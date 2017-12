Trong lúc chị em vẫn đang hớn hở với mùa sale off, với những lễ hội cuối năm và toe toét rủ nhau đi “nâng cấp phần nhìn” khi nhận được tiền thưởng Tết Tây “ting ting” về tài khoản, năm 2017 đã âm thầm, chậm rãi bước đi những bước cuối cùng trước khi chuyển sang năm mới 2018. Một năm nữa lại qua đi với nhiều cảm xúc đan xen, buồn vui lẫn lộn. Nhưng như người ta vẫn nói, không có mưa thì sao thấy được cầu vồng. Dù còn đó nhiều lo lắng, bất an, phụ nữ vẫn nhìn về năm 2017 với một ánh nhìn an nhiên và có gì đó thật nhẹ nhõm.





2017 đã chứng kiến rất nhiều những câu chuyện buồn về tình yêu, mà thiệt thòi nhất, đau đớn nhất vẫn cứ là những người phụ nữ. Có những người phụ nữ đã chấp nhận đứng sau, chấp nhận hy sinh sự nghiệp riêng để dành toàn bộ thời gian, tâm trí cho thiên chức làm vợ, làm mẹ rồi, nhưng vẫn cứ bị chồng đối xử chẳng ra gì.

Đó là câu chuyện buồn của Lý Phương Châu hay gần đây là của ca sỹ Thu Thủy. Họ đều là những người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, nhưng cũng rất biết nhún nhường, luôn đi sau người đàn ông của mình một bước, để thu vén, chăm sóc, quan tâm cho chồng con. Ấy thế nhưng có vẻ như đàn ông vẫn chưa vừa lòng. Lâm Vinh Hải - chồng của Lý Phương Châu vừa chia tay vợ đã công khai tình yêu với người mới. Hay chồng của Thu Thủy vẫn lạnh lùng, bỏ đi biền biệt dù thứ vợ cầu xin duy nhất chính là sự quan tâm của bố dành cho con trai.

Mà nào phải chỉ hôn nhân mới là mồ chôn tình yêu. Ngay cả khi hai người mới chỉ đang yêu nhau, phụ nữ cũng hoàn toàn có thể phải gánh chịu những nỗi đau lặng thầm, như Bảo Anh kết thúc mối tình hai năm với Hồ Quang Hiếu chỉ bởi “yêu một người vô tâm, là nước mắt rơi âm thầm”. Phụ nữ trong tình yêu, luôn là người được săn đón, chiều chuộng. Nhưng khi đàn ông đã có được tình yêu, có được người phụ nữ ấy rồi, thì đôi khi bằng cách này hay cách khác, họ lại vô tình làm cho trái tim phụ nữ phải rỉ máu. Nước mắt đồng cảm của chị em dành cho những người phụ nữ này rơi xuống không ít. Bởi ai chẳng từng trải qua những cơn hụt hẫng, từng thấm thía những “cái tát” phũ phàng của hiện thực như vậy. Còn bên nhau được thì chi bằng hãy sống sao cho tử tế. Còn không, có cưỡng cầu hay níu kéo, cũng sẽ chỉ nhận lấy nước mắt mà thôi.

Phận đàn bà, trước sau cũng chỉ nhìn thấy hai người quan trọng nhất là chồng, là con. Bởi thế nên việc làm vợ, làm mẹ mới được ví là “thiên chức” thiêng liêng. Những đứa trẻ cũng quan trọng với phụ nữ biết bao. Bởi chúng chính là mầm sống của phụ nữ, và đàn ông cũng vĩnh viễn không thể cảm nhận được sự liên kết xác thịt - trải nghiệm quý giá chỉ phụ nữ mới có. Chính vì thế, hơn ai hết, các chị em là người đã run lên vì giận dữ, đã gào lên khóc than thay cho những ông bố bà mẹ có con không may bị bạo hành hay bị giết hại.

