5 hiểu lầm về sóc sức khỏe vùng kín có thể bạn đang gặp mà không biết

Bạn có bao giờ tự hỏi âm đạo của mình liệu có ngày càng giãn rộng ra sau khi sinh con? Loại xà phòng đặc biệt có thể giúp chúng trở nên sạch sẽ hoàn toàn? Có phải ai cũng có điểm G? GS Alyssa Dweck, chuyên sản phụ khoa tại New York, đồng tác giả cuốn The Complete A to Z for Your V (Từ A đến Z những giải đáp về sức khỏe vùng kín) sẽ lý giải tất những băn khoăn được nhiều chị em quan tâm.



Những chia sẻ của Health sẽ giúp chị em hiểu hơn những vấn đề không biết tỏ cùng ai về tình trạng sức khỏe vùng kín của mình. Những tin đồn, việc đưa thông tin sai lạc về sức khỏe vùng kín sẽ được lý giải bởi những chuyên gia phụ khoa hàng đầu.

Dưới đây là 5 sai lầm trong chăm sóc sức khỏe vùng kín khiến "vùng kín" chỉ biết "gào thét" mà bạn chẳng hay.

Để chống lại vi trùng, bạn cần những chất tẩy rửa đặc biệt cho vùng kín

Đúng là có nhiều loại vi trùng, vi khuẩn xấu có thể gây hại cho vùng kín của bạn. Mặc dù vậy, Tiến sĩ Dweck cho biết: "Sự thật đáng kinh ngạc là âm đạo phụ nữ có cơ chế tự làm sạch để giữ những vi khuẩn có lợi và loại bỏ vi khuẩn xấu. Tức là bên cạnh việc loại bỏ những vi khuẩn gây hại, những loại vi khuẩn có lợi cho vùng kín vẫn được phép sinh sôi, nảy nở. Những loại xà phòng vệ sinh cơ thể, xà phòng thơm hay cứ chất tẩy rửa mạnh nào cũng không nằm trong danh sách các sản phẩm cần thiết làm sạch vùng kín. Chưa hết, việc sử dụng những chất làm sạch vùng kín này có thể làm mất cân bằng pH trong âm đạo, là nguyên nhân sinh sôi, phát triển các mầm bệnh gây hại.

Tiến sĩ Dweck khẳng định, bạn chỉ cần sử dụng xà phòng có tính chất tẩy rửa nhẹ, sau đó rửa sạch lại bằng nước sạch. Bạn thực hiện hành động này 1-2 lần mỗi ngày, có thể làm sạch vùng kín bằng cách này lần nữa sau khi tập gym xong để tránh mồ hôi gây viêm nhiễm vùng kín. Nếu không vệ sinh vùng kín sau khi tập gym, cứ để mồ hôi đó rồi mặc quần áo, bạn có nguy cơ cao bị nhiễm trùng nấm men.

Ngứa ngáy là biểu hiện của bệnh nhiễm trùng nấm men

Tiến sĩ Dweck cho biết trong khi nhiễm trùng nấm men phổ biến có triệu chứng phổ biến là ngứa ngáy, đỏ da và chảy nước thì những kiểu nhiễm trùng âm đạo khác cũng có các triệu chứng tương tự. Giả sử bạn bị nhiễm nấm men và chạy đến tiệm thuốc để lấy một tuýp kem chống nấm thì có nghĩa là bạn vừa mua phải một sản phẩm không có khả năng chữa trị bệnh. Trong khi việc không đi điều trị càng khiến tình trạng bệnh của bạn thêm tồi tệ hơn.

Chuyên gia khuyên, tốt nhất là bạn nên đến gặp chuyên gia phụ khoa, mô tả tình trạng bệnh của bạn để có được chẩn đoán đúng đắn. Những dấu hiệu cho thấy bạn đã bị nhiễm trùng nấm men là phản ứng dị ứng với các sản phẩm dưới da, bệnh truyền qua đường tình dục và nhiễm trùng âm đạo do vi khuẩn xâm nhập vào âm đạo.

Vùng kín sẽ bị rộng ra mãi mãi sau khi sinh

Âm đạo của bạn chắc chắn sẽ có sự thay đổi sau khi bạn có em bé. Nhưng không giống như những chiếc áo ngực thể thao bị mài mòn sẽ mất hết tính đàn hồi, nó kéo dài bao nhiêu là tùy thuộc vào các yếu tố khác như thời gian chuyển dạ, kích thước của em bé chào đời…

Theo BS sản khoa Leena Nathan (Trung tâm Y tế Ronald Reagan UCLA), tin tốt là mặc dù có con sẽ làm cho cơ bắp âm đạo nới lỏng, nhưng chúng thường được hồi phục tự nhiên theo thời gian. Nếu bạn đang lo lắng để tăng tốc độ quá trình phục hồi cơ bắp âm đạo, bài tập Kegel là một lựa chọn tuyệt vời để bắt đầu.

Điểm G không hề có như bạn vẫn nghĩ

Sự tồn tại của điểm G từ lâu đã được tranh cãi. Những phụ nữ có một và những chuyên gia nghiên cứu về G mô tả nó như là một vùng nhỏ, xốp nằm trên thành âm đạo phía trước khoảng giữa đoạn mở âm đạo và cổ tử cung. Một nghiên cứu năm 2012 trên Tạp chí Y học tình dục kết luận rằng các biện pháp khách quan đã không cung cấp bằng chứng vững chắc và nhất quán cho sự tồn tại của một vị trí giải phẫu có thể liên quan đến điểm G.

Vì vậy, trong khi không có cơ quan riêng biệt nào được gọi là điểm G hoạt động như nút hưng phấn trong tình dục, Tiến sĩ Nathan xác nhận rằng khu vực này bên trong âm đạo bao gồm "nhóm bó sợi thần kinh" mà cô ấy nói chắc chắn có thể làm tăng sự thích thú tình dục và mức độ nhạy cảm ở mỗi phụ nữ là khác nhau.

Những bộ đồ bó sát, hoặc mặc đồ khi cơ thể ra mồ hôi sẽ khiến bạn cảm thấy ngứa ngáy hơn những trang phục lỏng lẻo.

Mặc quần tập yoga có thể khiến bạn bị nhiễm trùng

Câu chuyện thần thoại này có thể xuất phát từ thực tế là ngồi xung quanh sau khi luyện tập mồ hôi, đặc biệt là những chiếc quần làm từ vải nhân tạo có chứa vi khuẩn. Đó mới là nguyên nhân khiến những chiếc quần yoga có khả năng kích hoạt quá mức vi khuẩn hoặc nấm men và dẫn đến nhiễm trùng.

Điều đó nói nên rằng những bộ đồ bó sát, hoặc mặc đồ khi cơ thể ra mồ hôi sẽ khiến bạn cảm thấy ngứa ngáy hơn những trang phục lỏng lẻo, gây hại vùng kín. Tiến sĩ Dweck nói: "Điều quan trọng là âm hộ và âm đạo phải được hô hấp và không bị bí do vải. Vì vậy, hãy cởi bỏ quần áo tập thể dục ẩm ướt hoặc bất kỳ quần bó xà cạp nào khác ngay khi có thể và xem xét việc ngủ nude, không mặc đồ lót".

