1001 lý do uống trà sữa mỗi ngày

Bạn biết gì về "cơn lốc trà sữa" tại Việt Nam?

Nếu như 10 năm trước đây "đi cafe không?" là câu cửa miệng của giới trẻ mỗi lần tụ họp thì giờ đây, sành điệu là phải chào nhau bằng câu "Ê! Trà sữa hông?". So sánh như vậy để thấy rõ hơn về sự trỗi dậy của "Đế chế Trà sữa" với đa dạng các lựa chọn từ sạp nhỏ đến cửa hàng sang chảnh, từ quán địa phương bình dị đến thương hiệu ngoại nhập hoành tráng. Chưa kể, để thõa mãn các thể loại tâm trạng và đáp ứng thị hiếu thay đổi liên tục của khách hàng, trà sữa cũng "tiến hoá" không ngừng từ menu đơn sơ cho đến đa dạng tuỳ chỉnh theo mong muốn và khẩu vị của mỗi người. Từ lớp milkfoam mằn mặn gây nghiện đến ly trà đào cam sả hay Trà sữa trân châu đường đen sốt xình xịch một dạo,… tất cả đã tạo nên một "vũ trụ trà sữa đa sắc màu" mà dẫu ngày mai có một loại đồ uống nào khác lên ngôi thì Trà sữa vẫn luôn có chỗ đứng trong lòng người hâm mộ.

Là một "tín đồ" trà sữa lâu năm, bạn Hoàng Trinh (Bình Thạnh, TP.HCM) háo hức chia sẻ: "Em không thể sống thiếu trà sữa được luôn! Lúc vui lúc buồn, lúc cáu lúc mệt, bất cứ khi nào em cũng có thể uống trà sữa. Nếu không ai chịu uống cùng em thì em sẽ tự thưởng cho mình 1 ly vì đã kiên định với cơn thèm của mình. Nói chung, một khi đã thích thì kiểu gì cũng có lý do thôi!".

Ấy vậy nhưng cũng có một nghịch lý ngộ nghĩnh là Trà sữa càng hot thì việc đi mua càng trở nên đầy chông gai thử thách. Bởi lẽ quán đông quá mà! Muốn mua cho mình ly trà sữa ưng ý mà phải xếp hàng nửa tiếng đồng hồ thì tuột hết cả cảm hứng mất rồi. Bảo Hân (NVVP tại Quận 1, TP.HCM) là một trong những người đã từng nản lòng từ bỏ "cơn ghiền" Trà sữa chỉ vì ngại xếp hàng dài đằng đẵng "Ăn trưa xong thấy cũng… mặn miệng, muốn uống một ly trà sữa trân châu cho ngọt giọng nhưng nghĩ đến cảnh xếp hàng dài thì lại quay xe về văn phòng luôn!"

Một lý do đổi lấy 101 ly Trà sữa, bạn nghĩ sao?

Thấu hiểu tâm tư của giới trẻ rằng "Trà sữa là chân ái", BAEMIN – ứng dụng đặt đồ ăn đến từ Hàn Quốc sẵn sàng khao các bạn hết nấc thông qua hàng loạt giảm giá đỉnh của đỉnh cùng dịch vụ giao hàng tận nơi.

Những ngày gần đây nếu bạn rong ruổi trên những con phố Sài thành, hẳn bạn đã từng bắt gặp màu xanh mint của các anh rider BAEMIN trên rất nhiều tuyến phố trung tâm với thông điệp "Trà sữa là chân ái" và âm thanh vui tai "BAEMIN nóng giòn đây" văng vẳng khắp nẻo đường. Thông qua 500 Anh Em Rider cùng với thông điệp "Trà sữa là chân ái" , BAEMIN muốn trở thành người bạn đồng của giới trẻ mỗi ngày trên chặng đường thỏa mãn đam mê trà sữa bất tận.

Những buổi diễu hành đưa hình ảnh của BAEMIN đến gần hơn với giới trẻ

Cuộc thi "1001 lý do trà sữa với BAEMIN" được tổ chức trên Fan page BAEMIN Vietnam là một trong những hoạt động nổi bật để tất cả Fan cứng thể hiện tình yêu bất diệt với trà sữa của mình. Tất cả việc bạn cần làm là lên Fan page BAEMIN Vietnam gửi một lý do bất kỳ, BAEMIN sẽ tặng bạn 101 ly Trà sữa và hơn thế nữa!

Hãy cho BAEMIN một lý do để BAEMIN tặng bạn 101 ly Trà sữa

Chương trình tặng Trà sữa số lượng cực khủng của BAEMIN sẽ diễn ra đến hết 21/07/2019. Bạn còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay giam gia tại: https://www.facebook.com/baeminvina/

101 Ly Trà sữa miễn phí chỉ cách bạn một chiếc lý do! From BAEMIN with LOVE!

BAEMIN ứng dụng đặt đồ ăn hàng đầu từ Hàn Quốc đã có mặt trên Google Play và App Store để dowload, cho phép người dùng đặt đơn hàng trong phạm vi trung tâm TP HCM. Hiện nay BAEMIN đang đưa ra hàng loạt mã giảm giá hạng nặng như giảm hẳn 70% cho đơn hàng đầu tiên hay tặng 50% giá giảm cho menu trà sữa tại một số thương hiệu có tiếng. Vui lòng cập nhật các thông tin mới nhất từ BAEMIN đại địa chỉ fanpage chính thức: https://www.facebook.com/baeminvina/.