Đó là đứa trẻ mới chưa đầy hai tháng tuổi ở Phủ Lý ,Hà Nam, bị giúp việc hành hạ, đối xử vô cùng tàn ác. Là đứa trẻ mười tuổi ở Hà Nội bị bố đẻ và mẹ kế thay nhau bạo hành đến nỗi rạn xương sọ, mặt mũi đầy những vết xây xát. Dứt ruột đẻ con ra, rồi phải chứng kiến những sự việc đau lòng ấy, thử hỏi có người mẹ nào không xót xa, không quặn thắt ruột gan cơ chứ? Nhưng chị em phụ nữ, thật may mắn là không chỉ ngồi đó ôm con lo lắng và khóc lóc, mà đã có những động thái, những tiếng nói và hành động để bảo vệ trẻ nhỏ xung quanh mình.

Ví như một vòng tròn hộ mệnh được vẽ ra bởi vòng kim cô của Tôn Ngộ Không, phụ nữ đã ngày càng ý thức hơn về tiếng nói của mình tới nhận thức của cộng đồng. Chị em cũng đã chăm chỉ dạy con cách tự bảo vệ, chú ý đến con nhiều hơn chứ không phó mặc cho nhà trường hay cho những thiết bị điện tử thông minh nữa.

Giàu lòng trắc ẩn nhất là phụ nữ, giàu sự ganh ghét đố kị nhất vẫn cứ là phụ nữ. Sự đố kị, ghen ăn tức ở ấy nó cao đến mức giả sử như các nhà lãnh đạo của tất cả các quốc gia trên thế giới đều là phụ nữ, thì chắc chắn 100% sẽ không còn chiến tranh, mà sẽ chỉ có một đống các quốc gia không thèm nhìn mặt nhau, nói chuyện với nhau vì không-ưa-nhau!



2017 chứng kiến không quá nhiều những vụ ghét nhau ra mặt của phụ nữ, nhưng cũng không phải là không có. Nổi bật trong đó phải kể đến là lùm xùm, mẫu thuẫn của Tâm Tít - Maya, khi một người là vợ, một người là người yêu cũ, thay phiên nhau đăng đàn khắp trang báo lớn nhỏ, kể lể, móc ngoáy nhau về cái gọi là hiện tại, quá khứ và người đàn ông mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Chao ôi là đau đầu. Rồi kế đến là vụ Minh Hằng - Hà Hồ khi Minh Hằng lên tiếng về việc bị Hà Hồ chèn ép, chơi xấu, lợi dụng sức ảnh hưởng của mình để dìm đàn em xuống tận bùn đen. Thực hư thế nào chỉ hai nhân vật chính biết, nhưng vẫn thấy phụ nữ chia làm hai phe, phân tích không khác gì cựu nhân viên FBI cốt cán. Có vẻ như cứ phải có một người để ghét, thì phụ nữ mới ăn ngon ngủ yên hay sao ấy (?!).

Rồi mới đây nhất, chính là những màn chê bai, khẩu chiến qua lại của Hương Tràm - Chi Pu khi Chi quyết định chọn con đường ca hát để tiếp tục thử sức mình. Con gà tức nhau tiếng gáy, rồi cũng chỉ có phụ nữ tia nhau xem ai nhiều mỡ bụng hơn, mặt ai nhiều nếp nhăn hơn chứ đàn ông còn mải nhìn chỗ khác! Chính vì thế mà chị em luôn dễ dàng cảm thấy bị nóng máu, tăng xông, không thuận mắt bởi những chị em khác. Phụ nữ phức tạp và nhỏ nhen như vậy đấy. Trong khi có một sự thật mà các nàng nhất định không chịu nhận ra: Thay vì cứ ganh ghét, đố kị nhau, hãy dành thời gian đó là tự “nâng cấp” mình, như thế sẽ tốt và có ích hơn rất nhiều.

Hết mưa trời lại sáng, hết bóng tối rồi Mặt Trời cũng sẽ ló dạng. Phụ nữ không thể đóng băng mình trong những cảm xúc tiêu cực như đau khổ, tuyệt vọng, bất an, căm phẫn... bởi ngày mai bao giờ cũng là một ngày mới, và chị em vẫn cứ phải trang điểm xinh đẹp, ăn mặc sành điệu rồi lên xe đi làm. Không ai được biết hôm qua chúng ta đã khóc đến mấy giờ, đã mất ngủ, đau đầu như thế nào. Nói thế không phải bắt chị em phụ nữ AQ, luôn lạc quan hóa mọi chuyện dù thực tế đang dở tệ, mà bởi ngoài kia, có rất nhiều câu chuyện cảm động về tình yêu, về tình cha con ấm áp khiến chúng ta hoàn toàn có quyền lạc quan hơn.

Phụ nữ cũng khóc đấy, nhưng đó là giọt nước mắt của hạnh phúc vỡ òa khi nghe hết câu chuyện mà WeChoice Awards 2017 với thông điệp Bình Tĩnh Sống mang lại, hành trình đi tìm lại sự sống cho bé Bôm của bố Quốc Tuấn - một diễn viên tài năng. Con trai anh, bé Anh Tuấn (Bôm) không may bị sinh ra với căn bệnh APERT bẩm sinh khiến các ngón tay chân của con dính hết lại, xương sọ bị cốt hóa sớm và con không thể nói năng được bình thường như các bạn...

Hành trình 15 năm chống lại Tử thần của Bôm và “anh” Tuấn (cách Bôm trìu mến gọi bố mình) vẫn là một nguồn cảm hứng vô cùng lớn cho những mảnh đời bất hạnh. Bôm may mắn khi được sinh ra là con bố Tuấn. Và bố Tuấn cũng thật may mắn khi có một người con trai dũng cảm như Bôm. Ngày Bôm và bố xuất hiện trên chương trình Điều ước thứ 7, cũng là ngày trái tim của triệu triệu chị em phụ nữ cùng run lên, vì hạnh phúc, vì thở phào nhẹ nhõm, và vì chứa chan hy vọng rằng “À, hóa ra vẫn còn những người cha, người chồng tuyệt vời đến thế!”.

Một tia sáng le lói, một dư vị ngọt ngào, một bài học về tình yêu, về sự hy sinh khiến phụ nữ càng thêm lạc quan sống, bình tĩnh sống chính là câu chuyện của cụ Xuân (Đông Anh, Hà Nội) - người phụ nữ chờ chồng hơn 50 năm rồi lại đứng đó, âm thầm lau nước mắt nhìn chồng quay về với vợ con riêng của mình. Cụ năm nay đã 94 tuổi, cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng những chia sẻ của cụ về tình yêu thì vẫn còn sức lay động mạnh mẽ vô cùng.

Nuốt nước mắt vào trong, cụ Xuân nhìn chồng sau 50 năm mất liên lạc. Nước mắt rơi lặng lẽ, như hóa vào thinh không, khi ông Shimizu trở về rồi lại ra đi. Vậy đó, tình yêu của phụ nữ, đôi khi không phải là những sóng biển thét gào, mà chỉ âm thầm như cơn mưa xuân, bền bỉ và nhẫn nại. Tình yêu không nhất thiết cứ phải bên nhau mới là hạnh phúc, đôi khi chỉ cần người ta hạnh phúc, vậy là cũng đủ rồi.







Cũng đừng nghĩ cuộc sống của phụ nữ chỉ xoay quanh chồng con hay bận ghét nhau là đã hết ngày. Phụ nữ bây giờ cũng biết vui những niềm vui rất giản dị và rất đời. Ví như một loạt những nhãn hàng thời trang lớn đã về đến Việt Nam như H&M, Zara, Pull&Bear khiến chị em được một phen hí hửng. Mua đồ “hịn” mà không cần mất công nhờ order ở nước ngoài nữa.

