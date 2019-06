5 lí do phải xem ngay “Search: WWW” - Ba chị đại "cung đấu" vì top đầu ngầu nhất màn ảnh Hàn 2019

Bài viết có tiết lộ nội dung phim.



“Con người thành thực nhất là khi đứng trước từ khóa tìm kiếm!”. Một câu nói tưởng chừng như vô cùng bình thường, lại có vẻ đánh trúng tim đen của toàn thể cộng đồng mạng. Bạn thành thật nhất với mong muốn của bản thân là khi nào? Bạn có bao giờ nghĩ từ khóa tìm kiếm trên internet có sức ảnh hưởng lớn ra sao đến cuộc sống của mình, hay bất cứ một ai đó xa lạ hay chưa? Thanh tìm kiếm liệu có đơn thuần chỉ là cú click chuột, xem những điều mình muốn biết, hay đó chính là nơi thể hiện con người, những góc khuất trong con người bạn?

Nếu cảm thấy phim tình cảm dường như hơi sến so với “khẩu vị” của mình, hay biệt đội “thổ dân” Arthdal Chronicles khó có thể chạm tới “vùng an toàn” khi lựa chọn phim để xem mỗi tối, đừng lo khi tvN đã chấm dứt chuỗi ngày đi vào lối mòn với ba chị đại cực xịn trong Search: WWW (tạm dịch: Từ Khóa Tình Yêu), phim truyền hình siêu mới lạ cần phải xem ngay tức khắc.

Dàn diễn viên miễn chê, vừa tài năng lại vừa đẹp

Bốn gương mặt góp mặt trong Search: WWW chẳng còn xa lạ với khán giả màn ảnh nhỏ xứ Hàn. "Phi công" Jang Ki Yong đã dần trở thành một trong những gương mặt được đón đợi nhất với hàng loạt vai diễn ấn tượng trong Go Back Couple, My Mister, Come and Hug Me và gần đây nhất là Kill It (Truy Sát). Trong khi đó, chị đại Im Soo Jung lại quen mặt với khán giả màn ảnh rộng hơn với A Tale of Two Sister (2003), Mothers (2018) hay dự án truyền hình gần nhất là Chicago Typewriter (Vũ Khí Nhà Văn).

Chàng mỹ nam gây chú ý khi đứng bên các chị đại "song hành" trong Search: WWW.

Dàn diễn viên chính cùng đạo diễn Jung Ji Hyun.

Trong khi đó, Lee Da Hee đã trở thành một trong những "chị đại" cuốn hút nhất màn ảnh Hàn. Vai diễn trong Beauty Inside (Vẻ Đẹp Tiềm Ẩn) một lần nữa khẳng định tầm ảnh hưởng vô cùng lớn của Lee Da Hee, đồng thời khiến khán giả phải trầm trồ mỗi ngày với nhan sắc đỉnh cao mà nữ diễn viên 34 tuổi này sở hữu. Vẻ đẹp quý phái, sang chảnh đầy cuốn hút, luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý khi xuất hiện ở bất cứ nơi đâu.

Lee Da Hee trở thành tâm điểm của sự chú ý khi xuất hiện tại buổi họp báo Search: WWW.

Lee Da Hee trong Beauty Inside.

Nữ diễn viên Jeon Hye Jin cũng chẳng hề kém cạnh khi tỏa ra "khí chất" chị đại khiến người đứng trước không khỏi cảm thấy "bé nhỏ". Giống với Im Soo Jung, Jeon Hye Jin xuất hiện trên màn ảnh rộng với tần suất dày đặc hơn cùng nhiều dự án nổi tiếng như: The Merciless (2017), Obsessed (2014), Voice of A Murderer (2007),...

Ảnh các chị đại chưa hề qua bàn tay chỉnh sửa, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.

Câu chuyện sự nghiệp: Chuyện không của riêng ai

Thành quả phát triển trong hơn 10 năm tuổi trẻ, bỗng chốc không còn nằm trong tầm kiểm soát Bạn sẽ thấy một Bae Ta Mi (Im Soo Jung) chưa từng có một phút được tận hưởng trọn vẹn cuộc sống, hay nghỉ ngơi một nhịp trong suốt 10 năm, liều lĩnh và chấp nhận mọi thử thách. Tất cả là vì ước mơ và sự nghiệp của mình.

Bae Ta Mi là một người phụ nữ quyết đoán, cương quyết với mọi sự lựa chọn. Cô luôn có một cách nào đó để xoay sở tình huống khó khăn, đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo nếu chẳng may chệch hướng. Tuy nhiên, cô đã buộc phải trở thành “con tốt thí” cho những người quyền lực hơn mình. Đó cũng chính là lúc, Bae Ta Mi chấp nhận lời mời của công ty đối thủ, đối đầu với chính đứa con tinh thần đã gắn bó hơn 10 năm trong công cuộc dành vị trí đứng đầu.

