5 loại mỹ phẩm "hot rần rần" nhưng cũng có kha khá phản hồi không tích cực trong năm 2017

1. Các dòng son 3CE



Năm vừa qua đúng là 1 năm làm mưa làm gió của son 3CE tại Việt Nam. Bất cứ khi hãng cho ra 1 dòng son gì, 1 BST son nào mới là con gái Việt lại dáo dác xôn xao, tranh nhau đặt mua cho bằng được. Các shop bán hàng order hầu như luôn trong tình trạng cháy hàng, không thể đáp ứng được nhu cầu quá lớn từ các cô gái Việt. Ưu điểm của dòng son đến từ Hàn Quốc này chính là việc đáp ứng đúng thị hiếu của giới trẻ. Những thỏi son đẹp lung linh với toàn những tông màu đang hot và dễ đánh, hình ảnh những cô người mẫu xinh xắn bắt mắt như búp bê khiến cho người ta khó có thể cưỡng lại sức hút của son 3CE.

Dù vậy, son 3CE cũng là một trong những thỏi son nhận nhiều ý kiến khen chê trái chiều trong năm qua. Trước tiên là từ chất lượng son, nhiều người dùng nhận định các dòng son của hãng đều có chất son khá khô, nhanh trôi, không mướt và dễ bị đọng vào rãnh môi. Màu son cũng có sự không đồng nhất, nhiều màu son rất khó lên màu và lên không đều, người dùng cần đánh từ 2 đến 3 lớp thì son mới lên màu chuẩn.

Ngay từ ảnh swatch của hãng đã thấy hiện tượng chất son bị bột, vón và không đều màu.

Nhiều màu son của 3CE cũng rất kén người dùng, để có thể đánh những màu đó đòi hỏi bạn phải có chút kĩ năng trang điểm.

Với mức giá dao động 300.000 VNĐ cho đến 400.000 VNĐ cho 1 thỏi son thì đây cũng không hẳn là 1 mức giá rẻ, nhiều người dùng nhận xét họ hoàn toàn có thể tìm được 1 thỏi son với chất lượng tốt hơn từ các thương hiệu Âu Mỹ hay Hàn Quốc khác. Ngoài ra, tình trạng thượng vàng hạ cám, nhiều dòng son giả, son nhái giá rẻ được bày bán tràn lan, công khai càng khiến nhiều cô nàng e ngại khi muốn tìm mua son 3CE.



2. Kem chống nắng Natural Sun Eco Ice Air Puff Sun SPF50+ PA+++

Nếu là người chăm chỉ theo dõi các xu hướng làm đẹp thì hẳn loại kem chống nắng tích hợp của Nature Republic đã không còn xa lạ với bạn. Vừa ra mắt vào khoảng đầu hè, loại kem chống nằng này đã gây sốt vì công dụng tích hợp: vừa có chỉ số chống nắng cao; lại có khả năng che phủ tốt, có thể thay thế hoàn toàn các loại kem nền, kem lót hay cushion thông thường; và đặc biệt loại kem này còn có khả năng hạ nhiệt, tạo cảm giác mát mẻ, sảng khoái cho người sử dụng. Khi dùng, loại kem sử dụng miếng mút chấm để tán đều nên bạn có thể dễ dàng thoa kem rất nhanh chóng.

Tuy nhiên, "hot" chưa được bao lâu thì loại kem này dã ngay lập tức nhận nhiều phản hồi không tốt. Trước hết là do kem chỉ có 1 tông màu, khi đánh sẽ bị khá sáng và lệch tông với làn da của con gái Việt. Việc sử dụng miếng mút để chấm kem tuy rằng có tiện dụng nhưng lại khiến người dùng khó xác định được lượng kem chống nắng đã sử dụng, dễ dẫn đến hiện tượng thoa ít kem chống nắng hơn so với mức cần thiết, làm giảm hiệu quả bảo vệ da.

Tuy có độ che phủ khá nhưng chất kem bị đánh giá là khá dầy và bí bách khi sử dụng, 1 số người còn bị nổi mụn khi dùng loại kem chống nắng này.

Bên cạnh đó, dù được ca tụng rất nhiều về khả năng làm mát, hạ nhiệt nhưng thực tế hiệu quả này chỉ duy trì được vài phút ngay sau khi thoa kem, và cũng chỉ làm mát được 1 chút chứ không thể giảm tận 5 độ C như nhà sản xuất quảng cáo. Vậy nên, dù đã từng là sản phẩm rất "hot" nhưng cuối cùng loại kem chống nắng này lại trở thành sản phẩm đáng gây thất vọng, lọt top những sản phẩm "blacklist" mà nhiều cô gái Việt sẽ không bao giờ sử dụng lại.