Rồi chị em cũng dần trở nên thực tế hơn khi 2017 chứng kiến một cú trượt dài của những “soái ca trong mộng”. Như Bình Minh dính scandal lăng nhăng cùng Trương Quỳnh Anh hay Lâm Vinh Hải bị tố bỏ mặc vợ để chạy theo tình mới Linh Chi... Giờ chị em mới quay sang nhìn “soái chồng” của mình và nhận ra rằng, hóa ra cái người lười hủi bụng một múi chân siêu ngắn này mới là người tử tế và ít nhất là còn biết quan tâm đến mình! Chị em từ đó (may quá) đã thôi than vãn, thôi chỉ trích, chê bai chồng mình và chiều chuộng các anh hơn. Soái ca bị thất sủng, âu cũng là một sự “mở mắt” cần thiết và rất đáng hoan nghênh của phụ nữ, có phải vậy không?

Mà không chiều chồng, yêu chồng sao được, khi chồng lại có những phát ngôn đáng yêu kiểu như “Dạo này bội thực Hoa hậu vợ ơi. Mà ngó Đông ngó Tây thì không thấy Hoa hậu nào xinh được bằng vợ mình!”. Nghe có mát lòng mát dạ không cơ chứ. Của đáng tội, hoa hậu năm nay nhiều như nấm thật, nhưng nhan sắc và tài năng thì thực sự còn rất nhiều điều “bất cập”. Phụ nữ đến sau cùng vẫn cứ thích yêu bằng tai, nên chẳng mất gì một vài câu nói để chị em lại phơi phới yêu đời, các anh chồng nhỉ?





Đầu năm 2017, bộ phim Wonder Woman ra rạp, đánh dấu một kỉ nguyên mới tươi sáng hơn rất nhiều cho vũ trụ siêu anh hùng DC, nhưng đó cũng là một lời ngầm tuyên bố, một lời “sấm” cho cả năm 2017, rằng phụ nữ vẫn sẽ luôn là những nữ cường nhân có sức mạnh tiềm ẩn vô cùng đáng gờm.

Minh chứng nổi bật cho lời “sấm” ấy chính là vụ kiện tụng giữa Nga và Mỹ kéo dài suốt mấy năm trời. Cuối cùng, sau những đấu tranh, những đối chất, thì Mỹ thua, Nga thắng. Chị em trước giờ vốn ghét cay ghét đắng những “người thứ ba” cũng ít nhiều cảm thấy hả hê trước phần thắng rõ là ngoạn mục của Hoa hậu Phương Nga.

Rồi trên diễn đàn nọ dành cho phụ nữ, chị em cũng được một phen cười bò khi có nàng tâm sự rằng chồng đang đòi li hôn vì bị vợ… bạo hành. Số là nàng này có võ, rất giỏi là đằng khác, trong một lần bị chồng vô cớ tát, nàng đã “phản dame” và khiến chồng ngã dúi dụi, tí thì trọng thương.

Thế mới thấy, sức mạnh tiềm ẩn của phụ nữ đáng gờm đến thế nào. Nếu không muốn lãnh hậu quả đáng tiếc, thì đàn ông à, hãy luôn tưới tắm phụ nữ trong tiếng cười, sự hạnh phúc và an yên đi nhé! Đừng phủ kín cuộc đời và trái tim của phụ nữ bằng một màu đen như mực, vì bạn sẽ không thể biết được ngọn núi lửa im lìm kia sẽ bùng phát lên lúc nào đâu.

Có thể nói, 2017 trong lăng kính cảm xúc của chị em giống như một ly cocktail có pha chút rượu mạnh. Vị có thể hơi gắt và đắng, khiến các nàng cảm thấy lo lắng, sợ hãi và bất an. Nhưng từng ngụm, từng ngụm một, các nàng bắt đầu học cách chế ngự nỗi sợ, chế ngự vị đắng và tận hưởng những dư bị ngọt ngào, khó quên của ly cocktail ấy.

Để rồi lại say, lại ửng hồng đôi gò má, và lại cùng nâng ly bên những người thân yêu, chào đón năm mới 2018 với đủ tha thiết và chân thành.