm, ngũ cốc nguyên hạt, quả hạch, đậu, cá, đậu phụ và sữa chua.

Kẽm

Theo đánh giá được công bố trên tạp chí American Journal of Clinical Nutrition, các loại thực phẩm giàu kẽm có hàm lượng protein cao, giúp tăng cảm giác no và tiết kiệm năng lượng cho cơ thể, điều này rất có lợi khi bạn đang muốn giảm cân. Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác cho rằng, những người béo phì tiêu thụ kẽm sẽ cải thiện được chỉ số khối cơ thể, mức chất béo trung tính và giảm cân. Đừng quên bổ sung các loại thực phẩm giàu kẽm như hải sản, các loại đậu, quả hạch… vào chế độ ăn hàng ngày của bạn nhé!

Nguồn: Boldsky