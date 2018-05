15 người ở phường đến nhà xin lỗi bé gái 13 tuổi bị còng tay đưa về trụ sở công an

Tối 10/5, Công an TP. Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có báo cáo về vụ việc bé gái 13 tuổi bị lực lượng công an còng tay đưa về trụ sở, do liên quan đến việc cưỡng chế đất đai gây xôn xao mạng xã hội.

Theo công an, khoảng 8h ngày 9/5, Công an TP Bà Rịa triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, cưỡng chế theo kế hoạch trên địa bàn. Khi đến thì nhà ông Đằng đóng cổng, cố thủ bên trong và chuẩn bị các công cụ để chống đối.

Công an TP Bà Rịa xét thấy chưa đủ lực lượng, công cụ, phương tiện chuyên dụng để đảm bảo an ninh trật tự cho đoàn cưỡng chế nên đã đề xuất Ban giám đốc công an tỉnh cử 20 chiến sĩ cùng các công cụ chuyên dụng xuống.

Đến 9h30 cùng ngày, đoàn cưỡng chế tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Đằng. Tại đây, gia đình của ông đã dùng gạch, đá ném Chủ tịch phường Phước Nguyên.

Lực lượng công an đã khống chế các thành viên trong gia đình. Có một chiến sĩ đã bị miếng kiếng cửa rơi xuống trúng vào đùi bị thương đứt gân đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi khống chế được ông Đằng và 2 người con thì bà Loan (vợ ông Đằng) chạy vào trong nhà khóa trái cửa và dùng xăng cố thủ.

Đoàn cưỡng chế thuyết phục nhưng không thành. Nhận thấy tình hình không đảm bảo an toàn cho bà Loan và không có lợi về an ninh trật tự nên đoàn tạm hoãn cưỡng chế, rút lực lượng về.