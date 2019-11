10 loại thực phẩm mẹ bầu có thèm mấy cũng nên tránh ăn trong thai kỳ

Mang thai - nghĩa là các mẹ bầu phải ăn uống đầy đủ để có đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho thai nhi. Không những thế, mẹ còn phải có chế độ ăn uống lành mạnh, hợp vệ sinh để không ảnh hưởng đến sự phát triển của con. Có một số thực phẩm rất tốt, rất tiện lợi với mọi người nhưng lại không phù hợp với phụ nữ mang thai bởi nó chứa những loại vi khuẩn ảnh hưởng đến sự phát triển trí não, thể chất, thậm chí, nó còn gây sẩy thai hoặc sinh non.

Dưới đây là 10 thực phẩm mà các mẹ bầu cần tránh ăn trong 9 tháng thai kỳ của mình.

1. Cá có hàm lượng thủy ngân cao

Cá là món ăn rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, các mẹ bầu nên tránh ăn các loại cá có hàm lượng thủy ngân cao như cá kiếm, cá thu vua hoặc cá mập. Vì các loại cá này sẽ làm chậm sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh, thậm chí, nó có thể gây ra các khuyết tật về thần kinh.

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), bạn chỉ nên ăn khoảng từ 200 – 300 gram cá có hàm lượng thủy ngân thấp như cá hồi, cá ngừ, cá tuyết mỗi tuần. Và hãy nhớ là luôn ăn cá đã nấu chín.

2. Trứng sống

Nhiều người cho rằng ăn trứng gà sống thì rất là tốt, nhất là vào buổi sáng. Nhưng theo các bác sĩ, trứng sống không phải là món ăn bổ dưỡng đối với phụ nữ mang thai. Bởi nếu ăn trứng sống, bà bầu sẽ có nguy cơ bị nhiễm khuẩn salmonella gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở thai nhi.

Ngoài ra, các loại sốt có chứa thành phần trứng như sốt mayonnaise, sốt rau trộn… cũng là những thực phẩm mà các thai phụ nên tránh. Bạn chỉ nên ăn trứng khi nó đã được nấu chín.

3. Phô mai chưa tiệt trùng

Nếu bạn thích ăn phô mai, thì hãy lưu ý bỏ qua những loại phô mai mềm chưa được tiệt trùng như camembert, gorgonzola và phô mai xanh. Những loại phô mai này có thể mang vi khuẩn Listeria, gây ra bệnh listeriosis dẫn đến sẩy thai sớm. Do đó, phô mai tiệt trùng là lựa chọn an toàn dành cho các mẹ.

4. Thịt sống

Thịt sống cũng là loại thực phẩm cần được cho vào "danh sách đen" cấm ăn của các mẹ bầu. Vì một miếng bít tết sống hay thịt bò tái hoặc gà chưa nấu chín kỹ thì đều mang theo vi khuẩn Listeria. Do đó, trước khi ăn, mẹ nên chắc chắn rằng món thịt đã được nấu chín hoàn toàn.

5. Nước ép trái cây chưa tiệt trùng

Các bà bầu nên tránh sử dụng các loại nước ép hoa quả tươi ở ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hoa quả nếu không được rửa sạch sẽ có nguy cơ tồn tại các loại vi khuẩn gây hại tới sức khỏe của mẹ và thai nhi như E. coli và salmonella. Tốt nhất, các mẹ nên tự chế biến và thưởng thức nước ép tại nhà để đảm bảo vệ sinh và sức khỏe.

6. Các loại rau sống, hoa quả chưa rửa

Các loại rau ăn sống như rau mầm, giá, xà lách... là những loại rau được rất nhiều người ưa thích, nhưng nó lại loại rau mà các mẹ bầu nên tránh bởi chúng luôn chứa các vi khuẩn salmonella, listeria và e.coli – gây hại cho sức khỏe của bà mẹ và thai nhi. Do đó, bạn nên chế biến, nấu chín các loại rau này trước khi ăn để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Các loại trái cây hoa quả được bày bán ở trong chợ và các siêu thị nhìn rất tươi ngon, hấp dẫn, song không vì thế mà các mẹ lơ là, bỏ qua công đoạn rửa sạch và ngâm muối loãng. Bởi những hoa quả này luôn mang theo bên mình vi khuẩn Toxoplasma. Chưa kể, nó còn chứa các vi khuẩn độc tố sống trong đất có thể khiến cho em bé và nhau thai bị nhiễm trùng.

7. Các loại thức ăn chế biến sẵn, thức ăn đóng hộp

Tất cả các loại bánh, kẹo, bánh mì, thịt nguội, xúc xích, thực phẩm đóng hộp… là những nhóm thực phẩm mà phụ nữ mang thai nên hạn chế ăn. Vì các loại thực phẩm này không những có hàm lượng đường cao, dễ dẫn đến tiểu đường trong thai kỳ, mà nó còn chứa hàm lượng natri cao, khiến thai phụ bị cao huyết áp và bị tiền sản giật.

8. Ngũ cốc ăn liền

Một bát ngũ cốc sẽ chứa đủ chất xơ và chất dinh dưỡng để thúc đẩy sự tăng trưởng khỏe mạnh cho thai nhi. Tuy nhiên, các mẹ nên kiểm tra và lựa chọn loại có lượng đường thấp, ít ngọt. Đồng thời kiểm tra xem thành phần của nó có chứa saccharin – chất gây hại cho bàng quang của thai nhi - hay không?

9. Cà phê, trà thảo mộc

Cà phê luôn nằm trong danh sách những thực phẩm cần tránh của phụ nữ mang thai, bởi theo các nhà nghiên cứu, caffein có thể làm tăng nhịp tim của thai nhi. Và những thai phụ tiêu thụ từ 200mg caffein trở lên mỗi ngày có nguy cơ sảy thai cao gấp 2 lần so với những người không dùng.

Trà thảo mộc nghe có vẻ như là một loại thức uống tốt để thưởng thức trong khi mang thai. Tuy nhiên, có một số loại thảo mộc như ngải cứu, cây cọ lùn (Saw Palmetto)…có thể khiến các mẹ chuyển dạ sinh non, hoặc tệ hơn là sẩy thai sớm. Do đó, trước khi uống trà, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.

10. Bia rượu

Theo một báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), việc sử dụng bia rượu khi mang thai có thể gây ra các khuyết tật về thể chất, hành vi và sự phát triển trí tuệ của thai nhi. Do đó, khi đã mang thai, các mẹ cần cai bia rượu.

Nguồn: Parents