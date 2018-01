5 đám cưới nức tiếng vì độ xa hoa năm 2017: Dựng rạp mấy ngàn mét vuông, trang trí 6-7 tỷ đồng

aFamily.vn>Tình yêu - Hôn nhân

Đám cưới dựng rạp hơn 2.000 m2, mời 1.200 khách tại Hải Phòng

Một đám cưới hoành tráng, xa hoa diễn ra tại Hải Phòng vào giữa tháng 3 đã mở đầu cho 1 năm sôi động của ngành cưới hỏi. Chú rể Lâm Duy (26 tuổi, Hải Phòng) và cô dâu Hà Anh (24 tuổi, Hải Phòng) - nhân vật chính trong đám cưới được đồn đoán là cả chục tỷ đồng. Chi phí thật gia đình không tiện tiết lộ song chú rể cam đoan là không hề "gây sốc". Được biết, Duy và Hà Anh vốn quen nhau qua một người bạn thân của Duy. Trước khi tiến đến hôn nhân, cặp đôi đã trải qua 5 năm tìm hiểu và gắn bó.

Cô dâu chú rể rất xứng đôi.

"From Zero to Hero" là ý tưởng chủ đạo trong tiệc cưới của Lâm Duy - Hà Anh. Theo đó, hội trường nơi diễn ra hôn lễ với sức chứa lên đến 1200 người được dựng hoàn toàn từ một bãi đất trống. Chú rể Lâm Duy muốn tạo ra một khu vườn tình yêu dành tặng cô dâu nên đã cho dựng rạp trên một khu đất rộng hơn 1700 mét vuông. Sau khi trải cỏ nhân tạo, tổng diện tích khu đất vào khoảng 2300 mét vuông. 3 xe tải 1,4 tấn đã được điều động để chở số hoa tươi nhập khẩu trang trí cho đám cưới. Ekip dàn dựng, trang trí gồm 120 người đã phải làm việc liên tục từ ngày 8 đến 13/3 để kịp tiến độ.

Số lượng khách mời trong hôn lễ của hai vợ chồng lên tới 1.200 người, tiệc cưới còn có sự tham gia biểu diễn của những ca sĩ nổi tiếng như: Tấn Minh, Uyên Linh, Hoàng Dũng.

Đám cưới "xứ sở Ba Tư" dài 15 ngày ở Bắc Ninh

Tháng 11/2017 nổi bật với một đám cưới khủng được tổ chức tại Khu công nghiệp cao Hanaka ở Từ Sơn. Đám cưới với hàng trăm khách mời tại hội trường được bày biện trang trí như cung điện xứ Ba Tư. Khắp các bàn tiệc đều được trang trí hoa tươi và nội thất sang trọng.

Được biết đây là lễ cưới của 1 cặp đôi đó là chú rể Hồng Kông (gia đình kinh doanh trong ngành bất động sản), còn cô dâu là Minh Phương (gia đình làm nghề kinh doanh gốm sứ).

Đám cưới kéo dài 15 ngày ở Bắc Ninh.

Theo đơn vị cung cấp nhân sự cho đám cưới trên cho biết: đám cưới của cặp đôi kéo dài khoàng 15 ngày. Theo đó từ đầu tháng 11, họ tổ chức lễ đính hôn, sau đó là lễ hằng thuận và đám cưới. Riêng về đám cưới và lễ hằng thuận dài tới 12 ngày. Trong những ngày diễn ra đám cưới, gia đình hai đại gia mời khoảng 30 nghệ sĩ nổi tiếng như Chế Linh, Kim Tử Long, Hương Lan, Dương Ngọc Thái... biểu diễn với lượng khách không đếm xuể. Dàn xe rước dâu gồm nhiều xe Rolls-Royce và pháo hoa bắn rợp trời.

Về cả độ xa hoa và công phu, đám cưới này đang hiện giữ kỷ lục "đám cưới lâu nhất Việt Nam" trong năm 2017.

Đám cưới 10 tỷ với dàn 10 chiếc Mercedes S500, nhà trai đặt lễ 1 tỷ đồng

Tối 24/2, MXH xôn xao trước một "siêu đám cưới" diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, đám cưới "khủng" nêu trên là của con trai một vị đại gia gốc Cần Thơ. 10 tỷ là số tiền ước chừng chi phí tổ chức đám cưới.

