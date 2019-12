2019 cảnh nóng 18+ ngập tràn màn ảnh: Bà chủ cưỡng bức người hầu cũng chưa sốc bằng bé gái 13 tuổi tự quay màn ân ái

Chưa có năm nào màn ảnh Việt lại nóng như 2019. Từ phim truyền hình đến phim chiếu rạp, cứ cách tầm 2 tuần đến 1 tháng là các nhà sản xuất lại đốt nóng showbiz bởi hàng loạt thông tin về cảnh nóng ở các bộ phim.

Khi điện ảnh ngày càng mang hơi thở đương đại, khoảng cách giữa thực tế với nghệ thuật cũng được kéo gần hơn. Từ đây, các nhà làm phim không ngừng gia tăng độ hot cho những dự án của mình bằng cảnh ân ái khiến bất cứ ai cũng đỏ mặt.

Điểm qua 1 loạt các phim ăn khách trong năm qua như Chị chị em em, Bán chồng, Tiếng sét trong mưa, sự xuất hiện của cảnh nóng là điều thường xuyên đến mức khán giả đã xem như chuyện hiển nhiên phải có.

Màn ảnh nhỏ ngập tràn cảnh nóng

Năm 2019 chứng kiến sự trỗi dậy của phim truyền hình khi hàng loạt phim gây tiếng vang như Về nhà đi con, Tiếng sét trong mưa, Trà táo đỏ, Bán chồng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Khai thác đề tài gia đình với nhiều hình thức, chất liệu khác nhau nhưng những dự án trên đều ít nhiều thêm thắt cảnh nóng vào tình tiết.

Ở Về nhà đi con, Vũ (Quốc Trường) có những đoạn hôn môi, ôm ấp khá nhạy cảm với Bảo Thanh, Quỳnh Nga, Cao Diệp Anh và nữ diễn viên lớn hơn anh nhiều tuổi. Tại phim Bán chồng, Vui (Anh Tú) có cảnh nóng cùng Oanh Kiều, Cao Thái Hà. Dù cởi ít hay cởi nhiều thì tinh thần "táo bạo" của các ekip làm phim là điều không thể phủ nhận. Bằng chứng là khi phim phát sóng, khán giả nhiều lần xôn xao bàn tán và đặt câu hỏi liệu cảnh nóng có nên gia giảm để bớt gây "tức mắt" hay không.

Cảnh nóng của Vũ - Quốc Trường trong "Về nhà đi con".

Tuy nhiên, cảnh nóng tại Bán chồng, Về nhà đi con vẫn chưa là gì so với Trà táo đỏ hay Tiếng sét trong mưa - những bộ phim được phát trên THVL1. Trà táo đỏ có cảnh nữ chính Thanh Trúc bị cưỡng hiếp tập thể đến mức kiệt sức còn Tiếng sét trong mưa thì gây tranh cãi suốt thời gian dài bởi loạt cảnh 18+ gây sốc.

Ở nửa phần đầu phim Tiếng sét trong mưa, cảnh Hai Sáng (Cao Thái Hà) cưỡng bức Lũ (Hứa Minh Đạt) thực sự làm người xem bất ngờ. Hai Sáng là vợ của cậu Hai Khải Văn (Khương Thịnh). Vì mắc bệnh quai bị nên chuyện giường chiếu của Khải Văn đối với Hai Sáng không được trơn tru. Bên cạnh đó, Khải Văn không thương yêu Hai Sáng, bởi trong lòng anh luôn có bóng hình của tình cũ Hạnh Dung. Không thỏa mãn chuyện chăn gối, Hai Sáng mới sinh tà tâm với Lũ - người hầu trong gia đình mình.

Đêm đến, Hai Sáng ép Lũ vào phòng mình rồi cưỡng bức anh. Điều đáng nói là Hai Sáng không cho Lũ được phép chối từ, nếu Lũ làm lộ ra chuyện có quan hệ với Hai Sáng, cô ả thề sẽ khiến Lũ phải chết dần chết mòn trong ngục tối.

"Tiếng sét trong mưa" từng bị đề nghị dán nhãn 18+ vì có quá nhiều cảnh nóng.

Xem cảnh Cao Thái Hà dồn Lũ lên giường, khán giả không khỏi xót xa cho nhân vật người hầu này. Một số khán giả lại bày tỏ sự bất ngờ vì Cao Thái Hà - Hai Sáng quá ư bạo dạn, nhiều người lại cho rằng ekip sản xuất Tiếng sét trong mưa đã hơi quá đà trong việc sử dụng cảnh nóng để câu kéo rating.

Chưa dừng ở đó, trong những tập sau của Tiếng sét trong mưa, mức độ nóng của các phân cảnh càng tăng lên. Những đoạn ôm ấp, hôn môi táo bạo giữa Hạnh Nhi (Thảo Trang), Thanh Bình (Quốc Huy), Khải Duy (Cao Minh Đạt), Phượng (Oanh Kiều) liên tục làm màn ảnh nhỏ dậy sóng. Có 1 thời gian, đoàn phim Tiếng sét trong mưa đã đối mặt với chỉ trích lạm dụng cảnh nóng, nhiều khán giả còn đề xuất gắn mác 18+ cho Tiếng sét trong mưa để hạn chế người xem.

