10 năm chỉ có một giải pháp cho những bất hạnh của người phụ nữ bị cả nhà chồng hành

Nhiều người phụ nữ vẫn luôn tin rằng chỉ cần mình hết lòng chung thủy, hết lòng hi sinh vì chồng, vì con thì dù sớm hay muộn đàn ông sẽ nhận ra tấm chân tình. Chị Thanh Nhàn là một trong số những người đàn bà như thế. Sự chịu đựng gã chồng cờ bạc, rượu chè, gái gú của chị cứ dằng dặc qua bao năm tháng. Đến khi đau đớn chồng chất, chị chỉ biết giãi bày lên một nơi mà không ai biết chị là ai.

Cách đây không lâu, tâm sự của chị Thanh Nhàn, 30 tuổi, trên một diễn đàn đã được rất nhiều người quan tâm. Phải lấy hết can đảm chị mới dám trải lòng về cuộc đời mình, về chuỗi ngày đen tối mà chị không thoát ra nổi. Người phụ nữ ấy chìm đắm trong cuộc hôn nhân bất hạnh suốt 10 năm, bị chồng đánh đập, gia đình chồng đối xử tàn ác, chị Nhàn chỉ biết cắn răng chịu đựng vì một lý do muôn đời mà đàn bà nào cũng thế. Đó là vì con, vì chị không đủ khả năng nuôi con nếu phải ra tòa.

Tâm sự của chị Nhàn đăng tải trên một diễn đàn

Ngày yêu nhau gã chồng tệ bạc đã bộc lộ cái tính lăng nhăng, cờ bạc nhưng chẳng hiểu vì si mê cuồng dại chị Nhàn cứ cho qua hết lần này đến lần khác. Cứ mỗi lần hắn nói vài ba câu ngọt ngào, xin lỗi rồi hứa hẹn chị lại tiếp tục tha thứ. Và rồi chị bước vào cuộc hôn nhân ấy như cái cách mà người ta rẽ vào đường cụt. Biết là không có lối ra nhưng trót đi rồi nên ngại quay lại.

Khi chị Nhàn có thai, điều không chỉ riêng người làm mẹ mà bất cứ người thân nào cũng sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng không, chuỗi bất hạnh của chị bắt đầu từ đó.

Chồng chị không chịu đi làm, suốt ngày cờ bạc, rượu chè rồi về nhà chị Nhàn có góp ý thì hắn chửi bới, đánh đập. Chị có bầu hắn cũng không tha.

Thời gian mang thai, chị Nhàn phải một mình cáng đáng mọi công việc. Đến khi đau đẻ người chị cần nhất là chồng cũng không ở bên. Giữa đêm khuya, không tiền, không người thân một mình chị Nhàn đi bộ đến bệnh viện. Đoạn đường chào đón đứa con yêu đầu lòng ra đời lại ngập tràn cay đắng và nước mắt. Nhưng trách được ai bây giờ, có trách chỉ trách chính bản thân chị đã quá dại dột và mù quáng tin vào tình yêu.

Ngỡ có đứa trẻ con chồng chị Nhàn sẽ thay đổi nhưng ai ngờ hắn còn quá đáng hơn. Cậu bé kháu khỉnh xinh xắn cũng không níu chân được người bố vô trách nhiệm. Chị Nhàn laị tiếp tục vật lộn với muôn bề khó khăn.

Lấy phải người đàn ông không ra gì đã khổ, sống trong nhà chồng ác còn khổ hơn. Thấy con trai đánh vợ chưa đủ, mẹ chồng chị Nhàn liên tục gây mâu thuẫn để con trai đuổi con dâu ra khỏi nhà.

Rồi thời gian cứ thế trôi đi, khi các cặp vợ chồng trẻ đều muốn một cuộc sống tự lập, một mái nhà riêng thì chồng chị Nhàn lại từ chối cơ hội được xây dựng tổ ấm. Nhà vợ giúp đỡ rất nhiều nhưng càng ở riêng chị Nhàn càng khổ sở, thậm chí chồng chị còn lấy oán báo ân. Chị Nhàn bị đòn roi thay cơm.

Chị Nhàn tâm sự: "Cứ mỗi dịp lễ Tết, khi gia đình người ta quây quần ấm cúng, mình chỉ biết ngồi khóc, ngất lên ngất xuống mà chồng cũng chẳng thèm nhìn. Cha mẹ sinh ra cho một hình hài khỏe mạnh mà giờ đây người mình bao vết bầm tím. Tết năm vừa rồi anh ta còn đánh mình đến mức thủng màng nhĩ tai bên trái phải nhập viện điều trị".

Sau những lời chia sẻ kết đọng từ những năm tháng đau đớn mòn mỏi, sau đôi mắt u uất, nặng trĩu những nỗi niềm, chị vẫn nghẹn ngào trong tiếc nấc: "Bỏ nhà đi cả chục lần rồi nhưng vì nhớ con, thương con mình lại quay về ngôi nhà ấy, tiếp tục tha thứ và cắn răng chịu đựng vì con".

Các chị em phụ nữ tỏ ra rất đồng cảm với câu chuyện của chị Nhàn. Đa số là những lời khuyên, động viên. Có người bình luận: "Trời ơi ! Sao bạn giỏi chịu đựng vậy? là mình chắc không sống nổi mất, bỏ đi bạn ơi, gã đàn ông tồi tệ ấy không hi vọng được gì đâu". Một bạn khác vô cùng bức xúc: "Không thể chấp nhận được. Lại còn cả nhà chồng nữa, chị nên kiện anh ta, cho kẻ côn đồ đó đi tù". Vô vàn ý kiến từ những người không biết mặt cũng chẳng rõ tên nhưng chắc chắn rằng họ có chung một cảm xúc, một lòng căm phẫn với bất hạnh mà người phụ nữ ấy phải gánh chịu.

Câu chuyện hôn nhân dưới vực thẳm của chị Nhàn không phải là chuyện hiếm. Và rồi trót lỡ bước, họ lại tự động viên an ủi mình: thôi thì cố gắng vì con, 1 ngày chịu được thì cả đời cũng chịu được. Nỗi đau nào chịu mãi cũng thành quen.

Nhưng họ chẳng bao giờ nhận ra rằng, cái "vì con" mà họ đang phấn đấu ấy lại giết chính tương lai những đứa trẻ ngây thơ, non nớt. Một gã chồng tồi tệ, một người bố chẳng ra gì thì cho con cái được điều gì? Hay những lần say xỉn, những trận đòn dành cho mẹ chúng, một ngôi nhà chỉ có buồn đau và bạo lực sẽ in hằn tâm trí, theo đứa trẻ suốt chặng đường trưởng thành? Vậy những hi sinh của phụ nữ có đáng không?

Các chị à, cam chịu không bao giờ có được hạnh phúc. Hạnh phúc không ai mang đến, hạnh phúc trong tay mình, do mình tạo ra và nắm giữ. Mạnh mẽ lên vì phụ nữ xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp.