Cá cu, vú nàng là 2 trong 4 đặc sản nghe tên đã thấy ngượng đỏ mặt, ăn vào thì mê tít

Ốc vú nàng

Ốc vú nàng là một loại đặc sản biển quý hiếm, có hình chóp lệch, trên đỉnh có một cái núm nhỏ, vỏ ngoài màu đen xám, mặt trong lấp lánh xà cừ. Có lẽ đây là loại ốc nghe tên dễ khiến người ta đỏ mặt nhất với sự liên tưởng đến bầu ngực của thiếu nữ. Tuy nhiên, cũng có nơi gọi là ốc nón vì nó cũng giống như chiếc chóp nón. Ốc vú nàng có quanh năm nhưng vào những ngày rằm trăng tròn là ốc xuất hiện nhiều, nhưng thông thường mỗi con ốc vú nàng chỉ to bằng ba ngón tay người lớn.

Loại ốc này chỉ sinh sống trên các ghềnh đá tại một số nơi như biển Côn Đảo, Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Khánh Hòa, trong đó Côn Đảo được xem là nơi có ốc vú nàng to nhất. Cũng bởi thế mà xưa kia, chỉ có vua chúa mới được thưởng thức các món chế biến từ ốc vú nàng. Ốc vú nàng có thể chế biến thành nhiều món, nhiều cách khác nhau, nhưng thông dụng nhất vẫn là luộc, hấp để giữ nguyên hương vị.

Ốc vú nàng nướng cũng là cách được nhiều dân nhậu lựa chọn. Cách làm này vừa đơn giản vừa giữ được hương vị nguyên chất. Ốc sau khi rửa sạch được để trên vỉ nướng. Sau vài phút, nước trong ốc rớt xuống vỉ nướng và tỏa mùi thơm khó tả. Miếng ốc giòn sần sật, ngọt thơm không kém gì những loại ốc đắt tiền khác. Khi chấm với muối tiêu chanh, bạn sẽ cảm nhận vị ngọt đậm, giòn dai của thịt ốc cùng mùi hương tỏa rất dễ chịu.

Vũ nữ chân dài

Vũ nữ chân dài quả là một cái tên đầy gợi cảm nhiều liên tưởng. Nhưng thực ra, đây chỉ là một món đặc sản của miền Tây mà thôi. Kì thực vũ nữ chân dài chính là món khô nhái, một đặc sản ở các vùng đồng ruộng miền Tây như Bạc Liêu, An Giang hay Đồng Tháp. Những con nhái cơm nhỏ sau khi được bắt về được lột sạch da, rửa sạch rồi tẩm ướp gia vị như muối, tiêu, ớt cho thấm đều rồi đem phơi khô, đến khi chỉ còn nhỏ bằng ngón tay.

Khô nhái rất dễ ăn, thường người ta đưa lên bếp than hồng nướng, hoặc chiên mắm, chiên giòn rồi chấm với nước cốt me. Khi ăn thường nhai cả xương và thịt, giòn rụm thơm ngon quyện với vị chua chua thanh thanh của me, chút cay cay của ớt, ăn rất thú vị. Cũng bởi thế đây là món lai rai ưa thích của cánh mày râu.

Giá cho một ký khô "vũ nữ chân dài" khoảng 400 đến 500 ngàn đồng, tuy vậy một ký được rất nhiều. Vài năm gần đây món này được rất nhiều ưa thích, chọn mua để làm món lai rai dịp Tết.

Cá cu

Những ai từng sống ở khu vực ven biển miền Trung có lẽ không còn xa lạ với món hải sản biển mang cái tên "cá cu". Cá cu còn có tên gọi khác là cá bè hay cá bè cu có hình dáng khá giống cá ngừ, mình hơi dẹp, có vảy màu trắng bạc. Đây là một đặc sản ở miền Trung, đặc biệt là vùng Đà Nẵng, Hội An.

Cá cu thuộc dạng da trơn nước mặn nên thịt nhiều, dai và thơm. Cũng bởi thế từ loại cá này, người địa phương có thể chế biến ra nhiều món ăn ngon như cháo cá cu, nấu canh chua với măng, lá me, khế; cá cu chiên giòn rồi dầm với nước mắm pha tỏi, ớt, đường, chanh, ăn kèm với rau sống. Nhưng có lẽ phổ biến và được ưa thích nhất vẫn là lẩu cá cu.

Cá cu nướng món ăn dân dã

Cá cu được đánh bắt quanh năm nhưng thường có nhiều vào mùa xuân, cụ thể là các tháng 2, tháng 3 và tháng 4 hằng năm. Hương vị ngọt dịu cùng cảm giác cay nồng, ấm ấm, vừa ăn vừa thổi sẽ làm hài lòng những người sành ăn.



Cá dương vật

Món cá chỉ nghe cũng đỏ mặt này là một món ăn Hàn Quốc. Món cá lạ này được biết nhiều khi xuất hiện trong bộ phim "Vì sao đưa anh tới", Cá dương vật thực chất là một loại giun thìa có tên khoa học là Unicinctus Urechis, có nhiều ở vùng biển phía bắc Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngoài cái tên "cá dương vật", chúng còn được gọi bằng nhiều tên khác như "cá của quý" hay "giun chủ quán trọ béo"...

Sở dĩ loại này có cái tên nhạy cảm như thế bởi hình dáng của nó khá giống với... dương vật. Chúng có màu hồng thịt, làn da trơn tuột, có vài phần phình to trên thân người. Cũng bởi thế hẳn nhiều người sẽ cảm thấy ái ngại khi nhìn thấy loại cá/ giun này.



Cá dương vật có thể chế biến thành rất nhiều món ăn. Ngoài đem xào nấu, cá dương vật có thể ăn sống kèm với muối và dầu mè. Theo lời của khách du lịch, món ăn này có độ giòn dai rất ngon, vị tương đối giống với hàu hoặc sò tươi... nhưng bạn sẽ phải thật sự mạnh mẽ bởi có những miếng cá dương vật vẫn ngọ nguậy trên đĩa khi bạn ăn chúng. Cũng bởi thế không phải ai cũng đủ can đảm để ăn món ăn này, nhưng cá dương vật vẫn được khá nhiều người yêu thích và trở thành đặc sản.