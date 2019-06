10 "Rich kids" nổi tiếng thế giới: Có người sở hữu 1 tỷ USD dù mới chỉ 5 tuổi

Xếp đầu bảng danh sách này là George Alexander - con của Hoàng tử William và Kate Middleton với khối tài sản trị giá một tỷ USD khi mới ở tuổi lên 5.

10. JAYLEN BLEDSOE (3,5 TRIỆU USD) – 19 tuổi

Công ty Bledsoe Technologies do Jaylen Bledsoe - một đứa trẻ mười ba tuổi gây dựng. Cậu bé đã kiếm được rất nhiều tiền từ công việc kinh doanh khi còn rất nhỏ. Và điều này đủ để khiến cậu nổi bật so với nhiều đứa trẻ khác cùng trang lứa. Công ty của Jaylen cung cấp các dịch vụ như hỗ trợ công nghệ thông tin và thiết kế đồ họa. Công ty hiện có một đội ngũ nhân viên hơn một trăm người. Jaylen nhận được số tiền đầu tiên khi điều hành công ty chỉ sau hai năm.

9. RICO RODRIGUEZ (4 TRIỆU USD) – 20 tuổi

Bạn có thể đã thấy Rico Rodriguez trên vô tuyến. Sự nghiệp diễn xuất của Rio bắt đầu từ khi 8 tuổi. Chàng trai nổi tiếng trong seris truyền hình "Modern Family"của đài ABC. Chương trình đạt được thành công vang dội và các nhà phê bình tin rằng tính cách hài hước của Rico đã góp phần lớn trong việc tạo nên điều đó. Số tiền mà Rio kiếm được từ chương trình này chiếm phần lớn trong tổng tài sản của mình.

8. ELLE FANNING (5 TRIỆU USD) – 21 tuổi

Elle Fanning kiếm tiền từ sự nghiệp diễn xuất của mình bắt đầu khi cô chỉ mới chập chững biết đi. Năm 6 tuổi, cô xuất hiện trong bộ phim "Babel". Tác phẩm nhận được 7 đề cử Oscar vào năm 2007. Đây chính là bước đầu thúc đẩy tên tuổi của Elle Fanning. Vài năm sau, Elle Fanning may mắn được góp mặt vào bộ phim điện ảnh nổi tiếng "The Curious Case of Benjamin Button" cùng hai ngôi sao hạng A Hollywood là Cate Blanchett và Brad Pitt. Năm 13 tuổi được xem là cột mốc đánh dấu bước đột phá của cô trong bộ phim "Super 8". Elle Fanning đã từng bước tiến tới đỉnh cao danh vọng, trở thành "giám khảo trẻ tuổi nhất lịch sử Cannes" năm 2019.

7. JADEN SMITH (8 TRIỆU USD) – 21 tuổi

Jaden Smith là con trai gây tranh cãi của Will Smith. Jaden đã thành danh với vai trò là một diễn viên, đóng vai chính trong các bộ phim như The Pursuit of Happiness và After Earth. Phần lớn thu nhập của anh là từ diễn xuất trong các bộ phim bom tấn. Đối với khán giả châu Á, anh được biết đến với vai diễn nổi bật "The Karate Kid". Jayden Smith đã tích lũy được giá trị tài sản của lên đến 8 triệu USD và chứng minh bản thân không phải là cái bóng của ông bố nổi tiếng.

6. ABIGAIL BRESLIN (12 TRIỆU USD) – 23 tuổi

Abigail Breslin đã may mắn được chọn là một trong những nữ diễn viên trẻ trong bộ phim nổi tiếng của Mel Gibson. Cô xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên khi cô mới ba tuổi và có bộ phim đầu tiên của mình, Signs (2002) khi lên năm tuổi. Cô là một trong những nữ diễn viên trẻ được trả lương cao nhất từng được biêt đến.