Chú rể trong đám cưới khiến hàng triệu người ngưỡng mộ này là Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 1992 tại Cần Thơ, giám đốc công ty mỹ phẩm) và cô dâu là Lê Thị Bích Trâm (sinh năm 1993 tại Long An, kế toán). Chia sẻ với phóng viên, cô dâu Bích Trâm cho biết cặp đôi đã có 4 năm tìm hiểu trước khi quyết định tiến đến hôn nhân.

Hôn trường lung linh sắc màu.

Không chỉ gây choáng với đám cưới 10 tỷ, ngày 16/1 vừa qua, lễ đính hôn của Đăng và Trâm cũng khiến nhiều người xôn xao khi chú rể mang nguyên 10 chiếc Mercedes S600 đi đón dâu, gia đình nhà trai chi 1 tỷ tiền nạp tài đặt lễ cho nhà gái.

Những ngôi sao Việt Nam được mời đến biểu diễn trong đám cưới này có MC Thanh Bạch, danh hài Hoài Linh, MC Trấn Thành, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Phi Hùng,...

Đám cưới "tuyết rơi mùa hè" riêng trang trí đã hết 2 tỷ tại Đông Anh

Ngày 29/6 vừa qua, cộng đồng mạng được dịp xôn xao trước một "siêu đám cưới" diễn ra tại Đông Anh (Hà Nội). Đám cưới được trang trí và tổ chức theo concept "tuyết rơi mùa hè" cực kỳ độc đáo và ấn tượng. Trong đó, cô dâu và chú rể xuất hiện vô cùng lãng mạn khi làm lễ trên sân khấu giữa màn tuyết rơi trắng xóa.

Theo đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức và thiết kế đám cưới, chỉ riêng phần rạp cưới đã có giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Từ bãi đất trống rộng 5.000 mét vuông, ekip thực hiện đã cho dựng lên một hội trường tiệc cưới hoành tráng, lung linh.

Màn tuyết rơi mùa hè ấn tượng trên sân khấu.

Đám cưới gây chú ý không chỉ bởi độ hoành tráng, xa hoa và chi phí "khủng" mà còn bởi sự xuất hiện của những ngôi sao hạng A được mời đến biểu diễn như ca sĩ Quang Lê, ca sĩ Lệ Quyên. Ban đầu, gia đình hai bên dự kiến mời 2400 khách đến dự nhưng trên thực tế hội trường cưới đã tiếp đón con số lên đến 3000 khách. Rất nhiều anh em, bạn bè của cô dâu chú rể phải chờ rất lâu mới được sắp xếp bàn dự tiệc.

Được biết, nhân vật chính trong đám cưới là chú rể Nguyễn Vũ Linh (sinh năm 1986) và cô dâu Đặng Ngọc Tuyết (sinh năm 1999). Cả hai hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Đám cưới 6 tỷ đồng mời 2.000 khách của nữ đại gia Bình Phước

Đám cưới của cặp đôi Quốc Bảo - Tuyết Mai là một trong những tiêu điểm trong năm 2017. Cô dâu và chú rể đã chi hơn 6 tỷ để tổ chức một lễ cưới hoành tráng, lung linh với hội trường 2.000 khách, kèm theo đó là sự xuất hiện của dàn ngôi sao nổi tiếng như ca sĩ Cẩm Ly, ca sĩ Hiền Thục, danh hài Chí Tài, ca sĩ Chi Dân,...

Cô dâu chú rể lộng lẫy trong đám cưới.

Đám cưới của cặp đôi trẻ tuổi này nổi bật với những chi tiết trang trí công phu, chiếc bánh cưới khổng lồ, khắp nơi tràn ngập hoa tươi… Trong đó, sân khấu nơi diễn ra nghi lễ được thiết kế hoành tráng không thua kém gì sân khấu biểu diễn ca nhạc lớn.

Cô dâu Tuyết Mai (25 tuổi) là giám đốc một công ty kinh doanh mỹ phẩm. Cách đây 7 năm, Mai đã khiến một chàng trai tên Quốc Bảo "điêu đứng" ngay lần đầu chạm mặt. Bảo đã bỏ ra quãng thời gian gần nửa năm để "cưa đổ" Mai. Sau 7 năm mật ngọt, hai người đã chính thức về chung một nhà.