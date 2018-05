3 cung Hoàng đạo thích sống theo cách của mình, mặc kệ những gì người ta nói

Song Tử (22/5 - 21/6)



Song Tử là người tự do, thích được làm những gì mình muốn và không thể chung sống với sự ràng buộc. Họ có những ý tưởng rất khác biệt, đôi khi mọi người không thể hiểu nổi tại sao Song Tử lại có những phát minh kì lạ và độc đáo đến như vậy. Tuy nhiên, Song Tử thường dễ bị hiểu nhầm vì những tích cách đó. Thế nhưng, bất kể những người xung quanh đánh ra họ như thế nào, theo quan điểm của Song Tử, thay vì sống trong mắt người khác, thì sống là chính mình sẽ hạnh phúc hơn cả. Được là chính mình là điều quan trọng nhất. Chính vì vậy, miễn là Song Tử cảm thấy hài lòng và hạnh phúc khi được là chính mình, thì họ sẽ chẳng bao giờ buồn bã hay phiền lòng.

Bảo Bình (21/1 - 19/2)

Người thuộc cung Bảo Bình không muốn đi theo những lối mòn, hay sống cuộc sống đã được sắp đặt. Họ luôn cố gắng làm mọi việc theo cách của riêng mình. Bảo Bình có những thói quen khá kì lạ và khác người, suy nghĩ của cung Hoàng đạo này cũng vô cùng mới mẻ và sáng tạo, không hòa lẫn với bất cứ ai. Bởi vậy, tính cách của họ có phần hơi khác biệt so với đại đa số mọi người. Lối sống của Bảo Bình khiến người ngoài không thể nào hiểu được. Thế nhưng, cung Hoàng đạo này chẳng mấy quan tâm đến những gì mọi người nhận xét. Bởi vì theo quan điểm của Bảo Bình thì cuộc sống này là của chính bạn, hãy làm bản thân mình hạnh phúc, thay vì nhìn vào người khác để xem phải sống như thế nào thì hãy sống theo cách mình muốn, không cần phải quan tâm quá nhiều đến ý kiến của người khác.

Bạch Dương (21/3 - 20/4)

Bạch Dương là cung Hoàng đạo tự do và nhiệt tình, luôn sống một cách giản dị và thoải mái. Bạch Dương cho rằng, người khác có nói gì về mình thì cũng là việc của họ, không liên quan gì đến mình hết. Bạch Dương thường nghĩ về những gì mình làm và không suy xét quá nhiều, thậm chí, Bạch Dương còn chẳng muốn đi vào chi tiết về quy trình. Họ thường hành động mà không cần tính toán kĩ lưỡng, bởi Bạch Dương cho rằng nếu do dự sẽ bỏ qua cơ hội. Họ chỉ muốn tiến lên với lòng can đam và đón nhận những bất ngờ sẽ đến. Tính cách hấp tấp này khiến Bạch Dương gặp nhiều phen khốn khổ và bị mọi người chỉ trích khá nhiều. Thế nhưng, mặc cho những gì người khác nói, Bạch Dương vẫn cứ thế, vẫn cứ sống đúng với bản chất của mình.