5. VALENTINA PALOMA PINAULT (12 TRIỆU USD) – 12 tuổi

Valentina Paloma Pinault được sinh ra trong một gia đình giàu có. Bố mẹ cô bé đã trao tặng một tương lai "không phải nghĩ đến chuyện tiền bạc", đảm bảo bằng một ngôi nhà nằm trong tài sản thừa kế trị giá 12 triệu USD. Mẹ của cô, Salma Hayek, một nữ diễn viên, có sự nghiệp diễn xuất thành công có số tài sản ước tính 85 triệu USD. Và bố cô bé, Francois Henri Pinault, chủ tịch của tập đoàn Kering, cũng là công ty mẹ của rất nhiều thương hiệu trị giá như Gucci, Brioni, Puma được ước tính có khối tài sản trị giá lên tới 15 tỷ USD.

Nhiều người tin rằng cuộc sống của bé giống như một câu chuyện cổ tích, nhưng Valentina thậm chí còn có tài năng riêng. Khi mới 3 tuổi, em đã có thể nói được 3 ngôn ngữ khác nhau.

4. NICK D'ALOISIO (30 TRIỆU USD) – 23 tuổi

Chàng trai này là thiên tài, đứng đằng sau ứng dụng công nghệ vô cùng thành công có tên Summly. Nó là một ứng dụng sáng tạo tóm tắt các bài báo, tin tức và nội dung khác để bạn có thể nhanh chóng đọc và hiểu. Apple công nhận đây là ứng dụng tốt nhất năm 2012. D'aloisio kiếm được rất nhiều tiền sau khi bán ứng dụng này cho Yahoo với giá 30 triệu USD.

D' Aloisio cũng là doanh nhân có được tiền từ các quỹ đầu tư trẻ nhất thế giới khi lần đầu tiên gây vốn được 300.000 USD tài trợ hạt giống cho Summly từ Horizon Venture. Sau đó D’ Aloisio đã nhận được 1,2 triệu USD trong năm 2012 từ các nhà đầu tư nổi tiếng khác nhau, bao gồm cả Yoko Ono, Rupert Murdoch, Stephen Fry và Ashton Kutcher. Nick được coi là một trong những triệu phú tự lập trẻ tuổi nhất trên thế giới.

3. DANNIELYNN HOPE MARSHALL BIRKHEAD (59 TRIỆU USD) – 12 tuổi

Tương lai tài chính của Dannielyn được bảo đảm sau khi thắng vụ kiện sau cái chết của mẹ cô - Anna Nicole Smith. Cô bé là người thừa kế duy nhất của Anna, khoảng 10 triệu USD, ngoài số tiền bồi thường được trả theo yêu cầu bồi thường sau khi thẩm phán ra phán quyết có lợi cho người mẹ quá cố của cô. Cô đã nhận được 49 triệu USD từ quá trình tố tụng.

2. Cặp song sinh KNOX & VIVIENNE JOLIE PITT (67,5 TRIỆU USD) – 11 tuổi

Cặp song sinh Hollywood sở hữu khối tài sản kếch sù, là con của Brad Pitt và Angelina Jolie. Mặc dù, bố mẹ cặp song sinh này đã "đường ai nấy đi" nhưng với sự nổi tiếng và giàu có của mình, bố mẹ cặp đôi cũng đã dành cho 2 bé một khối tài sản khổng lồ. Thậm chí, 2 bé đã có sẵn một quỹ tín thác và các bé cũng có một phần đóng góp trong đó.

1. HOÀNG TỬ GEORGE ALEXANDER LOUIS (1 TỶ USD) – 5 tuổi

Hoàng tử George Alexander là con trai đầu của Hoàng tử William và Kate Middleton. Cậu bé được cho là có khối tài sản ước tính trị giá khoảng một tỷ USD, khi chỉ mới năm tuổi. Hoàng tử George nhận được khoảng 400 triệu USD hàng năm từ tài sản của mình; điều khoản này được thực hiện để đảm bảo tương lai tài chính của hoàng tử được an toàn. George là tỷ phú giàu thứ 3 trong danh sách những người thừa kế ở Hoàng gia Anh.