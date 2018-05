11 cách cải thiện chất lượng tinh trùng và 8 sự thật ngạc nhiên về chúng mà các đấng mày râu cần để tâm

aFamily.vn>Sức khỏe

Một thực tế là ở độ tuổi 20, một người đàn ông khỏe mạnh có tới 100 triệu tinh trùng nhưng chỉ có 20% tinh trùng của bạn sẽ tiến về phía trứng. Càng có tuổi hoặc có lối sống không lành mạnh, số lượng và chất lượng tinh trùng khỏe mạnh sẽ giảm đi.



Một sự thật khác nữa là không phải cứ đàn ông nhìn bề ngoài cao to, khỏe mạnh là sẽ có khả năng sinh sản tốt, tức là đảm bảo cả về số lượng lẫn chất lượng của tinh trùng. Chuyên gia sinh sản Tiến sĩ Kelly Loi, người điều hành Trung tâm Sức khỏe và Sinh sản cho Phụ nữ tại Singapore thừa nhận rằng khoảng 1/3 các vấn đề liên quan đến khả năng sinh sản dẫn đến vô sinh, hiếm muộn ở các cặp vợ chồng là do phụ nữ, 1/3 là do nam giới, và phần còn lại từ cả hai đối tác hoặc từ nguyên nhân không rõ.

Vì vậy, hãy tăng cơ hội có con bằng cách thực hiện các bước để cải thiện chất lượng và số lượng tinh trùng của bạn… Hãy thử những gợi ý này xem sao nhé!

Những chú "tinh binh" giỏi bơi lội này dù rất bé nhỏ nhưng lại vô cùng quan trọng trong việc tạo ra một em bé. Nhưng chưa chắc các đấng mày râu mang chúng trong người đã thực sự hiểu hết về chúng.

1. Hầu hết tinh trùng bị biến dạng

Tinh trùng "bình thường" phải có đầy đủ đầu hình bầu dục, phần giữa và đuôi dài, thẳng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy dị tật - chẳng hạn như hai đầu, không có đầu, hai đuôi hoặc đuôi cuộn - được tìm thấy trong 85-95% tinh trùng của một người đàn ông.

Các tinh trùng bị dị tật này không làm giảm khả năng sinh sản của người đàn ông nếu người đàn ông có lượng tinh dịch và tinh trùng tương đối, số tinh trùng bình thường phải có 5-15% là di động và chuyển động nhanh cho đàn ông bớt phì nhiêu. Điều quan trọng là "bình thường" 5 đến 15 phần trăm là di động và di chuyển nhanh.

2. Hầu hết tinh trùng không bơi thẳng



Chỉ có khoảng 20% ​​tinh trùng thực sự tiến về phía trứng và số còn lại giống như những "chàng trai say xỉn", những người thà bơi trong vòng tròn hoặc "dậm chân tại chỗ" khi xuất tinh.

3. "Đầu" của tinh trùng như một cái khoan

Đó là cấu trúc hình bầu dục ở đỉnh đầu của tinh trùng, được gọi là acrosome, chứa các hóa chất mạnh có thể làm tan chảy bề mặt, hoặc màng ngoài của trứng. Một khi bề mặt đã bị xuyên thủng, tinh trùng đào qua phần còn lại của thành trứng và sau đó có thể hợp nhất với màng huyết tương của trứng.

4. Chế độ ăn uống của người đàn ông rất quan trọng

Nếu bạn đang cố gắng cho một em bé, hãy theo dõi những gì bạn ăn. Hãy bổ sung DHA trong các axit béo thiết yếu omega-3 ở những thực phẩm như cá như cá hồi và cá tuyết... vì nó làm tăng tính lưu động và chuyển động của tinh trùng.

Các loại thực phẩm có vitamin C cũng cải thiện chất lượng tinh trùng và giảm khả năng xảy ra các vấn đề về sảy thai và nhiễm sắc thể.

Các thực phẩm khác tốt cho tinh trùng bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, hàu, chuối, tỏi, thịt bò nạc và nên uống nhiều nước, vì tinh trùng đã tiêu diệt cuộc sống của họ trong nước.

5. Giữ cho "chỗ đó" luôn mát mẻ

Những chú tinh binh cần được giữ trong môi trường mát hơn khoảng 4 độ C so với nhiệt độ cơ thể của cơ thể. Đây là lý do tại sao các tinh hoàn được đặt trong bìu có một cơ đặc biệt gọi là cơ cremaster giúp chúng co lại khi trở nên quá lạnh và ở vị trí thấp hơn cơ thể.

6. Wifi có thể làm hỏng tinh trùng

Bạn vẫn nghe nói rằng đàn ông nên tránh đặt máy tính xách tay của họ gần đáy quần của họ vì nhiệt đến từ nó có thể làm hỏng tinh trùng? Bây giờ, bạn đã có thêm một sự lo lắng khác nữa là kết nối mạng không dây với máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh và TV thông minh (wifi) cũng có khả năng gây hại cho cả tinh trùng và trứng.

Theo một thử nghiệm được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu từ Trung tâm Y học Sinh sản Nascentis ở Cordoba, Argentina và Trường Y Đông Virginia, các nhà khoa học nhận thấy rằng tinh trùng được đặt dưới một máy tính xách tay sử dụng công nghệ không dây bị suy giảm khả năng vận động và tổn thương DNA.

7. Xuất tinh không thường xuyên ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng

Một số người nghĩ rằng việc trì hoãn xuất tinh có thể giúp "tiết kiệm tinh trùng" hoặc tăng nồng độ tinh trùng, đặc biệt là khi bạn đang cố gắng thụ thai.

Sai rồi! Bạn phải giữ cho các tuinh trùng phải được giải phóng thường xuyên thì mới đảm bảo được chất lượng của chúng. Xuất tinh không thường xuyên hoặc kiêng khem tình dục có nghĩa là tinh trùng ở lại các tuyến sinh dục lâu hơn, khiến chúng có nguy cơ tiếp xúc với các chất độc hại có thể làm hại chúng. Để duy trì chất lượng tinh trùng, nam giới nên xuất tinh khoảng 3-4 lần/tuần. Vì vậy, đừng giữ lại!

8. Tinh trùng đầy chất dinh dưỡng

Thật thú vị khi biết rằng tinh dịch chứa nhiều protein như trứng gà trắng, cũng như nhiều chất dinh dưỡng cần thiết khác như vitamin C, magiê, kali, phốt pho, kẽm và canxi .