Quay trở lại thời kì còn là “tân binh”, Bae Ta Mi khi ấy chỉ nộp đơn duy nhất vào công ty mình yêu thích. Dù có thất bại bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô nàng vẫn nỗ lực hết sức để bước chân vào nơi làm việc trong mơ của mình. Cô cũng nhìn thấy tiềm năng của cô nàng pha chế Jo Ah Ra (Oh Ah Yeon), một cô gái trẻ năm lần bảy lượt bị từ chối khi đi phỏng vấn, bực tức khi những “kẻ tồi tệ” không nhìn ra tiềm năng của Jo Ah Ra. Chính vì vậy, khi có cho mình một hướng đi mới, Bae Ta Mi đã tạo cơ hội giúp Jo Ah Ra có công việc trong mơ của mình.

Một nồi lẩu “thập cẩm”, nhưng hương vị nào đều ra hương vị nấy

Với khoảng 15 phút đầu tiên, bạn sẽ phần nào cảm thấy “choáng váng” khi phải tiếp nhận một lượng lớn thông tin “chuyên ngành” được nữ chính Bae Ta Mi dạy nhân viên của mình. Trong kho tàng phim truyền hình Hàn, những dự án trở thành tài liệu học tập, kinh nghiệm và bài học đắt giá của mỗi ngành nghề đã không còn là điều hiếm gặp.

Search: WWW đã trở thành một bộ phim như thế, với một kho tàng chiến lược kinh doanh, tiếp cận khách hàng, mức độ nghiêm trọng của việc tăng rớt hạng, kiến thức quảng cáo và cả cách đối mặt với áp lực trong công việc. Cùng với đó, Search: WWW nêm nếm một chút gia vị chính trị, các vấn đề xã hội, cách truyền thông kiểm soát công chúng, tất cả đều được biên kịch Kwon Eun Sol xen lẫn vô cùng khéo léo để ra mắt một dự án thu hút như Search: WWW.

Chuyện tình chàng phi công “mạnh dạn” nhất màn ảnh Hàn 2019

Ngay lần đầu gặp nhau đã có cảnh "giường chiếu", yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên từ việc chơi game điện tử. Lần tiếp theo gặp gỡ đã nhìn thấy đủ mặt "tồi tệ" của đối phương, nhưng vì mù quáng yêu rồi nên vẫn bất chấp. Dù chàng "phi công" Park Mo Gun (Jang Ki Yong) có tuổi tác cách biệt tới gần cả một giáp so với "crush", nhưng "mình thích thì mình yêu thôi", anh chàng có đủ mọi cách để khiến "crush" phải năm lần bảy lượt bất ngờ vì mình. Tuy nhiên, chuyện tình yêu trong phim Hàn đâu có dễ dàng đến ngay từ tập đầu như vậy. Liệu chàng trai trẻ này có "dã tâm" gì với chị đẹp, khi chủ động tiếp cận và "say" ngay từ lần đầu gặp hay không, phải chờ tới những tập tiếp theo mới có thể biết được.

Những người phụ nữ tuổi 30: Liệu thanh xuân có thể quay trở lại?

"Chị đại" Song Ga Kyung và Bae Ta Mi đều đánh đổi tuổi trẻ, nỗ lực hết sức vì thành công của Unicon, giữ vững hạng nhất trước đối thủ Barrow từ những năm thanh xuân mới bước chân vào nghề. Song Ga Kyung với cuộc hôn nhân vì quyền lực, chịu đựng sự kìm kẹp, đối xử tàn tệ vì ước nguyện thành công của mình.

Bae Ta Mi bỏ qua những niềm vui thời thanh xuân, nỗ lực hết sức để trở thành một phần của công ty trong mơ. Gặp được Park Mo Gun, Bae Ta Mi như được trở lại với những rung động tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ xuất hiện lần hai trong cuộc đời. Bae Ta Mi rời bỏ nơi đã gắn bó với mình hơn 10 năm, đối mặt với những thử thách, một môi trường mới. Người phụ nữ bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa, tận hưởng tất thảy những niềm vui nhỏ bé nhất trong cuộc sống cùng những áp lực đuổi theo mỗi ngày, như những gì cô đã trải qua 10 năm về trước.

Trailer "Search: WWW".

Search: WWW tiếp tục được phát sóng vào 20h00 thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên kênh truyền hình tvN.