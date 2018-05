17 lần điện ảnh Hàn chiến thắng tại các LHP quốc tế danh giá nhất trong lịch sử

3. 15 năm sau To the Last Day, Hàn Quốc mới có được chiến thắng thứ ba tại quốc tế với The Surrogate Woman của đạo diễn Im Kwon Taek khi nữ diễn viên Kang Soo Yeon lên ngôi Ảnh hậu tại LHP Venice 1987. Sở dĩ điện ảnh Hàn có một khoảng thời gian chững lại như vậy là vì chế độ độc tài của Tổng thống Park Chung Hee, dẫn tới việc điện ảnh bị kiểm duyệt gắt gao, những nghệ sĩ tài năng như Shin Sang Ok rơi vào "danh sách đen" của chính phủ.