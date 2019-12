Thiên can Quý là thiên can thứ 10 trong hệ thống thiên can. Người thiên can Quý được hưởng may mắn và phúc phần từ trung vận đến hậu vận, ngày trẻ cũng gặp nhiều may mắn và cát lành. Tuy vậy, cuộc đời người thiên can Quý có nhiều điểm khác biệt, mỗi con giáp lại mang đặc trưng khác nhau.

Quý Sửu (1973) mệnh Tang Đố Mộc

Người thuộc tuổi Quý Sửu được trời ban trí thông minh, có tài lập luận, hùng biện sắc bén lại nhanh nhẹn trong ngoại giao được lòng nhiều người trong xã hội.

Không tự nhiên người tuổi Quý Sửu được mến mộ và quý trọng như vậy, họ làm việc hết mức tận tâm, có trách nhiệm và có tính kỷ luật cao, vừa được sếp quý vừa được đồng nghiệp tôn trọng, yêu mến.

Tính cách nghiêm túc và có kỷ luật của tuổi này bao gồm cả tính bảo thủ và gia trưởng. Những năm tháng tuổi trẻ họ sống trong nỗ lực và cần mẫn, về già tuổi này được hưởng phúc lộc, con cái chăm dưỡng chu đáo.

Tuổi Quý Sửu sống có trách nhiệm và làm việc tận tâm được hưởng cuộc đời phú quý

Phụ nữ tuổi Quý Sửu ứng xử khôn khéo, ở nhà hiếu thảo với cha mẹ, ra ngoài được gần quan cận quý. Phụ nữ tuổi này sống rất chu đáo, vun vén, có nguyên tắc xong bảo thủ quá mức. Yêu thương gia đình, chồng con nhưng tính cách quá cứng nhắc khó bền lâu đến già nếu không thay đổi tính tình.

Bản chất người Quý Sửu chăm chỉ, chịu khó, thận trọng, luôn bình tĩnh xử lý vấn đề khi khó khăn nên thành quả họ tạo ra rất bền vững.

Hơn nữa, mang trong mình tính chất của Tang Đố Mộc - gỗ cây dâu dẻo dai, cứng bền. Nên nghị lực của tuổi Sửu càng thêm cứng cỏi giữa phong ba bão táp.

Bước sang năm Canh Tý, Quý Sửu gặp thời, cơ hội tài lộc dồi dào, nên tận dụng để làm ăn buôn bán và phát triển các dự án cá nhân. Trong năm này, mọi chuyện xấu xảy ra cũng qua khỏi, hóa bình an tất thảy.

Quý Hợi (1983) mệnh Đại Hải Thủy

Người sinh năm Quý Hợi là người lương thiện, tính tình ôn hòa. Con người họ ngay thẳng, có sự tự tôn và tự lực cánh sinh rất cao.

Số mệnh của tuổi Quý Hợi vinh hoa phú quý, nếu sinh giờ tốt công danh rất khá, người sinh giờ thường cũng không đến nỗi nghèo khó.

Người tuổi Hợi xa quê lập nghiệp, về sau có nhà cửa khang trang, con cái đủ đầy. Cái tôi của tuổi Quý Hợi cũng khá lớn, nên nhường nhịn để cùng nhau đi đến cuối đời.

Bản mệnh người tuổi Hợi thập phần may mắn, được chu du đó đây, nhìn ngắm bốn phương mà kéo tài lộc về.

Tuổi Quý Hợi sống ngay thẳng, ôn hòa, cuộc đời chịu nhiều vất vả nhưng cuối đời vẫn được thanh bình

Tuổi Quý Hợi nên liên kết với người đồng tuổi sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Phụ nữ tuổi Hợi sống ôn nhu, hiền lành, thiên về cảm xúc nhiều. Họ cũng rất trân trọng cuộc sống gia đình và có tấm lòng bao dung của người vợ, người mẹ.

Bước sang năm Canh Tý, trước khi định làm gì cần lường trước những hậu quả có thể xảy ra, mở rộng tầm nhìn để hạn chế những điều xấu bởi kinh doanh phát lớn thì họa cũng đi cùng. Đề phòng bao giờ cũng cần thiết. Nhưng số mệnh được phù trợ, mọi khó khăn sẽ được giải cứu mà qua khỏi.

Quý Dậu (1993) mệnh Kiếm Phong Kim

Phụ nữ tuổi Quý Dậu nổi tiếng thông minh, sáng suốt. Tư duy của người tuổi này nhanh nhạy, xử lý vấn đề ổn thỏa, thông suốt. Tính cách tuổi này cứng cỏi, hướng về phía trước, về già được hưởng an nhàn.

Số mệnh tuổi này càng về hậu vận càng sung sướng. Tính tình vui vẻ, biết ngoại giao, có năng lực trong nghề nghiệp của mình. Sự năng động, tháo vát của họ mang lại cuộc sống no đủ, ấm êm về hậu vận.

Tuy vậy, sống càng thiện lương thì tuổi Quý Dậu càng được hưởng phúc phần, nên ứng xử đúng mực để tránh thị phi, pháp lý xảy ra với cuộc đời đương số.

Trong cuộc sống hôn nhân, sống nhường nhịn và vun vén vì nhau thì sẽ hạnh phúc dài lâu, nếu không chẳng thể nào chung sống đến bạc đầu răng long.

Thông minh vốn sẵn tính trời là quý cô tuổi Dậu

Mang trong mình bản mệnh Kiếm Phong Kim, quý cô tuổi Dậu càng thêm lấp lánh và nhiều người có số mệnh nổi tiếng trong xã hội. Bản tính Kim càng tôi luyện cho con người tuổi Dậu thêm kiên định, vững vàng trước sóng gió cuộc đời.

Nhìn chung, cuộc đời tuổi Dậu hanh thông, gặp nhiều may mắn và được hưởng phú quý về sau.

Bước sang năm Canh Tý, tuổi Dậu vẫn trong năm hạn Tam tai của mình, sẽ có việc hao tiền tốn của từ nhiều sự kiện trong cuộc sống. Tiền chi ra nhiều hơn tiền thu vào như ốm đau, bệnh tật, đám hiếu, hỷ, đầu tư kinh doanh thua lỗ. Bởi vậy, trong năm này, nên cẩn trọng khi có ý định xuất tiền làm bất cứ việc gì.

(Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm)