10 thỏi son môi lâu trôi, bền màu cả ngày mà còn lên tông siêu xinh rất hợp để dùng trong mùa hè

Make Up For Ever Aqua Rouge Waterproof Liquid Lip Color: 24$ – khoảng hơn 540 ngàn đồng



Sản phẩm đầu tiên có lẽ không còn xa lạ gì với những tín đồ yêu thích make up. Dòng son kem đến từ Make Up For Ever có độ lên màu và giữ màu lâu đến mức màu son thậm chí không phai đi nhiều sau khi bạn chơi đùa cả buổi. Nếu bạn là cô nàng yêu thích kiểu son kem lì mướt mịn mà lâu trôi, thì chỉ cần đánh một lớp son lên môi đã quá đủ. Còn nếu như muốn thay đổi phong cách một chút, thì đánh son lòng môi sẽ rất phù hợp cho cô nàng kẹo ngọt hoặc đánh đè thêm một lớp son bóng cũng là sự lựa chọn tuyệt vời nếu như bạn muốn sở hữu một đôi môi căng mọng và quyến rũ hơn đấy!



Beauty Bakerie Matte Lip Whip: 20$ - khoảng 450 ngàn đồng

Thỏi son có thiết kế khá bắt mắt và độc đáo này cũng đi kèm với đó một chất lượng tuyệt hảo. Cũng là dòng son sau khi khô lại trên môi sẽ để lại một lớp son lì hoàn hảo, sản phẩm này còn nổi bật với khả năng bám màu và chống thấm nước tuyệt vời. Đặc biệt với những cô nàng yêu thích phong cách sexy gợi cảm và sang trọng quý phái, thì sắc đỏ mang tên Cranberry Stiletto của dòng son này chắc chắn sẽ khiến bạn phải ngỡ ngàng đấy!

Nudestix Intense Matte Lip + Cheek Pencil: 24$ – khoảng hơn 540 ngàn đồng

Thỏi son bút chì này vừa tiện lợi lại vừa có rất nhiều tác dụng, bạn có thể sử dụng nó với mục đích chính là son môi, và ngoài ra thì sử dụng nó như má hồng hoặc sử dụng để đánh mắt cũng sẽ là sự kết hợp không còn gì bàn cãi. Nó sẽ giúp bạn có cái nhìn tự nhiên hơn và cũng có tác dụng chống trôi y như hai thỏi son đã được giới thiệu phía trên. Hãy yên tâm bởi dù bạn có đánh son trước khi ăn trưa, khi đi cà phê tụ tập bạn bè hay dành thời gian tắm mát bên bể bơi thì lớp son lì vẫn không hề trôi đi chút nào đâu nha!



Anastasia Beverly Hills Liquid Lipstick in Allison $20 – khoảng 450 ngàn đồng

Đây có thể nói là một trong những sản phẩm đặc trưng được biết đến nhiều nhất của Anastasia. Nhắc đến dòng son này chính là nhắc đến một sản phẩm có khả năng lên màu cực đỉnh và giữ màu cực lâu đấy nhé! Mức giá cho dòng son này cũng không quá cao, nên thậm chí là những bạn học sinh sinh viên cũng có thể dành dụm để sở hữu em nó ngay mùa hè này. Đặc biệt, trong bảng màu, Allison sẽ là một tông hồng đất siêu yêu và nhẹ nhàng, phù hợp để đi học đi chơi và đánh hằng ngày cũng đẹp nữa nha!



NYX Full Throttle Lipstick: khoảng 4$ – khoảng hơn 90 ngàn đồng

Với thiết kế đầu son vát đặc biệt, NYX là hãng son bình dân được nhiều chị em mê mẩn nhất. Chất son lên lì, mịn mướt vừa đủ và lâu trôi không kém gì các hãng son đắt tiền. Đặc biệt, với tầm giá chỉ chưa đến 100.000 VNĐ thì việc sở hữu nhiều thỏi son khác nhau cũng không khiến chị em phải nghĩ đến nỗi lo "viêm màng túi" nữa đâu!



Urban Decay Vice Liquid Lipstick: 9$ – khoảng hơn 200 ngàn đồng

Dòng son kem lì của Urban Decay chắc chắn cũng không còn mấy xa lạ với chị em Việt Nam nữa rồi. Chất son lên môi cực kì mỏng nhẹ và mềm như nhung hẳn là ai dùng cũng thích mê li luôn! Với mức giá quá ư hợp lí, chất son siêu thích và khả năng bám trụ cực lâu, thì Urban Decay Vice Liquid Lipstick hẳn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho mùa hè này rồi!



NYX Liquid Suede Cream Lipstick: 7$ – khoảng gần 160 ngàn đồng

Một siêu phẩm khác đến từ NYX, nhưng lần này là một thỏi son dạng kem lì. Chất son của NYX vẫn là một dấu ấn không thể chối từ, và khả năng chống nước 100% cũng là một điểm cộng lớn của hãng son bình dân này đấy! Tông màu được gợi ý cho mùa hè đến từ dòng son này của NYX mang tên Life’s a Beach, một tông san hô sáng rất thích hợp cho một lớp trang điểm nhẹ nhàng tươi mới đón hè đấy nha!



Maybelline Super Stay Matte Ink Lipstick in Amazonian: 8$ – khoảng 180 ngàn đồng

Maybelline vốn là hãng mĩ phẩm bình dân nổi tiếng luôn luôn được lòng rất nhiều các cô nàng yêu thích làm đẹp và mĩ phẩm. Sản phẩm có độ che phủ tốt, khả năng bám màu cũng rất tuyệt vời và đồng thời là bảng màu cực kì đa dạng giúp chị em thỏa thích lựa chọn. Có những màu đậm như Amazonian thậm chí được quảng cáo có thể giữ màu lên tới 16 giờ. Tuy nhiên, trên thực tế thì son sẽ giữ màu đẹp nhất trong khoảng hơn 8 giờ, nhưng dù sao đây cũng là một kết quả đáng ngạc nhiên đấy chứ nhỉ?



Covergirl Outlast Longwear Lipstick: 8$ – khoảng 180 ngàn đồng

Covergirl cũng mang đến cho bộ sưu tập son chống nước lần này một sản phẩm son có khả năng dưỡng ẩm khá tốt. Tuy rằng tác dụng chống trôi của dòng son này không thực sự được đánh giá cao như những dòng son đã được giới thiệu trên đây, nhưng có một điểm cộng dành cho Covergirl, đó chính là mức giá quá ư hợp lí và độ đa dạng trong các thỏi son tông hồng và berry cực kì trẻ trung và đáng yêu.



BH Cosmetics Waterproof Lip Liner: 5$ – khoảng hơn 110 ngàn đồng

Tuy rằng đây không hẳn là son môi mà chính xác hơn thì chỉ là một cây chì kẻ viền môi chống nước, nhưng với mức giá chỉ hơn 100.000 VNĐ thì bạn hoàn toàn có thể thoải mái sử dụng em nó để tô son cả môi bởi từ chất lượng đến màu sắc của BH Cosmetics luôn được đánh giá rất cao. Đầu son nhỏ vừa giúp bạn định hình khuôn môi được đẹp hơn, màu sắc son đa dạng và nhã nhặn lại cực kì phù hợp cho mùa hè, tội gì mà không thử xem sao nhỉ?



