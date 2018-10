3 con giáp chuẩn bị tận hưởng tháng 10 rực rỡ, nửa tháng đầu công việc suôn sẻ, nửa tháng sau tài vận bùng nổ

Trong cuộc sống, không phải ai cũng gặp được nhiều may mắn và có nhiều cơ hội để thay đổi cuộc đời mình. Có những người khổ cực, vất vả nhưng mãi vẫn chưa thể cho mình một cuộc sống sung túc đầy đủ. Tuy nhiên, có một số vẫn nằm trong danh sách hậu thuẫn của thần tài và các vị thần may mắn, nên dù thời gian trước có như thế nào thì trước sau gì cũng được bù đắp. Tử vi học có nói, trong tháng 10 này, vận may của 3 con giáp sau có chuyển biến bất ngờ. Nếu biết tận dụng cơ hội hoàng kim thì họ có thể biến tháng 10 này trở thành tháng rực rỡ nhất trong năm, không những sự nghiệp thăng tiến mà kéo theo tiền tài cũng đến ồ ập, cuộc sống tinh thần và tình cảm gia đình ấm êm hạnh phúc không ngờ. Cùng xem đó là những con giáp nào nhé!



1. Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người chăm chỉ, siêng năng, hiền lành, không ngại việc khó mà chỉ biết làm hết sức mình để xây dựng cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Thời gian vừa qua, tuổi Thân đã trải qua không ít vất vả, khó khăn về tinh thần lẫn vật chất nhưng họ không xem đó là điều xui xẻo. Ngược lại, tuổi Thân còn lấy đó làm động lực, cố gắng nhiều hơn nữa để gặt hái được thành công trong tương lai. Tử vi học có nói, sắp tới tuổi Thân sẽ tìm được cơ hội hoàng kim có một không ai, nếu biết nắm bắt có thể sẽ đổi đời trong tích tắc. Đặc biệt, tháng 10 này được xem là giai đoạn rực rỡ nhất, nếu có muốn làm gì thì hãy dồn sức vào thời điểm này, không những gặp nhiều may mắn mà còn có thể trở thành đại gia. Những năm tháng về sau không cần lo lắng vì đã viên mãn.

2. Tuổi Hợi

Tuổi Hợi vốn là con giáp được thừa hưởng nhiều phúc đức trời ban. Dù làm bất cứ việc gì họ cũng có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, không sợ nghèo khổ. Cuộc sống tuổi Hợi trôi qua khá bình yên, chỉ khi về hậu vận thì mọi thứ mới thật sự thịnh vượng. Tuy nhiên, trước khi bước sang hậu vận thì tuổi Hợi vẫn có cơ hội đổi đời trong thời gian tới. Tử vi học có nói, tháng 10 này chính là giai đoạn hoàng kim của năm, chỉ cần tuổi Hợi bình tĩnh nắm bắt thời cơ thì nhất định sẽ có thể xây dựng được cuộc sống viên mãn. Đặc biệt, trong thời gian này, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, hôn nhân cho đến tiền bạc, mọi thứ đều suôn sẻ, thuận lợi bất ngờ. Dự kiện cuối năm nay, tuổi Hợi không chỉ có khả năng mua nhà mua xe mà còn để dành được bộn tiền cho việc kinh doanh.

3. Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người thông minh, tài giỏi nhưng rất hiền lành và giàu tình cảm. Đa số những người tuổi Mão không được sinh ra trong gia đình quá giàu có nhưng họ lại được sống sung túc và bình yên. Đến tuổi trưởng thành, tuổi Mão thường ra đời sớm và bươn chãi nhưng họ là người biết suy nghĩ và luôn nỗ lực phấn đấu để tự mình xây dựng cuộc sống như mong muốn. Dù thời gian trước đây có khó khăn như thế nào nhưng sắp tới cuộc sống tuổi Mão sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực. Cụ thể, tháng 10 năm nay chính là lúc vận may của tuổi Mão được chiếu cố nhiều nhất. Nửa tháng đầu, công việc làm ăn thuận lợi suôn sẻ, kéo theo nửa năm sau tiền bạc dồi dào. Đặc biệt, tuổi Mãi sẽ có cơ hội gặp quý nhân, tạo điều kiện để họ xây dựng sự nghiệp vững chắc, từ đó tài vận cũng được củng cố, giàu có sung túc về sau.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)