3. Mặt nạ May Create Hyaluronic Acid Super Smooth Moisture Mask

Cùng với xu hướng sử dụng các loại mỹ phẩm nội địa Trung, nội địa Đài thì có 1 loại mặt nạ được rất nhiều chị em yêu thích đó là mặt nạ May Create Hyaluronic Acid Super Smooth Moisture Mask, hay còn gọi tắt là mặt nạ HA. Loại mặt nạ này đã từng có 1 dạo "phát sốt" trên khắp các diễn đàn, các trang mạng xã hội, khiến các chị em thi nhau tìm mua. Ưu điểm lớn nhất của mặt nạ HA là có giá thành rất rẻ, chỉ khoảng 5.000VNĐ/miếng. Về công dụng, rất nhiều cô nàng cũng nhận xét loại mặt nạ này đem lại khả năng cấp ẩm tuyệt vời, sau khi đắp làn da trở nên ngậm nước, mềm mịn bóng bẩy, tốt không kém những loại mặt nạ đắt tiền khác.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời "khen lên mây" thì loại mặt nạ này cũng còn rất nhiều mập mờ khiến nhiều người e ngại. Trước tiên là do mức giá bán quá rẻ, giá Mask HA bán lẻ tại Việt Nam chỉ rẻ bằng phân nửa mức giá niêm yết chính hãng tại Trung Quốc. Điều này làm dấy lên nghi ngại người bán đã trộn hàng giả, hảng nhái để hạ giá bán sản phẩm. Bên cạnh đó, nhiều người bán còn không hiểu rõ về chính loại mặt nạ mà họ bán. Nhiều người quảng cáo đây là mặt nạ nội địa Đài Loan (dù đây là mặt nạ của Trung Quốc); hoặc sử dụng ảnh Phạm Băng Băng, Hoắc Kiến Hoa, Dương Dương... để quảng bá cho mặt nạ (dù rằng những ngôi sao trên hoàn toàn không hề sử dụng loại mặt nạ này).

Chính người bán cũng nhập nhèm về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của loại mặt nạ giá rẻ này.

Cuối cùng, về chất lượng của loại mặt nạ HA này cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời khen về chất mask, dưỡng chất, độ thẩm thấu thì cũng có nhiều nhận xét cho rằng mặt nạ không thực sự tốt, một vài người dùng xong da còn bị ngứa, nổi mụn li ti. Đến nay, dù vẫn chưa có câu trả lời xác đáng liệu loại mặt nạ này có thực sự tốt hay không nhưng độ "hot" của nó cũng đã giảm rất nhiều so với trước.

4. Mặt nạ đá lạnh Ice Cooling Mask



Vào đầu hè vừa qua có 1 loại mặt nạ cũng được rất nhiều cô nàng yêu thích và tìm mua đó là mặt nạ đá lạnh Ice Cooling Mask. Loại mặt nạ này hứa hẹn đem lại cảm giác mát lạnh, sảng khoái tức thì ngay khi sử dụng, giúp hỗ trợ gia tăng hiệu quả của các loại mặt nạ khác, và có khả năng cải thiện tích cực với các vấn đề quầng thâm hay lỗ chân lông to.

Tuy thế, nhiều cô nàng cũng cảm thấy hối tiếc khi đã mua loại mặt nạ đá lạnh này. Họ nhận xét mặt nạ chỉ có khả năng làm mát trong vài phút đầu chứ không kéo dài được lâu như nhà sản xuất quảng cáo. Khả năng thu nhỏ lỗ chân lông hay làm giảm quầng thâm cũng chỉ là hiệu quả tạm thời. Vậy nên việc bỏ ra hơn 500.000VNĐ cho 1 miếng mặt nạ làm mát như thế này là không thực sự xứng đáng.

5. Serum OST Pure Vitamin C 21.5 Advanced

Với các cô nàng mê mỹ phẩm Hàn hay đang muốn tìm kiếm 1 loại serum vitamin C để làm mờ vết thâm, làm sáng da thì hẳn đã từng nghe qua loại serum vitamin C đình đám này. Loại serum này có thành phần chứa tới 21,5% vitamin C dạng Ascobic Acid nên hứa hẹn đem lại khả năng mờ vết thâm rất nhanh chóng, chỉ sau khoảng 2 tuần sử dụng nhiều cô nàng đã thi nhau khoe ảnh hiệu quả mờ vết thâm thần kì mà serum đem lại. Đây cũng có thể xem là loại serum đã "khơi mào" cho trào lưu sử dụng serum vitamin C tại Việt Nam.

Serum OST Pure Vitamin C 21.5 Advanced là loại serum vitamin C đã rất "hot" tại Việt Nam thời gian trước

Chỉ sau khoảng 2 tuần sử dụng, nhiều cô nàng đã thấy làn da có sự cải thiện rõ ràng.

Nhưng cũng vì có chứa hàm lượng Vitamin C cao nên loại serum này rất dễ bị oxy hóa, dù đã bảo quản tủ lạnh kĩ lưỡng nhưng đa phần không cô nàng nào có thể sử dụng hết cả lọ serum trước khi bị chuyển màu. Chất serum cũng khá dính và lâu thấm, đem lại cảm giác bí bách, dễ gây nổi mụn nhất là với những cô nàng có làn da dầu. Về hiệu quả sản phẩm cũng tùy thuộc vào cơ địa từng người, nhiều người nhận xét sản phẩm làm mờ vết thâm rất nhanh nhưng cũng có nhiều người nhận xét loại serum này không đem lại tác dụng gì.



Loại serum này rất nhanh bị oxy hóa chuyển màu, chất serum cũng khá dính và nhờn, dễ gây nổi mụn.

