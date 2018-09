3 con giáp này đến lúc khổ tận cam lai, 3 tháng cuối năm sự nghiệp suôn sẻ, dự kiến phát tài bất ngờ, dư dả đón Tết

Ông bà xưa có câu, người tính không bằng trời tính, vì vậy dù cố gắng lên kế hoạch thế nào, nhưng cũng không thể tránh khỏi những chuyện đã được định sẵn. Cuộc sống là những chuỗi ngày phức tạp và không ngừng thay đổi, buộc bản thân mỗi người cố gắng để thích nghi với chúng. Có những người dù nỗ lực cố gắng bao nhiêu nhưng vận may chưa đến thì cuộc sống vẫn dậm chân tại chỗ. Tử vi học có nói, vào cuối năm nay 3 con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, dù trước đó có nghèo khó thế nào thì cũng đã đến lúc khổ tận cam lai, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Đặc biệt, 3 tháng cuối năm sự nghiệp phát triển, kéo theo tiền tài dồi dào, có khả năng làm giàu chỉ trong một đêm. Cùng xem đó là những con giáp nào nhé!



1. Tuổi Tuất

Mặc dù là năm của "chính chủ" nhưng tuổi Tuất lại gặp không ít khó khăn vào nửa đầu năm. Từ giữa năm trở về sau, cuộc sống của tuổi Tuất dần thay đổi và có chuyển biến tích cực hơn. Trời sinh tuổi Tuất vốn là người thông minh, lanh lợi, đặc biệt là rất có trách nhiệm với công việc của mình. Tuổi Tuất không sợ khó khăn, vất vả, chỉ sợ cuộc sống không tạo điều kiện cho họ chứng minh năng lực của mình. Tử vi học có nói, năm nay vận may của tuổi Tuất sẽ nở rộ vào những tháng cuối năm. Cụ thể, từ tháng 10 trở đi, mọi công việc đều diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Tuổi Tuất vốn tài năng, nhanh nhẹn, nên họ dễ dàng nắm bắt được cơ hội đang hiện ra trước mắt. Đặc biệt đối với những người làm kinh doanh, vào khoảng thời gian cuối năm sẽ gặp được khách hàng lớn, giúp họ kiếm được bội tiền, dự kiến sẽ để dành được khoản kha khá để chuẩn bị Tết sắp tới.

2. Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người chăm chỉ và chịu khó tìm tòi, học hỏi. Tuy nhiên, tuổi Thân không phải là con giáp sinh ra đã mang số mệnh sung sướng, mà cuộc sống có tốt đẹp hay không đều tùy thuộc vào năng lực của họ. May mắn thay, tuổi Thân là con giáp được trời ban nhiều may mắn, ở bên cạnh họ luôn có quý nhân phù trợ. Thời gian qua, mặc dù tuổi Thân gặp không ít khó khăn về tinh thần lẫn vật chất, nhưng đừng quá lo lắng, sắp tới mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Tử vi học có nói, trong những tháng còn lại của năm, vận may của tuổi Thân sẽ thay đổi. Cụ thể từ tháng 10 trở đi, bất kể làm việc gì, tuổi Thân cũng gặp được may mắn, mọi chuyện ngỡ rằng trắc trở nhưng lại êm xuôi bất ngờ. Đặc biệt, cuối năm, tuổi Thân có cơ hội làm giàu chỉ trong một đêm. Từ đây, cuộc sống đầy đủ chỉ trong tầm tay, muốn gì có đó, không cần dựa dầm vào ai.

3. Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn vốn dĩ mang mệnh phú quý, dù cuộc đời có xảy ra sóng gió như thế nào, đến cuối cùng họ cũng được tận hưởng cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc. Tuy nhiên, ở những năm tháng thời niên thiếu, tuổi Thìn đã phải trải qua nhiều vất vả, khó khăn, nhưng họ chưa bao giờ lùi bước hoặc đầu hàng trước số phận. Trong năm Mậu Tuất này, tuổi Thìn cũng là một trong những con giáp chưa được tận hưởng sự may mắn trọn vẹn. Tử vi học có nói, phải vào những tháng cuối năm, tài vận của tuổi Thìn mới thật sự nở rộ. Cụ thể, từ tháng 10 trở đi, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn. Đây được xem là thời khắc hoàng kim nhất của tuổi Thìn trong năm nay. Họ sẽ bất ngờ gặp được cơ hội tốt giúp sự nghiệp phát triển, kéo theo tiền tài tăng mạnh, có khả năng kiếm được khoản lớn để thoải mái sống dư dả hết năm sau.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)