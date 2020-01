3 văn phòng đẹp và hiện đại bậc nhất Việt Nam, số 2 có cả tiệm cà phê, phòng gym, nhà giữ trẻ bên trong

Thuộc sở hữu của tập đoàn SEA - một trong những startup được đánh giá là lớn mạnh bậc nhất Đông Nam Á, hiển nhiên Shopee nhanh chóng trở thành sàn thương mại điện tử phát triển thành công không thua kém gì các bậc “tiền bối” ở thời điểm hiện tại.



Sau 3 năm kể từ khi bước chân vào thị trường Việt Nam, Shopee đã gặt hái được những thành công nhất định, thu hút nhiều sự đầu tư cũng như là tạo nên các dấu ấn của riêng mình thông qua các chiến dịch quảng cáo với quy mô lớn.

Hiện tại, Shopee Việt Nam đã tạo dựng hai văn phòng chính tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Riêng văn phòng Hà Nội có diện tích 1.800m2 với gần 200 nhân viên, được thiết kế mang đậm tinh thần Shopee, thể hiện đúng và đủ giá trị cốt lõi của mình, bao gồm: Kết nối, Hợp tác và Cộng đồng.

Shopee đặc biệt chú trọng đến phần thiết kế không gian làm việc của nhân viên, nhằm tạo nên môi trường làm việc có tính tương tác cao. Với mô hình tổng thể được thiết kế hình mạng lưới, các bộ phận dễ dàng trao đổi thông tin và phối hợp làm việc với nhau. Bên cạnh đó, tông màu cam rực rỡ cũng tạo ra hông gian làm việc vui vẻ và tràn đầy năng lượng cho các nhân viên.

Ngoài ra, với phương châm tạo nên một không gian làm việc thoải mái cho nhân viên, văn phòng Shopee Hà Nội còn xây dựng thêm góc giải trí, khu vực uống trà, ăn nhẹ để đảm bảo tất cả nhân sự luôn được chăm sóc chu đáo.

Shopee cũng phát triển các lớp đào tạo hội nhập và kỹ năng mềm cho nhân viên. Hàng tháng công ty này thông tin đến nhân viên về các khóa học sẽ tổ chức, các bạn nhân viên có thể lựa chọn lớp học và thời gian phù hợp với mình.

Thú vị hơn cả, Shopee còn hình thành nên các câu lạc bộ năng khiếu mà nhất là thể thao như chạy bộ, bóng rổ, bóng đá, yoga,... với mục đích tạo cơ hội giúp cho các nhân viên có thể vừa làm việc, vừa được thỏa mãn sở thích và nâng cao chất lượng sức khỏe cũng như là đời sống tinh thần của mình.



Thậm chí, các hoạt động cộng đồng như hiến máu nhân đạo, less plastic - giảm thiểu rác thải nhựa cũng được Shopee khuyến khích nhân viên tham gia.

Sau 15 năm hoạt động và được đánh giá là startup kỳ lân duy nhất tại Việt Nam khi được định giá trên 1 tỷ USD, VNG đã nhanh chóng dựng xây nên một tổng hành dinh xứng tầm với mình mang tên VNG Campus.



Tọa lạc tại Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7), VNG Campus có tổng diện tích 35.000m2, diện tích sàn văn phòng hơn 20.000m2 (sàn lớn nhất lên tới hơn 8.000m2) được chia thành 3 tầng làm việc với số lượng nhân viên hiện tại lên đến hơn 2000 người. Bên trong VNG Campus còn có khoảng 15.000 thiết bị IOT vận hành ngày đêm được phát triển bởi chính các kỹ sư của công ty.

Với quy mô sơ bộ như thế, hiển nhiên bên trong VNG Campus còn được lấp đầy bằng hàng loạt các phòng ốc, khu vực cũng như là các tiện ích hiện đại phục vụ cho hàng ngàn nhân viên bao gồm Atrium - khu vực trung tâm của Campus và là điểm nhấn chính trong thiết kế được dành cho những sự kiện lớn hoặc các hoạt động tập thể với màn hình LED và âm thanh hiện đại. Atrium còn được gọi là giếng trời, cung cấp ánh sáng tự nhiên và giúp lưu thông không khí.

Song song với đó, tại văn phòng của VNG còn có hệ thống thư viện với nhiều đầu sách trong và ngoài nước để nhân viên bổ sung kiến thức, nâng cao chuyên môn. Các phòng họp được bố trí rải rác xung quanh khu vực làm việc của nhân viên và được lắp đặt trang thiết bị hiện đại. Khu vực phòng training gồm 4 phòng được đặt theo tên các trường ĐH danh tiếng trên thế giới được sử dụng để tổ chức các buổi hội thảo/ gặp gỡ đối tác bên ngoài và tổ chức các buổi training cho nhân viên.

