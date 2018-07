5 lỗi nhỏ “tưởng không hại mà hại không tưởng” nhiều nàng mắc phải khi chăm sóc da buổi tối

Khi đã xây dựng được cho mình một lộ trình skincare mà theo bản cảm thấy là hợp lí, bạn sẽ trở nên gắn bó với thói quen đó khi mà các bước chăm sóc da lặp đi lặp lại mỗi ngày. Tuy nhiên sẽ ra sao nếu như các bước đó của bạn là sai lầm? Dưới đây là những thói quen skincare không đúng mà rất nhiều người vô tình mắc phải, tuy chỉ là những thói quen đơn giản nhưng nếu lặp đi lặp lại trong thời gian dài, chúng sẽ khiến da bạn xấu hơn, lỗ chân lông mở to và nhanh lão hóa.

1. Đi ngủ mà không tẩy trang



Bạn có thể cho phép mình lười biếng sau một đêm say rượu hay quá mệt mỏi nào đó, nhưng điều này tuyệt đối không thể trở thành thói quen! Theo bác sĩ da liễu nổi tiếng Dennis Gross, chủ hãng mỹ phẩm cùng tên, chia sẻ: "Không loại bỏ lớp trang điểm trước khi đi ngủ sẽ làm tắc lỗ chân lông và tuyến dầu của da. Khi lớp trang điểm ngấm vào lỗ chân lông sẽ làm chúng to ra. Khi mức collagen giảm xuống, lỗ chân lông sẽ khó mà thu nhỏ lại được". Như vậy nếu bạn đi ngủ mà không tẩy trang, lỗ chân lông sẽ nở to, da cũng nhanh lão hóa hơn.

2. Tẩy trang chưa kĩ

Bạn có thể chăm chỉ tẩy trang nhưng nếu lựa chọn nước tẩy trang không phù hợp thì sự siêng năng đó cũng không đem lại nhiều hiệu quả. Bác sĩ Gross khuyên rằng: "Hãy tìm nước tẩy trang có chứa các thành phần phù hợp để phát huy công dụng mà bạn đang tìm kiếm chẳng hạn như chất chống oxy hóa để bảo vệ da, axit salicylic để làm sạch lỗ chân lông và thần dược hazel, chất se khít tự nhiên".

3. Tẩy tế bào chết quá nhiều

Việc này có thể đem lại hiệu quả trong thời gian ngắn nhưng về lâu về dài lại gây hại rất lớn cho da của bạn khi mà dần dần thói quen này sẽ phá hủy lớp da trên cùng. Tiến sĩ Ben Johnson, người sáng lập ra hãng mỹ phẩm Osmosis Pur Medical Skincare, nói rằng: "Thật ra bạn đang loại bỏ lớp hàng rào bảo vệ làn da của bạn. Và một khi nó bị loại bỏ, da của bạn sẽ tiếp xúc với các chất độc của môi trường và bị tổn thương do ánh nắng mặt trời gây ra, dẫn đến lão hóa". Tiến sĩ cũng khuyên chúng ta chỉ nên tẩy tế bào chết từ 2-3 lần một tuần.

4. Không dưỡng ẩm cho da dầu

Dù bạn sở hữu bất kì loại da nào đi chăng nữa thì điều bắt buộc vẫn là dưỡng ẩm hằng ngày và dưỡng nhiều hơn vào ban đêm. Bác sĩ Murad, chủ hãng mỹ phẩm cùng tên, nói: "Những người có làn da dầu thường có quan niệm sai lầm rằng da đã dầu thì không cần dùng kem dưỡng ẩm. Nhưng trên thực tế, da dầu cũng cẩn phải được dưỡng ẩm, vì nếu không, da sẽ mất nước và tiết ra nhiều dầu hơn. Từ đó sẽ dẫn đến da bị dầu, lỗ chân lông mở to, da nhanh lão hóa hơn. Bởi vậy hãy luôn chú ý dùng kem dưỡng ẩm cấp nước cho da vào mỗi buổi tối".

5. Ngủ bằng gối cotton

Tốt hơn hết là hãy chuyển sang dùng gối lụa. "Vải satin hay lụa sẽ giúp làm giảm các nếp nhăn và các vấn đề về da. Liên tục chà xát mặt của bạn vào mặt gối sẽ làm tổn thương da. Theo thời gian, sự tổn thương này sẽ ngày càng nghiêm trọng do sự ma sát của cotton có thể gây ra những nếp nhăn trên khuôn mặt" - bác sĩ Gross chia sẻ. Ngoài ra bạn cũng đừng quên định kỳ giặt sạch chăn gối để đảm bảo sạch sẽ, hạn chế vi khuẩn dẫn đến mụn.

Tổng hợp