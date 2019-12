11 sai lầm tai hại khi giảm cân mà ai cũng có thể đã từng mắc phải

Chỉ ăn hoa quả để giảm cân rất nguy hiểm

Ưu điểm của phương pháp giảm cân này:

- Hàm lượng calo thấp nên sẽ giảm trọng lượng

- Chất béo thấp, chứa nhiều chất xơ làm giảm lượng mỡ máu

- Giàu vitamin và khoáng chất, làm sạch ruột.

Tuy nhiên nhược điểm cũng rất rõ ràng:

- Lượng protein không đủ sẽ làm phá vỡ cơ bắp và gây tổn thương vĩnh viễn cho thận và tim.

- Giảm mô nạc, suy giảm chức năng chuyển hoá cơ bản, và sẽ dễ dàng bị béo lại.

- Quá nhiều đường và chất xơ đối với mạch máu và dạ dày không tốt.

Không ăn bữa chính - không nên

Năm 1979, bà Chacher, 54 tuổi đã dựa vào chế độ ăn giàu protein để giảm cân trước cuộc bầu cử (theo công thức, mỗi tuần bà sẽ ăn 28 quả trứng). Kết quả, trong vòng 2 tuần, bà đã thành công giảm được 9kg.

Giảm cân bằng cách tăng lượng protein cơ thể nạp vào là cách khá dễ dàng. So với việc chỉ ăn hoa quả, rau xanh để giảm cân thì cách này còn có thể tránh được việc giảm cơ, thích hợp dùng để giảm cân trong thời gian ngắn.

Nhưng cách giảm cân này cũng sẽ làm tăng gánh nặng lên gan và thận, thậm chí sẽ xuất hiện tình trạng mỏi mệt, hôi miệng, rối loạn chức năng não, có sự nguy hiểm nhất định. Lượng tinh bột cần được khống chế nhưng không nên bị loại bỏ hoàn toàn.

Không nên mê tín tin vào các loại thuốc giảm cân

Năm 2008, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm hay Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) lần đầu tiên công bố 28 nhãn hiệu thuốc giảm cân có chứa độc tố có hại cho cơ thể.

Tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn con số này đã liên tiếp được cập nhật và hiện nay đã có hơn 70 tên thuốc được kê khai trong danh sách đen. Ngay cả những thuốc giảm cân an toàn cũng có những tác dụng phụ mà các cơ quan chức năng chưa phát hiện ra, vì vậy, đây là một cách giảm cân sai lầm.

Uống cafe giảm cân

Có thể tạm thời làm tăng chức năng trao đổi chất, nhưng nó không thể giảm cân.

Không ăn tối để giảm cân

Ăn ít đi một bữa cơm tất nhiên có thể giảm cân, nhưng điều quan trọng vẫn là khống chế tốt lượng calo.

Ra mồ hôi không đồng nghĩa với việc giảm được cân

Việc ra mồ hôi chỉ có thể chứng minh một điều rằng nhiệt độ cơ thể bạn lên cao và cần hạ nhiệt độ, không có quan hệ trực tiếp đến việc bạn tiêu thụ bao nhiêu calo.

Lợi dụng kỳ kinh nguyệt để giảm cân

Thời kỳ kinh nguyệt, quá trình trao đổi chất của con người có sự thay đổi, ví dụ như giai đoạn thể vàng nhiệt độ cơ thể sẽ tăng cao. Theo lý thuyết thì tốc độ trao đổi chất cơ bản sẽ tăng từ 50-100 kcal.

Tiêu chảy để giảm cân

Mất nước sẽ dẫn đến giảm trọng lượng, mà theo quá trình tiêu chảy là nhiều chất dinh dưỡng cũng theo đó mà mất đi, lượng calo lấy vào không đủ sẽ khiến cân nặng giảm đi. Những cách làm này sẽ gây nên rối loạn chức năng đường ruột, bệnh sẽ phát triển thành táo bón và thậm chí ảnh hưởng đến hệ vi khuẩn đường ruột, làm giảm khả năng miễn dịch của con người. Thuốc nhuận tràng anthraquinone có thể gây nên bệnh đại tràng đen.

Không ngủ để giảm cân

Giảm thời gian giấc ngủ( ví dụ chỉ ngủ 5 tiếng mỗi ngày) thật sự có thể khiến nhiều người giảm cân, nhưng rõ ràng là bị mệt mỏi nên gầy đi, không phải là giảm mỡ cơ thể.

Giảm cân bằng mật ong

Theo những người dùng phương pháp giảm cân bằng mật ong, mật ong là một loại dinh dưỡng tự nhiên, tính hoà, nhuận phổi nhuận tràng, không chỉ có lợi đối với chức năng giải độc của gan ma còn có tác dụng nâng cao chức năng dạ dày và tiêu hoá.

Lượng calo có trong mật ong rất thấp, có tác dụng diệt khuẩn và giải độc tuyệt vời. Nó giúp loại bỏ chất thải tích tụ trong cơ thể, cải thiện táo bón và chức năng trao đổi chất của cơ thể. Do đó, chất béo dư thừa tích lũy trong cơ thể do tiêu thụ không hiệu quả có thể được đốt cháy thành năng lượng. Thậm chí so sánh với café thì mật ong là phương pháp giảm cân tốt hơn cả.

Đây là một điều hoàn toàn sai lầm! Bởi mật ong chứa chủ yếu là đường glucose. Đặc điểm chính của mật ong là dễ tiêu hoá và hấp thụ, có lượng calories cao. Vai trò chính là cung cấp năng lượng. Nếu có thể giảm cân bằng cách uống nước đường thì bạn có thể chọn lựa cách giảm cân khác an toàn hơn.

Tuy nhiên, mật ong vẫn còn rất nhiều công dụng khác. Sáng sớm bụng rỗng uống một cốc nước mật ong rất có lợi cho những ai bị táo bón, hơn nữa thời điểm này lượng đường trong máu đang thấp nên bạn không cần quá để ý đến lượng calo của nó. Thêm vào đó, nước mật ong cũng có thể dùng để bổ sung năng lượng khi vận động. Khi bị đau họng cũng có thể mua các sản phẩm làm từ mật ong để sử dụng.

Đừng thử quá nhiều cách giảm cân không khoa học. Hãy chủ động tìm hiểu thông tin và tự mình suy nghĩ để tránh khỏi những nguy hiểm về sức khỏe.

Nguồn: toutiao.com