Không chỉ công việc, VNG cũng trang bị khu vực nghỉ ngơi và ăn uống rất chu đáo cho nhân viên với khu vực Pantry ở mỗi tầng, có đầy đủ tủ lạnh sử dụng chung, bồn rửa tay, máy nước uống & máy pha cà phê hạt. Ở mỗi tầng đều có khu vực này để nhân viên có thể sinh hoạt cùng nhau.

Để đáp ứng nhu cầu ăn uống, cung cấp năng lượng cho nhân viên, công ty này cũng có khu vực canteen hoành tráng với sức chứa gần 1000 người. Canteen phục vụ từ 7h00 sáng đến 5h chiều với đầy đủ các món cho ăn sáng, ăn trưa và ăn xế theo nhu cầu của từng người.

Ngoài các khu vực cực “xịn” như trên, bên trong VNG Campus còn có phòng gym, hồ bơi, cửa hàng tiện lợi phục vụ 24/24, cửa hàng cà phê The Coffee House, hàng loạt máy bán hàng tự động. Thú vị hơn, VNG còn xây dựng một khu vực riêng để… giữ trẻ, nơi đây có người trông trẻ luôn túc trực giúp đỡ cho các nhân viên của VNG khi buộc phải mang con đến công ty. Thậm chí vì muốn hỗ trợ những nhân viên ở xa, công ty có 2 loại xe buýt hỗ trợ nhân viên di chuyển đến Campus để làm việc hằng ngày.

Vốn là một ứng dụng kết nối cho thuê nhà ngắn hạn (chung cư, biệt thự, homestay) mới ra đời vào năm 2016 nhưng bằng tài năng của mình, “thuyền trưởng” Nguyễn Văn Dũng (Steven Nguyễn) đã lèo lái đưa “con thuyền” Luxstay ra khơi nhanh và mạnh hơn bất kỳ startup cùng thời nào khác.



Bằng chứng là chỉ sau ít năm ra đời, đến nay Luxstay đã xây dựng được mạng lưới gần 10.000 chỗ ở khắp các tỉnh thành trên khắp cả nước.

Với sự phát triển nhanh chóng như thế, Luxstay cũng nhanh chóng xây dựng nên 2 văn phòng hiện đại tại Hà Nội và TP.HCM nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc của đội ngũ nhân viên trẻ trung năng động. Riêng tại TP.HCM, văn phòng Luxstay tọa lạc ở tầng 44 thuộc tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81 với diện tích 250m2.

Dù diện tích có phần hơi khiêm tốn nhưng bên trong lại có đầy đủ tố chất của một môi trường làm việc đầy lý tưởng, bao gồm phòng họp, phòng CEO, khu vực làm việc, khu vực bếp và khu vực vui chơi giải trí có hồ bơi với không gian mở, nhìn được toàn cảnh thành thị bên dưới.

Riêng khu vực làm việc, do đội ngũ nhân sự Luxstay miền Nam không quá nhiều nên đôi khi cùng nhau ngồi trong văn phòng không quá rộng lớn cũng là một điểm mạnh trong việc kết nối mọi người, giúp tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng và sẵn sàng hỗ trợ nhau nhanh chóng khi cần thiết.



Ngoài ra, với màu sắc chủ đạo là xám trắng kết hợp với ánh sáng tự nhiên dồi dào, văn phòng Luxstay TP.HCM luôn tạo được cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, thúc đẩy năng lượng làm việc tích cực trong mỗi nhân viên.

Chưa kể, điểm nhấn của văn phòng Luxstay TP.HCM còn nằm ở khu vực giải trí có hồ bơi, cây xanh và bàn ghế hiện đại bên ngoài. Nơi đây chính là một góc nhỏ lý tưởng dành cho bất kỳ nhân viên nào khi gặp tình trạng căng thẳng đầu óc hoặc đơn giản hơn, tổ chức các buổi party thú vị ở khu vực này cũng đủ làm nên một sự kiện nội bộ tuyệt vời, ấm cúng.

Và sẽ thật thiếu sót khi không nói tới những ưu đãi cũng như là quyền lợi của nhân viên làm việc tại đây. Chỉ cần gia nhập vào đội ngũ Luxstay, bất kỳ nhân sự nào cũng đều nhận được các coupon hàng tháng để trải nghiệm dịch vụ “của nhà trồng được”.



Bên cạnh đó, Luxstay thường xuyên còn tổ chức các sự kiện, cuộc thi nội bộ với nhiều phần thưởng hấp dẫn dành cho nhân viên của mình như: Chương trình Referral Program – quảng bá thương hiệu Luxstay, cuộc thi thiết kế bộ Kit công ty, cuộc thi Lux Ambition – "How Luxstay EVOLVES in the next 3 years?"...