5 cây son kem bình dân nhưng chất lượng cực “xịn sò” mà một khi đã dùng qua, dễ là bạn không muốn mua son đắt tiền nữa

1. Black Rouge Air Fit Velvet Tint (292.000 VNĐ)

Ở mức giá dưới 300k, son kem Air Fit Velvet Tint của thương hiệu Black Rouge đang là cây son kem xứ Hàn được các tín đồ làm đẹp Việt mê nhất nhì. Tính đến nay, dòng son này đã ra tới 4 bộ màu khác nhau và bộ màu nào cũng được chị em đón nhận nồng nhiệt. Ở thời điểm hiện tại, bộ màu mới nhất mang tên Bad Rose với đủ các sắc độ của cánh hoa hồng là "hot hit" hơn cả. Không chỉ có bảng màu siêu tôn da, chất son cũng là một điểm cộng khi rất mịn mượt, lì nhưng vẫn không gây khô môi.

2. Maybelline Superstay Matte Ink (205.000 VNĐ)

Sau son thỏi Creamy Matte, có thể nói son kem lì Superstay Matte Ink chính là cây son sở hữu độ phủ sóng cao nhất của Maybelline trên mạng xã hội. Bên cạnh thiết kế đơn giản nhưng xinh xắn và nổi bật, điều đặc biệt nhất ở cây son này chính là độ bám màu thuộc hàng "lì lợm" nhất trên thị trường, lên tới 16 tiếng đồng hồ, không lem khi tiếp xúc và có thể trụ qua những chầu ăn uống tẹt ga. Em nó cũng được khen ngợi vì chất son lì siêu mịn và lên màu rất chuẩn. Vậy nhưng quan trọng hơn cả là bảng màu đẹp "tung chảo" với đủ những gam từ cơ bản cho đến trendy, trong đó không thiếu những gam đất, gam nude cực tây mà vẫn phù hợp với làn da châu Á. Đã vậy, hãng còn chiều các tín đồ làm đẹp hết cỡ khi rất chăm tung thêm màu mới.

3. L'Oreal Paris Rouge Signature (258.000 VNĐ)



Sau "tượng đài" son thỏi Color Riche, nhà L'Oreal Paris lại vừa có thêm một "hot girl" mới, đó chính là son kem Rouge Signature. Ẩn sau thiết kế "chanh sả" là chất son có thể khiến bạn phải ngẩn ra mất vài giây vì quá khác biệt so với phần lớn các dòng son kem lì trên thị trường hiện nay. Đây là một trong những cây son kem lì hiếm hoi với lớp son mỏng mịn như làn môi thật, tiệp vào môi nhẹ tênh như không đánh nhưng lại cho độ lên màu bật sắc. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà đánh giá thấp độ lâu trôi của em nó vì chất son vẫn bền màu lên tới 8 tiếng. Bảng màu gồm toàn những gam đỏ - hồng rực rỡ, nổi bật, tôn da và cực hợp với con gái châu Á.

4. Merzy The First Velvet Tint (190.000 VNĐ)

Mới ra mắt vào năm 2017 nhưng thương hiệu Merzy đã trở thành cái tên quen thuộc đối với con gái Việt, tất cả nhờ vào dòng son kem mềm The First Velvet Tint. Bảng màu tuy khá khiêm tốn nhưng tất cả đều dễ dàng "đánh trúng tim đen" của hội mê son. Không đi theo xu hướng màu đất như nhiều hãng khác, Merzy tập trung vào việc mang đến bộ màu cơ bản không bao giờ lỗi mốt mà mọi tín đồ làm đẹp nên có. Bởi vậy mà gam màu nào cũng tươi tắn, tôn da và phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Chất son lúc mới đánh sẽ bóng nhẹ, sau đó khô dần thành dạng satin mềm mượt.

5. Wet N Wild MegaLast Liquid Catsuit Matte Lipstick (123.000 VNĐ)

Được giới thiệu vào năm 2017 nhưng cho đến thời điểm hiện tại, son kem lì MegaLast Liquid Catsuit Matte Lipstick đã trở thành biểu tượng của thương hiệu Mỹ Wet N Wild. Đây kỳ thực là cây son kem lì vô địch về khoản ngon-bổ-rẻ với giá niêm yết chỉ 123.000 VNĐ. Em nó được đánh giá là có chất lượng tốt ngoài mong đợi so với giá tiền với chất son mỏng nhẹ dễ tán đều, không dính, không gây khô môi, lâu trôi và quan trọng là có nhiều màu đẹp. Hiện dòng son này có tổng cộng 20 màu, trong đó "hot" bền bỉ phải kể đến Give Me Mocha (hồng đất), theo sau là Coral Corruption (san hô), Flame of the Game (cam), Missy and Fierce (đỏ tươi).