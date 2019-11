20/11 đồng hành cùng Danisa tiếp sức cùng thầy cô lan rộng những giá trị tốt đẹp cho xã hội

Là một thương hiệu đã trở thành biểu tượng cho văn hóa tri ân thầy cô, Danisa hiểu rằng những chân dung cao quý không chỉ là người thầy trên bục giảng, mà còn là những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và phát triển con người, những "người thầy không bục giảng" nâng bước và trao truyền rất nhiều những kỹ năng, kinh nghiệm sống, tâm huyết cho những dự án vì một thế hệ tương lai ưu tú và một xã hội tốt đẹp hơn.



Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, để thực hiện trọn vẹn sứ mệnh cùng cộng đồng tôn vinh nghề cao quý và đồng hành đóng góp cho những dự án giáo dục ý nghĩa của quý thầy cô, Danisa đã tìm hiểu và trao đổi với 4 thầy cô đang thực hiện những dự án giáo dục tiêu biểu vì cộng đồng để thấu hiểu những trăn trở, tâm huyết và kế hoạch của từng người. Theo đó, 4 chân dung cao quý với 4 dự án giáo dục tiêu biểu đã và đang nhận được đóng góp tích cực từ cộng đồng với hàng trăm lượt chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cũng như sự hưởng ứng tích cực của hàng ngàn người tiêu dùng tại các siêu thị, cửa hàng trên toàn quốc.

Vì nghề giáo không chỉ gói gọn trong những bài học trên giảng đường, những đóng góp lớn lao của các thầy cô cho thế hệ tương lai, cho cộng đồng xã hội còn lan tỏa trên rất nhiều lĩnh vực. Đó là dự án ươm mầm nghệ thuật của Tiến sĩ Đào Lê Na, giảng viên ĐH KHXH&NV – ĐH Quốc gia TP. HCM. Dự án cộng đồng YUME- Art của cô đã xuất phát từ khát khao xây dựng một ngôi nhà nghệ thuật dựa trên sự bình đẳng, để ươm mầm cho những cánh chim đam mê nghệ thuật nhưng không đủ điều kiện theo đuổi được một lần nuôi lớn ước mơ của mình. Đó là thầy Ngô Minh Thanh, chuyên viên Phòng Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Nghệ An với dự án "Bể bơi mini" truyền dạy kỹ năng sống an toàn từ việc bơi lội thành thạo cho các em học sinh tại các trường học địa phương. Quyết tâm của thầy xuất phát từ mong muốn giúp các em học sinh phát triển toàn diện, hạn chế rủi ro cho bản thân và mang đến những giờ chơi vui vẻ, an toàn.

Đó là thầy Hoàng Thúc Hào, Kiến trúc sư – Giảng viên Đại học Xây dựng – Sáng lập văn phòng kiến trúc 1+1>2 với dự án kiến tạo ước mơ con chữ cho các trường học vùng cao. Trường Tiểu học Lũng Luông chính là món quà thầy dành tặng cho trẻ em dân tộc vùng cao Thái Nguyên từ ước mong gom góp cái chữ cho trẻ em miền núi. Hay đó là thầy Huỳnh Hạnh Phúc, từng tốt nghiệp Đại học Harvard (Mỹ) với dự án "Teach for Việt Nam" thổi làn gió mới vào phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng và xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ giáo dục bền vững, khơi dậy niềm đam mê và sáng tạo học tập cho các em học sinh.

Thấu hiểu rằng tâm huyết lớn lao đó của các thầy cô cần được cộng đồng ghi nhận và tôn vinh, mùa tri ân thầy cô năm nay, Danisa đã trở thành cầu nối để hàng triệu tấm lòng tri ân Việt có cơ hội chung tay tôn vinh, đồng thời tiếp sức cùng các thầy cô phát triển hơn nữa những dự án giáo dục đầy ý nghĩa.

Theo đó, từ ngày 18/10/2019 đến hết ngày 19/11/2019, chỉ với mỗi hộp bánh Danisa hoặc mỗi lượt chia sẻ video "Danisa – Món quà hoàng gia tôn vinh nghề cao quý" trên mạng xã hội là người tiêu dùng đã đóng góp một phần công sức của mình vào các dự án giáo dục tâm huyết của các thầy cô, góp sức cùng thầy cô mang những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Tổng số tiền đóng góp từ các hoạt động ý nghĩa này cũng sẽ được Danisa thay mặt cộng đồng công bố và gửi trao đến các thầy cô tại đêm trình diễn nghệ thuật "Danisa – Món quà hoàng gia tôn vinh nghề cao quý" như một điểm nhấn đầy thăng hoa xuyên suốt câu chuyện truyền cảm hứng tri ân đặc biệt năm nay.

Chẳng gì ý nghĩa hơn việc không chỉ gửi trao lời nói tôn vinh đến những chân dung cao quý, mà còn thể hiện sự tri ân thầy cô bằng cả hành động. Chung tay đồng hành cùng Danisa dịp 20/11 năm nay chính là hành động ý nghĩa nhất để lời tri ân được gửi trao trọn vẹn!