2 cột mốc phát triển quan trọng của em bé sơ sinh 2 tháng tuổi

Khi đến tháng thứ hai của cuộc đời, mọi cử động tay chân của bé bắt đầu được điều phối tốt hơn nhờ hệ thần kinh đã phát triển. Do đó, các mốc phát triển trong tháng thứ 2 tập trung vào cách bé phản ứng với các kích thích của môi trường. Và bởi vì cha mẹ là một phần rất lớn trong các kích thích của môi trường đó, nên những phản ứng của bé sẽ liên quan nhiều đến cha mẹ. Điều này có nghĩa là các ông bố bà mẹ phải tương tác với con càng nhiều càng tốt.

Trong tháng thứ 2, có 2 cột mốc phát triển quan trọng của bé mà cha mẹ cần lưu ý:

1. Bé biết ngóc đầu mỗi khi nằm sấp

Trẻ sơ sinh thường dành phần lớn thời gian để ngủ và nằm ngửa là tư thế ngủ an toàn cho bé nhất. Thế nên, khi bé thức dậy chơi, cha mẹ nên tranh thủ cho bé tập nằm sấp. Bởi nằm sấp giúp bé học cách đẩy cánh tay lên, xoay đầu và cổ, nó còn giúp các cơ cổ và cánh tay của bé phát triển.

Thông thường, em bé 2 tháng tuổi đã có thể ngóc đầu lên trong thời gian nằm sấp để nhìn ngó xung quanh. Điều này không có nghĩa là bé tận hưởng và thư giãn trong khoảng thời gian này, mà thực ra, bé phải dùng sức để nâng cổ và đầu của mình lên cao. Và nếu bé có thể ngóc cao đầu thì cha mẹ nên vui mừng vì bé có một hệ thần kinh khỏe mạnh đủ sức điều khiển được cơ bắp.

Dấu hiệu nguy hiểm: Khi bé không thể ngẩng đầu hoặc giữ đầu ổn định thì đó có thể là một dấu hiệu cho thấy bé có vấn đề. Tuy nhiên, cha mẹ nên ngoại trừ những lúc bé cáu kỉnh, khó chịu, mệt mỏi vì đói, vì buồn ngủ, hay vì nằm sấp quá lâu, bé bị tức bụng. Do vậy, cha mẹ chỉ nên cho bé nằm sấp từ 2 - 3 phút/lần, 3 - 4 lần/ngày.

Bên cạnh đó, nếu cha mẹ thấy bé có vẻ lờ đờ, các chi rời rạc, mềm oặt hay tay chân quá cứng và run rẩy thì cha mẹ nên đưa bé đến khám bác sĩ nhi khoa.

2. Bé bắt đầu biết hóng chuyện, nhìn theo chuyển động của đồ chơi

Hầu như tất cả các cha mẹ đều ghi nhận sự lớn lên của bé thông qua các hành động như mỉm cười, hóng chuyện, biết quay đầu về phía có âm thanh và biết quấy khóc khi cần giúp đỡ. Nhưng nếu quan sát chậm và kỹ hơn một chút, cha mẹ sẽ cảm nhận được rằng dường như bé đang phát triển tính cách, có vẻ như bé trở nên giống một người lớn. Đó là bé biết tương tác với cha mẹ, biết mỉm cười khi thấy cha cười với mình, biết đáp lời khi nghe mẹ nói chuyện, biết khóc lên khi cảm thấy buồn chán.

Ngoài ra, các bé còn bộc lộ một phần tính cách của mình. Chẳng hạn có một số bé rất dễ chịu, ăn rồi ngủ rồi chơi, chẳng khóc lóc cáu kỉnh. Nhưng lại có bé rất khó tính, làm không vừa ý là bé sẽ khóc ngằn ngặt không thôi.

Dấu hiệu nguy hiểm: Nếu cha mẹ nhận thấy con mình không nhìn theo sự chuyển động của đồ chơi đang treo trước mặt, hoặc không nhìn vào khuôn mặt của cha mẹ thì cần cho bé khi đi khám bác sĩ. Tương tự như vậy, nếu bé không phản ứng với giọng nói của cha mẹ hoặc với tiếng ồn lớn thì đây là dấu hiệu cho thấy bé có vấn đề về hệ thần kinh.

Cha mẹ hãy nhớ rằng mỗi đứa trẻ có một tốc độ phát triển khác nhau, nên đừng quá lo lắng khi thấy con người ta biết làm cái này, biết làm cái kia mà con mình vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Một em bé sinh non sẽ học cười chậm hơn so với bé sinh đủ tháng, hoặc những em bé hay bị đau bụng sẽ không cười thường xuyên. Do đó, việc giữ thái độ bình tĩnh là điều mà cha mẹ cần làm, bởi trẻ sơ sinh rất nhạy cảm, bé có thể đọc vị được cảm xúc của cha mẹ.

Một ông bố căng thẳng, một bà mẹ cáu gắt không thể nào có được một đứa con hay cười. Vì vậy, cha mẹ hãy luôn nhẹ nhàng, dịu dàng, thường xuyên mỉm cười và trò chuyện với bé, rồi sẽ đến một ngày cha mẹ được con cười đáp lại.