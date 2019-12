6 câu hỏi về chuyện skincare khiến chị em đau đầu nhất năm 2019, đọc đáp án cũng ngộ ra được bao tips "đổi đời" cho làn da

Chuyện chăm sóc da tưởng dễ mà cũng lắm nhiêu khê. Xung quanh hoạt động gìn giữ và cải thiện nhan sắc này luôn có những vấn đề khiến chị em băn khoăn, đau đầu. Mới đây, chuyên trang làm đẹp nổi tiếng The Klog đã liệt kê ra những câu hỏi về chuyện skincare mà các chị em thắc mắc nhiều nhất trong năm 2019; tất nhiên là có đính kèm thêm đáp án để chính bạn cũng sẽ rút ra được kha khá kinh nghiệm skincare cho bản thân.

1. Có cần bôi kem chống nắng nếu như ở trong nhà cả ngày không?

Tia cực tím – thứ "tội đồ" gây tổn thương và lão hóa da có thể xuyên qua cửa sổ, thâm nhập vào căn phòng của bạn, ngay cả trong những ngày trời âm u. Đây chính là lý do, việc bôi kem chống nắng mỗi ngày là vô cùng quan trọng, dù bạn có ngồi rịt ở nhà hay văn phòng cả ngày trời đi chăng nữa.

Hãy biến việc bôi kem chống nắng trở thành thói quen không thể thiếu, và sau một thời gian, bạn sẽ nhận thấy những biến chuyển vô cùng thần kỳ của làn da.

2. Có nhất thiết phải rửa mặt vào buổi sáng hay không?

Dù vào ban đêm, bạn không ra ngoài nhưng mồ hôi, dầu thừa tiết ra trong lúc ngủ, bụi bẩn và vi khuẩn từ chăn ga gối, cùng những tàn dư sản phẩm skincare không thấm hết vẫn có thể gây bít tắc lỗ chân lông, khiến da bạn nổi mụn hoặc khó thẩm thấu dưỡng chất từ quy trình chăm da buổi sáng. Vì vậy, thao tác làm sạch da mặt lúc này sẽ giúp ích được rất nhiều.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bạn phải chọn sản phẩm dịu nhẹ, nếu không, bước rửa mặt buổi sáng còn khiến da bạn yếu ớt, tổn thương hơn cả khi không thực hiện.

3. Khi nào cần dùng các sản phẩm chống lão hóa?

Chưa bao giờ là quá sớm để bạn bắt đầu ngăn chặn những tổn thương và dấu hiệu tuổi tác. Tuy nhiên, bạn cũng không nhất thiết phải thực hiện một quy trình chống lão hóa phức tạp từ những năm 20 tuổi. Bạn có thể bắt đầu với kem chống nắng – món skincare mà bạn dùng càng sớm thì càng không phải lo chuyện chữa lành những tổn thương hay dấu hiệu già hóa khi bước qua tuổi 30.

Ngoài kem chống nắng, quy trình dưỡng da tuổi 20 - 30 của bạn có thể thêm một số sản phẩm giúp duy trì độ trẻ trung cho làn da như: kem dưỡng ẩm, serum vitamin C và tẩy da chết hóa học; riêng retinol thì thích hợp để dùng khi bạn gần 30 tuổi hoặc hơn.

4. Sau khi dùng dầu tẩy trang, có cần dùng thêm sữa rửa mặt? Và liệu dầu tẩy trang có khiến lỗ chân lông bị bít tắc?

Nếu bạn chọn sản phẩm, nhũ hóa và xả lại với nước thật chuẩn xác, dầu tẩy trang sẽ không khiến lỗ chân lông bị bít tắc, sinh mụn. Nhưng để làm sạch da một cách hoàn hảo nhất, bạn cần dùng thêm sữa rửa mặt. Lý do là bởi hai bước tẩy trang và rửa mặt sẽ đóng vai trò làm sạch khác nhau.

Cụ thể, dầu tẩy trang sẽ đảm trách nhiệm vụ loại bỏ dầu thừa, tàn dư makeup và kem chống nắng nền dầu. Sữa rửa mặt thì đóng vai trò quét sạch bụi bẩn, mồ hôi... Và khi thực hiện lần lượt hai bước này, da bạn sẽ được làm sạch đến từng lỗ chân lông.

5. Ở độ tuổi đôi mươi, tôi có cần dùng thêm kem mắt?

Chuyên gia thẩm mỹ, làm đẹp Renée Rouleau tại Los Angeles khuyên bạn nên dùng kem mắt có kết cấu nhẹ, công thức lành tính vào đầu những năm 20 tuổi: "Bởi vùng da quanh mắt chính là nơi đầu tiên cho thấy dấu hiệu lão hóa và như bạn đã biết, biểu cảm khóc/cười của bạn thể hiện rất nhiều qua đôi mắt nên vùng da này cũng dễ xuất hiện nếp nhăn hơn. Vì vậy, việc thêm kem mắt vào quy trình skincare là rất quan trọng".

6. Tôi nên dùng vitamin C vào buổi sáng hay buổi tối?

Dùng vitamin C vào buổi sáng hay buổi tối đều được; tuy nhiên có một vài yếu tố sẽ giúp bạn đưa ra được quyết định phù hợp với làn da của mình nhất. Chẳng hạn như nếu bạn dùng retinol hay tẩy da chết hóa học, vitamin C nên được dùng vào buổi sáng hoặc không cùng ngày để tránh kích ứng. Ngoài ra, việc thoa vitamin C vào buổi sáng, theo sau đó là kem chống nắng sẽ bảo vệ da bạn hiệu quả hơn khỏi những yếu tố gây lão hóa từ phía môi trường.

