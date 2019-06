3 con giáp mang mệnh thiếu phu nhân, trong năm nay nếu không giàu có thì ít nhất cũng có được hôn nhân viên mãn được chồng cung phụng

Trong cuộc sống, mỗi người đều có lý tưởng và ước mơ riêng. Một cuộc sống được cho là hạnh phúc khi bạn được tận hưởng đầy đủ về vật chất, bên cạnh đó tình cảm cũng hạnh phúc viên mãn. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra đã gặp được nhiều may mắn, họ đều phải trải qua nhiều khó khăn trắc trở mới tìm được thứ mình mong muốn. Trong năm Kỷ Hợi 2019 này, có một số con giáp được trời ban nhiều phúc đức và may mắn, đặc biệt có 3 con giáp được định sẵn mang mệnh thiếu phu nhân. Trong năm nay họ còn được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố, nên chỉ cần gặp đúng thời điểm, cuộc sống của họ sẽ bước qua trang mới. Cụ thể, làm gì thì làm, trong năm nay 3 con giáp này sẽ phát tài phát lộc. Đối với những người quan trọng tình cảm hôn nhân thì năm nay sẽ tìm được hạnh phúc như ý. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!



1. Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn mang số mệnh Rồng, họ là những người thông minh, tài giỏi và có quyền lực. Đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ. Với bản lĩnh sống trời ban, tuổi Thìn có thể làm được những điều phi thường mà chưa chắc những người khác có thể làm được. Trong cuộc sống, tuổi Thìn mạnh mẽ, cứng rắn và có trách nhiệm với những quyết định của mình. Đặc biệt, đối với phụ nữ tuổi Thìn, họ không bao giờ chịu đầu hàng trước số phận. Tử vi học có nói, trong năm Kỷ Hợi 2019 này, tuổi Thìn sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Trước đây khó khăn thế nào không biết, nhưng nội trong năm nay, vận may của tuổi Thìn sẽ lội ngược dòng, giúp họ lấy lại được những gì đã mất. Bất kể là với những người xem trọng tình cảm hay vật chất, trong năm nay họ sẽ được song hỷ lâm môn. Dự kiến, những tháng cuối năm, tuổi Thìn chuẩn bị tinh thần đón nhận tin bất ngờ.

2. Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người sống tình cảm, luôn biết nghĩ cho người khác và mong muốn một cuộc sống yên bình, ổn định. Đa số những người tuổi Mão không quá tham vọng, nhưng họ không ngừng cố gắng, nỗ lực để xây dựng cho mình một cuộc đời đầy đủ, hạnh phúc, không thiếu thứ gì. Tuổi Mão là một trong những con giáp được trời ban nhiều phúc đức, xung quanh họ luôn có nhiều quý nhân che chở, bảo vệ, không bao giờ rơi vào đường cùng bế tắc. Tử vi học có nói, trong năm Kỷ Hợi 2019 này, tuổi Mão có vận may lội ngược dòng, Mão được xem là con giáp Tam hợp với Kỷ Hợi nên sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Bên cạnh đó, tuổi Mão còn mang mệnh thiếu phu nhân, nên khi gặp thiên thời địa lợi nhân hòa thì cuộc sống của họ cũng sang trang mới. Dự kiến, cuối năm tình tiền viên mãn bất ngờ, nếu như không được giàu có như mong muốn thì ít nhất cũng có được nhân duyên tuyệt vời.

3. Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người hiền lành, chịu khó và luôn biết nắm bắt mọi cơ hội để gầy dựng cuộc sống sung túc viên mãn. Người tuổi Mùi không bao giờ ngồi chờ thời mà họ luôn nỗ lực, cố gắng để tạo dựng cho mình sự nghiệp riêng, không phải dựa dẫm vào bất cứ ai. Trong số những con giáp, tuổi Mùi cũng được xem là con giáp mang mệnh phú quý, dù cuộc sống cực khổ thế nào thì sau cùng họ cũng sẽ được tận hưởng những điều mình xứng đáng có. Trong năm Kỷ Hợi 2019 này, tuổi Mùi sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố, không những thế họ cũng có quý nhân bên cạnh phù trợ, giúp đỡ sự nghiệp thăng hoa rực rỡ. Đối với những người tuổi Mùi chưa biết mùi vị giàu có bao giờ thì trong năm nay sẽ có cơ hội đổi đời. Những tháng cuối năm, tuổi Mùi không chỉ gặp được nhân duyên tốt giúp họ có cuộc sống tình cảm viên mãn mà những năm sắp tới cũng không lo lắng về cơm áo gạo tiền khi tài vận đã thăng hoa đến tầm cao mới.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)