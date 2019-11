4 kinh nghiệm hữu ích khi gửi tiền tiết kiệm

Gửi tiết kiệm ngân hàng là một trong những kênh đầu tư tài chính được nhiều người lựa chọn, để hạn chế rủi ro. Nắm bắt được nhu cầu này, các ngân hàng đưa ra nhiều mức lãi suất cạnh tranh, cùng nhiều chương trình ưu đãi khác nhau để thu hút người tiêu dùng. Nếu có một khoản tiền nhàn rỗi thì bạn nên tự trang bị cho mình kiến thức gửi tiết kiệm ngân hàng để được hưởng mức lãi suất cao nhất.

Sau đây là 4 kinh nghiệm hữu ích khi gửi tiết kiệm ngân hàng để bạn tham khảo:

Ngân hàng nhỏ thường lãi suất cao

Theo thống kê trong những tháng gần đây thì các ngân hàng nhỏ thường mang đến tỷ lệ lãi suất cao hơn cho khách hàng. Mặc dù vậy thì các ngân hàng lớn cũng đang cố gắng cải thiện tỷ số lãi suất này để giữ chân khách hàng cũ và thu hút nhiều khách hàng mới hơn.

Do đó, khi so sánh tỷ số lãi suất tại các ngân hàng nhỏ so với ngân hàng lớn thì ngân hàng nhỏ sẽ nhỉnh hơn từ 0,5% đến 1,5%. Việc cạnh tranh về lãi suất tiền gửi giữa các ngân hàng giúp bạn có thêm sự lựa chọn

Cân nhắc thời hạn gửi

Bạn nên cân nhắc khả năng tài chính để lựa chọn hình thức gửi tiền tiết kiệm phù hợp. Có nhiều hình thức gửi tiết kiệm khác nhau như gửi tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiết kiệm thả nổi, tiết kiệm bậc thang… Sự linh hoạt và đa dạng trong phương thức gửi tiền này giúp cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau có thể an tâm về khả năng duy trì khoản tiền gửi.

Tận dụng các chương trình ưu đãi của ngân hàng

Nhiều ngân hàng thường triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn nhằm có thêm khách hàng mới và giữ chân khách hàng cũ như bốc thăm trúng thưởng, quay số may mắn, gửi tiết kiệm được quà… vừa gửi tiền an toàn, có lãi vừa được tặng quà thì còn gì tuyệt vời hơn.

Bạn nên dành thời gian cập nhật thông tin khuyến mãi từ các ngân hàng. Ví dụ, một chương trình khuyến mãi "siêu khủng" đang được triển khai hiện nay là ưu đãi của Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) nhân kỷ niệm 26 năm ngày thành lập (13/11/1993 – 13/11/2019), với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 7 tỷ đồng.

Cụ thể, từ nay đến hết ngày 31/12/2019 SHB triển khai chương trình khuyến mãi "Gửi tiền thả ga – Trúng ngay Mazda" với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn bao gồm 01 giải Đặc biệt là xe ô tô Mazda 3 Premium trị giá 800 triệu đồng, 26 giải Nhất mỗi giải một sổ tiết kiệm trị giá 26 triệu đồng, 260 giải Nhì sổ tiết kiệm trị giá 1 triệu đồng.

Theo đó, các khách hàng cá nhân phát hành mới chứng chỉ tiền gửi, sổ tiết kiệm bậc thang theo số tiền hoặc tiết kiệm lĩnh lãi hàng tháng với số tiền gửi tối thiểu từ 200 triệu đồng và kỳ hạn từ 6 tháng trở lên sẽ được cấp mã dự thưởng để tham gia quay số. Kết quả trúng thưởng được SHB lựa chọn bằng hình thức quay số ngẫu nhiên khi kết thúc chương trình. Đặc biệt, khách hàng tham gia chương trình này vẫn được hưởng ưu đãi từ các chương trình khuyến mại khác của SHB.

Cũng trong thời gian này, SHB triển khai chương trình "Sinh nhật rộn ràng – Nhận ngàn quà tặng" từ nay đến hết 31/01/2020 tại tất cả các điểm giao dịch trên cả nước với 20.000 phần quà thiết thực như ô, áo mưa, mũ bảo hiểm… dành tặng các khách hàng gửi tiền chỉ từ 10 triệu đồng trở lên với kỳ hạn tháng bất kỳ. Chương trình áp dụng với nhiều loại hình tiết kiệm, bao gồm: tiết kiệm bậc thang theo số tiền, tiết kiệm lĩnh lãi trước, tiết kiệm lĩnh lãi hàng tháng, tiết kiệm thông minh và hợp đồng tiền gửi cá nhân với số tiền gửi từ 10 triệu đồng trở lên với kỳ hạn tháng bất kỳ.

Đảm bảo tính chính xác của thông tin cá nhân

Ngoài những kinh nghiệm trên, bạn cần nhớ: Những thông tin cá nhân như số CMND, tên chủ tài khoản hay chữ ký... là rất quan trọng và thường được sử dụng trong quá trình giao dịch giữa bạn với ngân hàng.

Vì thế nên kiểm tra kỹ thông tin cá nhân để tránh sai sót và đặc biệt, hãy đảm bảo rằng mình chỉ sử dụng duy nhất một chữ ký trên sổ tiết kiệm. Trong trường hợp bạn thay đổi chữ ký thì phải liên hệ ngay với ngân hàng để được xác minh lại.