Đến khi Tiếng sét trong mưa phát sóng xong, phim Không lối thoát do Lương Thế Thành đóng chính lại bùng nổ với cảnh ân ái táo bạo. Hàng loạt màn ôm ấp xuất hiện trong phim với góc quay khá nhạy cảm khiến khán giả như lạc vào ma trận. Màn ảnh nhỏ Việt Nam năm 2019 thực sự đã có 1 khoảng thời gian bùng nổ vì cảnh nhạy cảm.

"Vợ Ba" gây phẫn nộ vì để bé 13 tuổi đóng cảnh ái ân

Không riêng gì phim truyền hình, các phim chiếu rạp như Chị chị em em, Vợ Ba cũng liên tục khiến showbiz Việt chao đảo vì cảnh nóng. Nếu phim truyền hình bị hạn chế bởi những quy định khắt khe trong phát sóng thì phim chiếu rạp lại có phần dễ dãi hơn.

Chị chị em em vừa ra rạp trong tháng 12 chứa cảnh ân ái của bộ ba diễn viên Chi Pu - Thanh Hằng - Lãnh Thanh. Không chỉ có cảnh nóng giữa nam - nữ, bộ phim còn đưa khán giả đến bất ngờ lớn bằng cảnh giường chiếu nữ - nữ đầy dục vọng.

Từ ôm hôn cuồng nhiệt cho đến cảnh làm tình, Chi Pu - Thanh Hằng đều tự mình thực hiện. Trước câu hỏi có lo ngại Chị chị em em bị chỉ trích vì có quá nhiều cảnh nóng trần trụi, Kathy Uyên chia sẻ: "Tất cả các cảnh nóng đều cần thiết cho cốt truyện của bộ phim này và tôi rất tự tin với nó. May mắn là Cục điện ảnh rất ủng hộ phim và không bắt tôi phải cắt gì hết. Các cảnh nóng đều có ý nghĩa của riêng nó và khán giả sẽ có cái để xem chứ không chỉ đơn giản là hai diễn viên ôm ấp nhau đâu. Dám chắc đó sẽ là những cảnh phim không dơ, trong sáng và đầy cảm xúc thật của một con người".



"Chị chị em em" chứa cảnh 18+ của Chi Pu - Thanh Hằng - Lãnh Thanh.

"Đa số phim Việt Nam và cả Á châu, trong những cảnh làm tình thì nữ sẽ nằm dưới và phục vụ đàn ông. Tôi muốn đổi suy nghĩ đó, rằng phụ nữ làm tình vì mình chứ không phải vì người khác. Khi chia sẻ với Thanh Hằng về ý tưởng này thì cô ấy đồng ý ngay. Trong phim này tôi muốn mọi cảm xúc phải tự nhiên, thật nhất với những gì mình đang giấu bên trong. Thực ra những thứ mình đang cố giấu đó cũng chỉ là đời, là cuộc sống thôi, có gì đâu mà phải xấu hổ khi nói ra. Trong phim này sẽ có những cảnh quay rất tự nhiên, rất giống như cuộc sống vợ chồng thường ngày và khán giả chắc chắn sẽ phải bất ngờ vì nó thật quá chứ không phải vì nó lố đâu nha" - Kathy Uyên kể.

Hay như giai đoạn đầu năm 2019, Vợ Ba của đạo diễn trẻ Mayfair - Nguyễn Phương Anh cũng khiến giới truyền thông tốn hao nhiều giấy mực vì để cô bé Trà My đóng cảnh nóng. Thời điểm Vợ Ba ra mắt, Trà My đã được 15 tuổi. Tuy nhiên khi quay dự án này, Trà My chỉ mới 13.

Đỉnh điểm của sự phẫn nộ thuộc về cảnh nóng của cô bé Trà My trong phim "Vợ Ba".

Vợ Ba lấy bối cảnh vùng thôn quê Việt Nam cuối thế kỷ 19. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về cô gái tên Mây (Nguyễn Phương Trà My thủ vai) được gả làm vợ ba cho một gia đình giàu có. Tưởng như bắt đầu một cuộc sống sung túc, đầy đủ, cô gái trẻ không ngờ mình bị lôi vào một cuộc tranh đấu ngầm trong gia đình mới với vợ cả (Trần Nữ Yên Khê) và vợ hai (Maya) để có được vị trí quan trọng ở nhà chồng.

Trong phim, Trà My có cảnh làm tình trong đêm động phòng cùng nam diễn viên đáng tuổi bố cô. Tại phân đoạn này, nam diễn viên trung niên dùng miệng húp trứng gà trên bụng Trà My, còn cô bé thì thể hiện biểu cảm đầy kích thích. Chưa hết, những đoạn sinh nở, thủ dâm hay mặc yếm đào không có áo yếm phía trong đều do Trà My tự mình thực hiện.

"Vợ Ba" đã dừng phát sóng vì nhận quá nhiều chỉ trích từ khán giả.

Đến lúc Vợ Ba chính thức phát hành, dư luận đã phẫn nộ chỉ trích nhà sản xuất thậm tệ. Nhiều người cho rằng việc ekip Vợ Ba để Trà My đóng cảnh người lớn khi mới 13 tuổi là việc không thỏa đáng. Tiếp đến, Vợ Ba nhận quyết định dừng chiếu, làng phim Việt sau đó đã mất khoảng thời gian khá dài mới thôi bàn tán về câu chuyện này.