3 con giáp nói lời hay ý đẹp, chỉ cần thở đã lan tỏa phúc khí, ai bên cạnh cũng gặp may mắn, hậu vận phát tài thịnh vượng

Người xưa cho rằng khẩu đức, tu tâm dưỡng tính đều là những hành động có thể mang lại phúc đức cho bản thân và những người xung quanh. Cuộc sống vốn dĩ là những chuỗi ngày phức tạp và con người sinh phải phải đối mặt với nhiều gian nan, trắc trở mới được đạt điều như mong muốn. Trong tử vi học có nói, mỗi con giáp đều mang một số mệnh khác nhau, và tính cách làm nên số phận của từng người. Có những người dù sống trong nhung lụa nhưng không tu tâm dưỡng tính thì làm việc gì cũng khó khăn, gian khổ. Ngược lại nếu sống trên đời biết đối nhân xử thế, thấu hiểu cảm xúc người khác thì mọi thứ trong cuộc sống đều rất suôn sẻ thuận lợi. Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp trời sinh mang khẩu đức, luôn nói lời hay ý đẹp, đi tới đâu phúc đức lan tỏa tới đó, ai bên cạnh cũng gặp nhiều may mắn, hậu vận phát tài thịnh vượng, viên mãn hạnh phúc. Cùng xem đó là những con giáp nào nhé!

1. Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ thường được xem là những con ngựa bất kham, họ luôn thích tự do, thích khám phá và luôn muốn làm theo ý mình. Trời sinh tuổi Ngọ có sự sáng tạo và đặc biệt có tinh thần trách nhiệm cao. Đa số những người tuổi Ngọ có tính tình điềm đạm, họ vui vẻ, hoạt bát, điều gì cần nói thì sẽ nói, còn lại sẽ im lặng lắng nghe, khéo léo trong mọi tình huống ứng xử. Trên thực tế, tuổi Ngọ là một trong những con giáp được trời ban nhiều phúc đức, không những cho chính họ mà còn cho gia đình. Tuổi Ngọ là người chín chắn, thấu đáo, luôn suy nghĩ kỹ trước khi nói điều gì, nhờ vậy mà từng lời nói của họ luôn có giá trị với những người xung quanh. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ nói ít làm nhiều, và luôn đặt tâm huyết vào từng công việc. Hậu vận, sự nghiệp và cuộc sống tuổi Ngọ thăng hoa về mọi mặt, không những gầy dựng được những điều tốt đẹp cho bản thân mà còn giúp gia đạo hạnh phúc an yên.

2. Tuổi Thân

Trong số 12 con giáp, tuổi Thân là những người có số may mắn và luôn được các vị thần phù trợ về mọi mặt. Trời sinh tuổi Thân hiền lành, biết suy nghĩ, làm gì cũng đặt tình cảm vào, không tư lợi và biết thấu hiệu cho người khác. Đa số những người tuổi Thân không được xuất thân trong gia đình giàu có, nhưng họ lại được trời ban nhiều phúc đức, nên cuộc sống không đau khổ, buồn phiền. Bên cạnh đó, tuổi Thân lại là con giáp có hiếu với bố mẹ nên càng tích được nhiều đức hơn. Dù không giàu có về vật chất nhưng tuổi Thân giàu có về tinh thần, họ ở gần ai thì người đó sẽ gặp may mắn. Bước vào giai đoạn trung niên, tuổi Thân từng bước xây dựng được cuộc sống sung túc nhờ khẩu đức của mình. Họ không thích nói những lời ba hoa, chỉ muốn nói những điều tốt đẹp giúp cuộc sống người khác tốt hơn. Nhờ vậy mà cuộc sống hậu vận của tuổi Thân thăng hoa, an nhàn hưởng phước tuổi già.

3. Tuổi Mùi

Trơi sinh tuổi Mùi vốn là con giáp có quan hệ mật thiết với gia đình, số mệnh của họ luôn gắn liền với bố mẹ, anh chị em, vì vậy tuổi Mùi hưởng nhiều phúc đức thì gia đình cũng sẽ được như thế. Trong số 12 con giáp, tuổi Mùi cũng là một trong những con giáp mang nhiều sự may mắn. Trời sinh họ có tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó, luôn chăm chỉ làm việc với mong muốn xây dựng gia đình hạnh phúc ấm no. Tuổi Mùi là con giáp không có quá nhiều tham vọng, nhưng họ cũng không chấp nhận đầu hàng trước số phận. Vì vậy, dù có vất vả hay thậm chí phải hy sinh, tuổi Mùi vẫn cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày để có được cuộc sống tốt đẹp. Bước vào giai đoạn trung niên, tuổi Thân càng chăm chỉ hơn, họ lấy đức làm trọng để không hành động khiến bản thân hỗ thẹn. Nhờ vậy mà hậu vận cuộc sống tuổi Thân yên bình và viên mãn không ai sánh bằng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)