5 kem che khuyết điểm Hàn tán lên là mụn đỏ, vết thâm “mất dạng”

Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến sản phẩm che khuyết điểm đình đám đúng chuẩn "ngon-bổ-rẻ" của The Saem trong danh sách này. Bởi em nó đã làm mưa làm gió suốt nhiều năm qua và luôn được vinh danh trong top best seller của hãng. Không chỉ có giá cực rẻ, mà khả năng che phủ của "ẻm" cũng trên cả tuyệt vời, bao nhiêu mụn thâm xem như "bay biến". Chưa hết, sản phẩm còn có chỉ số chống nắng nhẹ SPF 28/PA++, chồng được nhiều lớp nhưng không làm vỡ lớp nền ban đầu, không bết dính hay gây bí da. Ngoài 3 màu cơ bản, The Saem đã bổ sung thêm những màu mới, nâng tổng số màu của sản phẩm lên 10 tông khác nhau.