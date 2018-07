3 điểm đến mới đang được người trẻ mê mệt check in và chụp ảnh cưới, 1 điểm rất gần Hà Nội

Cầu Vàng, Đà Nẵng

Một trong những điểm đến mới, hot nhất thời gian này chính là cây Cầu Vàng ở Đà Nẵng. Điểm đặc biệt của cây cầu này chính là ngoài những trụ sắt thông thường, cây cầu này còn được đỡ bằng đôi bàn tay khổng lồ, khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào trong thế giới của Tây Du Ký vậy.

Cây cầu độc đáo này nằm ở Bà Nà Hill - nơi vốn nằm ở độ cao hơn 1.400m so với mực nước biển. Cầu dài 148,6m với toàn bộ phần lan can được làm từ chất liệu inox mạ vàng nên vô cùng nổi bật, đặc biệt vào những ngày nắng đẹp. Vị trí và góc view quá đỗi ăn tiền của cây cầu đã khiến rất nhiều du khách muốn đến đây thăm quan và checkin.

Ở Cầu Vàng bạn không chỉ được chụp hình sống ảo mà còn tha hồ chiêm ngưỡng toàn cảnh mây trời, núi non, rừng thẳm hay thậm chí là dạo bước cùng mây... Chưa kể bối cảnh mới mẻ của nó còn được lòng rất nhiều cặp đôi. Bởi thế, dù xuất hiện chưa lâu nhưng cây cầu này cũng đã kịp trở thành bối cảnh của những bộ ảnh cưới đẹp.



Nam Hội An

Hội An không thể được coi là điểm đến mới, nhưng thú vị ở chỗ năm nào Hội An cũng có cái mới khiến người ta say mê thích thú. Nào là những quán cafe xinh nhưng góc sống ảo đẹp mới được khám phá, nào là khu phố cổ với những chùa Cầu, dòng sông Hoài thơ mộng, phố đêm, những hoạt động thú vị dành cho khách du lịch...

Không ngoại lệ, hè năm nay Hội An lại có một điểm đến mới đang khiến du khách mê tít, đó là khu Cảng Giao Thoa nằm trong một khu resort ở Nam Hội An. Vẫn là Hội An nhưng đầy đủ và mới mẻ hơn là tóm lược cơ bản nhất về khu vực này.

Cách trung tâm phố Hội 15km, "Hội An nhỏ" đang trở thành một điểm-đến-không-thể-bỏ-qua khi đến miền Trung. Ấn tượng đầu tiên mà nhiều người đã phải thốt lên là sao mà giống Hội An đến vậy. Ở đó, bạn sẽ thấy một Hội An được phục dựng với những con phố cổ nhỏ màu vàng cổ kính, những mái ngói nâu nhuốm màu rêu phong, những hàng hoa giấy rực đỏ dưới cái nắng của nền trời miền Trung, những phố lồng đèn lung linh đủ sắc...

Cũng ở Hội An nhỏ, có những bối cảnh rất Tây, những con phố được mô phỏng châu Âu mà khi chụp ảnh lên, trông hệt như bạn đang ở nước ngoài vậy. Ở khu vực này, các bối cảnh dù đậm nét Hội An hay mô phỏng châu Âu đều được sắp xếp công phu để chỉ cần giơ máy lên ở bất cứ góc nào, bạn cũng có ảnh "bao đẹp".

Chính bởi tính chất đi 1 được 2, thậm chí 3, 4 chỗ, chỗ nào cũng thú vị như thế, nơi đây đang trở thành điểm đến được nhiều bạn trẻ, cặp đôi lựa chọn để chụp những bộ ảnh cưới, ảnh lưu niệm ghi lại thời khắc thanh xuân.

Bên cạnh đó, khu này còn nhiều khu vui chơi tích hợp để sau khi sống ảo chán thì đi chơi, nên càng lúc càng được nhiều người ưa thích.

Sóc Sơn

Cách trung tâm Hà Nội chỉ chừng 40km, Sóc Sơn có ưu thế lớn là gần, dễ đến, dễ đi. Thực ra Sóc Sơn có khá nhiều danh thắng, điểm vui chơi như đền Gióng, hồ Đồng Quan, Hàm Lợn... Nhưng tựu chung đó là đều là những điểm vui chơi hợp để lâu lâu đổi gió hợp để đi cắm trại và đi về trong ngày nên không quá nhiều người mặn mà.

Nhưng khoảng hơn 2 năm trở lại đây, cùng với xu hướng xây dựng homestay ở ngoại ô, hình thành nhiều khu vui chơi chất lượng gần thành phố, Sóc Sơn đã thực sự trở thành một điểm đến được giới trẻ checkin. Bởi ở Sóc Sơn giờ đây, có quá nhiều homestay xinh như mộng, cảnh quan lại quá tuyệt vời để nghỉ dưỡng và cả chụp ảnh cưới.

Có công nhất nhì trong việc đưa Sóc Sơn thành nơi sống ảo phải kể đến Hidden Villa với diện mạo như căn nhà gỗ của chàng ma cà rồng hào hoa Edward Cullen trong series phim Chạng Vạng nổi tiếng.

Căn homestay rộng rãi với chất liệu gỗ kính bao bọc nằm giữa rừng thông khi ấy đã từng khiến giới trẻ sốt xình xịch vì chẳng ai có thể ngờ, cách Hà Nội chưa đầy 1 tiếng đi xe, có một nơi xinh như thể Bắc Âu. Tiếp đó, hàng loạt homestay khác như U Lesa - nhà bên rừng hay ngôi nhà mang hơi hướng của bộ phim "Full House" Golf View Villa Sóc Sơn.

Điểm chung những homestay này là đều được bày trí vô cùng xinh xắn, có gout, không gian xung quanh và góc view rất thoáng đãng. Đồng thời, những homestay này cũng được trang bị đầy đủ tiện nghi như những căn hộ châu Âu với bếp nấu và BBQ nên việc lưu trú một vài ngày cho nhóm bạn đông đúc, ekip chụp ảnh cưới là hoàn toàn có thể.