4 diễn viên Hàn bị chỉ trích vì mới nổi mà đã thô lỗ, kênh kiệu khó chấp nhận

Ở làng giải trí Hàn Quốc, giữ hình ảnh luôn đẹp trong mắt công chúng quả là một việc khó khăn và đầy áp lực nhưng bắt buộc đối với các nghệ sĩ. Và có vẻ như càng nổi tiếng, nghệ sĩ Hàn lại càng khiến người hâm mộ nể phục vì cách ứng xử của họ. Điều này trái ngược với một số ngôi sao mới nổi những năm gần đây của làng phim Hàn Quốc khi họ phải chịu nhiều chỉ trích từ dư luận vì thái độ "lồi lõm". Dưới đây là 4 trường hợp như vậy.

Hành động "bơ" bạn diễn của Kim Jung Hyun tại họp báo.

Sinh năm 1990, Kim Jung Hyun được nhiều khán giả trong và ngoài Hàn Quốc chú ý nhờ vai chính trong School 2017. Tuy nhiên trong lần trở lại mới đây cùng dự án Time, anh lại khiến công chúng phẫn nộ và khó hiểu khi giữ thái độ lạnh lùng trong suốt buổi họp báo ra mắt phim hôm 20/7. Thậm chí, nam diễn viên này còn từ chối đề nghị khoác tay để chụp ảnh chung của bạn diễn Seohyun.

Giải thích cho cách hành xử của mình, Kim Jung Hyun cho biết anh đang làm tất cả vì vai diễn của mình trong Time. Tuy nhiên, lời giải thích "sống cùng nhân vật" của ngôi sao này hoàn toàn không được dư luận ủng hộ. Họ cho rằng ngay cả các ngôi sao chuyên nghiệp, nổi tiếng với "method acting" (diễn xuất nhập tâm) cũng không hành xử như vậy, và Kim Jung Hyun cũng sẽ không dám "bơ" bạn diễn của mình nếu đó là Kim Hye Soo hay Yoon Yeo Jung thay vì Seohyun.

Hiện tại, khán giả đang rất chờ đợi màn thể hiện của Kim Jung Hyun trong tập 1 Time, lên sóng vào tối nay (25/7). Liệu khả năng "sống cùng nhân vật" của anh sẽ đến đâu, hãy cùng chờ xem!

Là "nàng thơ" mới của điện ảnh Hàn 2018, Jeon Jong Seo được chú ý nhờ vai diễn đầu tay trong Burning của đạo diễn Lee Chang Dong. Tuy nhiên, chưa kịp để khán giả thưởng thức diễn xuất của mình thì Jeon Jong Seo đã bị chỉ trích vì thái độ khó chịu với phóng viên và che mặt "thách thức" tại sân bay tới Pháp để tham gia LHP Cannes hồi tháng Năm. Không ít netizen bình luận rằng Jeon Jong Seo quá kênh kiệu bởi cái thu hút truyền thông là danh tiếng của Lee Chang Dong, chứ không phải một tân binh như cô.

Jeon Jong Seo khó chịu tại sân bay tới Cannes.

Trước gạch đá của công chúng, công ty quản lý của Jeon Jong Seo giải thích rằng nữ diễn viên quá bất ngờ vì sự xuất hiện của phóng viên ở sân bay nên mới hành động như vậy. Tuy nhiên, lời giải thích này không khiến dư luận dịu xuống, nhất là khi sau đó tại thảm đỏ Cannes, Jeon Jong Seo tươi cười, làm tay trái tim trước ống kính báo chí. Sau này, Jeon có giải thích trong bài phỏng vấn của mình rằng vào ngày xảy ra tranh cãi ở sân bay, cô đã khóc vì chuyện cá nhân nên gương mặt mới có vẻ khó chịu như vậy. Cô "không nghĩ mình đã làm gì sai".

Jeon Jong Seo tại Cannes 2018.

Cũng trong tháng Năm năm nay, một ngôi sao mới nổi khác gây tranh cãi vì cách hành xử của mình tại một sự kiện lớn, đó là Jung Hae In tại Baeksang 2018. Ngôi sao phim Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi bị chỉ trích vì "bon chen" đứng ngay giữa sân khấu chụp ảnh kỉ niệm hậu lễ trao giải. Vị trí này thường được dành cho những nghệ sĩ đoạt các giải cao nhất của sự kiện, thay vì một ngôi sao giành giải Diễn viên được yêu thích nhất như Jung Hae In.

Bức ảnh thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận của không ít khán giả về Jung Hae In.

Mặc dù Jung Hae In được bênh vực là có một nhân viên đã chỉ định anh đứng giữa, cư dân mạng vẫn chỉ ra được những bằng chứng cho thấy anh mới là người cố thủ trên sân khấu. Vụ việc càng trở nên phản cảm trong mắt công chúng khi có rất nhiều bài báo đứng về phía Jung Hae In được đăng tải với tiêu đề như "sự cố chứng minh sức hút của Jung Hae In". Phát ngôn muộn màng của mỹ nam sinh năm 1988 về vụ việc cũng bị cho là thiếu thành khẩn.

Lee Soo Kyung

Tại sự kiện họp báo Hogu's Love năm 2015, nữ diễn viên Lee Soo Kyung khiến cả hội trường khó xử vì thái độ lồi lõm đến khó hiểu của sao trẻ này. Đây là lần đầu tiên mỹ nhân sinh năm 1996 tham gia họp báo phim nhưng có vẻ như cô đã tự nhiên quá đà. Cụ thể, Lee Soo Kyung liên tục có những lời nói, hành động nhằm phủ nhận sự quan tâm của đàn chị UEE dành cho cô và thản nhiên gọi Choi Woo Sik là một... "tên ngốc" (hogu) giống như nhân vật của anh trong phim.

Ví dụ như khi được MC hỏi ai trong dàn cast là người quan tâm tới cô nhất, Lee Soo Kyung đánh mắt sang những người ngồi cạnh mình một lúc rồi trả lời: "Đó là hai diễn viên vào vai bố mẹ tôi. [...] Không ai ở đây cả". Mặc dù các diễn viên khác liên tục "chữa cháy" rằng UEE rất quan tâm tới Lee Soo Kyung và bản thân UEE cũng kể về những kỉ niệm giữa hai người, Lee Soo Kyung vẫn tỏ thái độ phủ nhận, thậm chí còn nói "Không" và giơ tay ra hiệu chữ "X".

Bài học cho Lee Soo Kyung - Vui thôi đừng vui quá!

Nhanh chóng sau khi sự việc trở thành một tranh cãi, công ty quản lí cho biết Lee Soo Kyung cảm thấy rất có lỗi và sẽ "chuộc lỗi" bằng cách nỗ lực nhiều hơn cho vai diễn. Đại diện của Choi Woo Sik, Seulong và UEE cũng lên tiếng bảo vệ hậu bối và cho biết họ cảm thấy đáng tiếc vì vụ việc lại bị hiểu nhầm không đáng.