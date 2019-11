5 sản phẩm giúp “hô biến” làn da thô ráp, sần sùi thành mịn màng tươi trẻ mà bạn rất cần trong mùa lạnh này

Da mặt bị khô sần kém mịn luôn là mối nguy hại khiến cho vẻ mặt của chị em kém sắc, thiếu sức sống và già nua. Sử dụng các sản phẩm chứa axit hyaluronic và ceramide dưới đây sẽ là chìa khóa "vàng" hô biến làn da thiếu nước thiếu ẩm thành mướt mịn và căng tràn sức sống hơn bao giờ hết.

Điều này là bởi hyaluronic acid (HA) là phân tử dạng gel có khả năng giữ nước rất tốt, có chức năng làm chất đệm và lấp đầy khoảng trống giữa những tế bào. hyaluronic acid được ví như miếng mút giữ nước thần thánh, có khả năng giữ được lượng nước gấp 1000 lần so với trọng lượng thật của nó. Sử dụng sản phẩm có chứa HA sẽ tạo một lớp màng ngăn chặn sự mất nước, đồng thời hỗ trợ, cải thiện tình trạng da một cách diệu kỳ.

Bên cạnh đó, các lớp lipid của da hoạt động như một rào cản chống ô nhiễm, vi khuẩn và giữ ẩm cho da. Bởi vậy, nếu lớp phòng thủ này bị tổn hại, da có nguy cơ lão hóa nhanh.Và thật may rằng ceramide chính là một trong những loại lipid quan trọng thực hiện chức năng tổ chức da, tạo nên một "bức tường thành" bảo vệ da hoàn hảo. Làn da thiếu ceramide rất dễ dàng gặp phải tình trạng da kích ứng, dễ nổi mẩn ngứa, viêm da, nấm da…



Gợi ý sản phẩm có chứa HA và ceramide dành cho mùa Thu/Đông này:

1. Serum The Ordinary Hyaluronic Acid 2% + B5 (khoảng 250.000/30m)

Serum cấp nước The Ordinary Hyaluronic Acid 2% + B5 có giá từ 220 -250.000/30ml là sản phẩm làm đẹp tuyệt vời dành cho những nàng có làn da khô, nứt nẻ do thiếu nước, hoặc những ai có làn da chịu sự tổn thương do mụn, lăn kim…Được chiết xuất từ thành phần thiên nhiên, chứa nhiều dưỡng chất quan trọng, The Ordinary Hyaluronic Acid 2% + B5 là sự lựa chọn hoàn hảo nếu bạn muốn nuôi dưỡng da khỏe mạnh từ bên trong, tươi sáng từ bên ngoài.

2. Kem dưỡng Hada Labo Advanced Nourish Hyaluron (khoảng 150.000 VNĐ)

Kem dưỡng ẩm chuyên sâu Hada Labo Advanced Nourish Hyaluron ~ 185.000 VNĐ là sản phẩm chăm sóc dưỡng ẩm chuyên dụng dành cho da khô thiếu nước. Kem dưỡng ẩm Hada Labo có ưu điểm cung cấp độ ẩm và khóa ẩm hoàn hảo, giúp cân bằng độ ẩm cho da đồng thời ngăn chặn hiện tượng mất nước qua da, cung cấp độ ẩm tối ưu cho các lớp biểu bì, khắc phục tình trạng khô sạm do mất nước, tái tạo cấu trúc đàn hồi cho làn da luôn ẩm mượt, sáng mịn. Sản phẩm có công thức lành tính với làn da nhạy cảm, không chứa cồn, không dầu khoáng, không silicone.

3. Serum Timeless Hyaluronic Acid Pure (~ 230.000 - 250.000 VNĐ/60ml)

Lọt vào top 10 sản phẩm chứa Hyaluronic Acid tốt nhất năm 2015 do tạp chí Buythebest bình chọn, Serum Timeless Hyaluronic Acid Pure (~ 230.000 - 250.000 VNĐ/60ml) chính là chìa khóa cho một làn da tươi trẻ và là sản phẩm bán chạy nhất của hãng Timeless .Serum chứa 1% Hyaluronic Acid, cao hơn nhiều sản phẩm trên thị trường, giúp cấp nước tối đa cho da, cho bạn làn da căng mịn. Điểm đặc biệt của sản phẩm là tuy chứa 1 lượng lớn Hyaluronic Acid nhưng vẫn thẩm thấu nhanh trong tích tắc, mỏng nhẹ và không nhờn rít, phù hợp với khí hậu nắng nóng tại Việt Nam.

4. Cosrx Honey Ceramide Full Moisture Cream (khoảng 450.000 VNĐ/50ml)

Đây chính là vị cứu tinh tuyệt vời cho một làn da thiếu ẩm trầm trọng. Với thành phần chính là chiết xuất mật ong Manuka và ceramide, sản phẩm được thiết kế với các dưỡng chất hoàn toàn tự nhiên để bổ sung nước cho làn da, tăng cường dưỡng ẩm và phục hồi sự mềm mại. Cosrx đã mang đến một loại kem với năng lượng ngọt ngào giúp trẻ hóa và bảo vệ làn da rạng rỡ và căng mịn hơn bao giờ hết.

5. CeraVe Daily Moisturizing Cream (khoảng 370.000 VNĐ/355ml)

Đây là sản phẩm dưỡng da hàng đầu của thương hiệu mỹ phẩm CeraVe, một hãng mỹ phẩm nổi tiếng tại Mỹ. Được chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên lành tính với 2 thành phần "vàng" trong làng dưỡng ẩm là Hyaluronic Acid và Ceramides, kem dưỡng ẩm CeraVe Daily Moisturizing Cream giúp bổ sung dưỡng chất cần thiết dưỡng ẩm và chăm sóc làn da bị hư tổn, tái tạo và duy trì chức năng của làn da, đem lại cho bạn làn da khỏe mạnh và tươi trẻ nhất từ bên trong.