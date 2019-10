10 lọ serum “cứu tinh” cho làn da hanh hao mùa lạnh, giúp da căng mọng như gái Hàn

Thời tiết khô hanh của mùa thu đông ập đến, thứ mà bất kì cô nàng nào, dù thuộc loại da nào cũng đều phải có chính là các sản phẩm chứa Hyaluronic Acid (HA). HA là loại phân tử đường cơ thể có thể tự sản sinh ra. Một gram HA có thể giữ được đến 6 lít nước. HA hoạt động như một miếng bọt biển, hút nước từ nơi có độ ẩm cao về nơi có độ ẩm thấp hơn. Các cô gái hãy bình tĩnh mà lướt qua danh sách gồm 10 serum dưỡng ẩm có chứa thành phần HA dưới đây, thể nào rồi bạn cũng sẽ tìm ra được "cứu tinh" cho riêng mình.

1. Drunk Elephant B-Hydra Intensive Hydration Serum (Khoảng 1.209.000 VNĐ)

Hãy nghĩ về B-Hydra Intensive Hydration Serum của Drunk Elephant tựa như một cốc nước đá mát lạnh cho làn da của bạn trong những trưa nắng hanh khô nhất, chỉ một lượng nhỏ xíu cỡ hạt đậu là đủ để khiến làn da trở nên căng mọng, tràn đầy sức sống hơn hẳn. Ngoài HA thần thánh, sản phẩm còn chứa Ceramide và Pro-Vitamin B5 nuôi dưỡng làn da dài lâu. Đây là sản phẩm tuyệt vời cho cả da khô lẫn da dầu.

2. The Ordinary Hyaluronic Acid 2% + B5 (Khoảng 165.000 VNĐ)

Bên cạnh mức giá không thể hấp dẫn hơn, thứ khiến các tín đồ làm đẹp không thể cưỡng lại chai serum này của The Ordinary chính là sự kết hợp của 2%HA cùng vitamin B5 - combo cấp ẩm siêu việt cho làn da khát nước, cho phép thẩm thấu đến từng tầng của da, tối ưu hóa khả năng cấp ẩm.

3. Glossier Super Bounce (Khoảng 655.000 VNĐ)

Chỉ cần nhìn vẻ ngoài mướt mát và cái tên "Super Bounce" là chúng ta có thể cảm nhận được phần nào khả năng cấp ẩm của em serum đến từ nhà Glossier này rồi. Sản phẩm có thành phần ngôi sao là HA ở nồng độ 2% kết hợp với Pro-Vitamin B5 cấp ẩm tức thì và làm da căng mọng, đàn hồi hơn chỉ trong nháy mắt.

4. Neutrogena Hydroboost Hydrating Serum (Khoảng 454.000 VNĐ)

Neutrogena Hydro Boost Hydrating Serum là loại serum có công thức đơn giản chứa Hyaluronic Acid tinh khiết, không dầu khoáng giúp thẩm thấu nhanh phù hợp để cấp ẩm cho cả những bạn da dầu. Chất serum của em này trong suốt, không màu, không mùi, thấm nhanh mà không hề gây nhờn dính .

5. Peach & Lily Glass Skin Refining Serum (Khoảng 911.000 VNĐ)

Peach & Lily's Glass Skin Refining Serum lấy cảm hứng từ "làn da thủy tinh" - hay còn gọi là làn da trong suốt của các ngôi sao Kpop .Sản phẩm này sẽ giúp làn da của bạn chạm đến ngưỡng căng mọng, lỗ chân lông như thể không tồn tại. Bên cạnh đó, chiết xuất quả đào và niacinamide sẽ cho bạn làn da tươi sáng, mịn mượt hơn hẳn và cuối cùng, da bạn sẽ không phải đối mặt với tình trạng chảy xệ, nếp nhăn khi tuổi tác lớn hơn.

6. First Aid Beauty Ultra Repair Hydrating Serum (Khoảng 840.000 VNĐ)

Ultra Aid Hydrating Serum của First Aid Beauty là sản phẩm lý tưởng dành cho mọi loại da - kể cả da nhạy cảm và dễ bị kích ứng nhất. Ngoài ra, thành phần gồm bột yến mạch keo và nước ép lá lô hội như một món quà giúp làm dịu da. Chỉ cần nhỏ vài giọt ra tay, vỗ đều lên mặt là bạn sẽ thấy da mình như được uống đủ nước, căng mọng mượt mà chỉ sau một nốt nhạc.

7. SkinCeuticals Hyaluronic Acid Intensifier (Khoảng 2.300.000 VNĐ)

Đây là chiến binh siêu dưỡng ẩm da hoạt động theo cơ chế đặc biệt, được chứng minh có thể làm tăng nồng độ hyaluronic tự nhiên cho làn da của bạn. Công thức độc đáo này chứa hàm lượng cao hyaluronic acid tinh khiết, proxylane và các chất chiết xuất thực vật của rễ cam thảo và gạo tía để hydrat hóa làm săn chắc và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn theo thời gian.

8. Kiehl's Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate (Khoảng 1.400.000 VNĐ)

Công thức mới của sản phẩm này là vitamin C dạng LAA – dạng vitamin C có khả năng hoạt động mạnh nhất và cùng với thành phần Hyaluronic Acid (HA). Sự cải tiến này mang lại hiệu quả tuyệt vời cho làn da đó chính là khả năng làm mờ nếp nhăn quanh miệng hay trán chỉ sau 4 – 8 tuần chăm chỉ sử dụng. Lọ serum bán chạy nhất của Kiehl's không chỉ giúp làm đầy các nếp ngăn xấu xí mà còn cấp ẩm, cải thiện tình trạng lỗ chân lông to và làm sáng da cực đỉnh.

9. Neogen 02 Energy Power Serum Spray( Khoảng 420.000 VNĐ)

Đây là sản phẩm serum dạng phun sương giúp làn da được cấp ẩm tức thì. Thành phần Niacinamide (Vitamin B3) có trong sản phẩm giúp làm sáng các đốm nâu, cùng với đó là chiết xuất rong biển, glycerin và natri hyaluronate giúp cấp ẩm sâu.

10. The Plant Base Waterfall Most Balanced Hyaluronic Acid 100 Ampoule (Khoảng 535.000 VNĐ)

Trong thế giới của K-beauty, từ "ampoule" và "serum" đôi khi được sử dụng thay thế cho nhau để mô tả một công thức dịu nhẹ nhưng hiệu quả thì vô cùng mạnh mẽ. Ampoule của The Plant có chứa 100% sodium hyaluronate tinh khiết – thành phần được cho là dạng hiệu quả nhất của HA. Chỉ một vài giọt là đủ để hô biến làn da khô héo, xám xịt của bạn trở nên căng mọng, tươi tắn hơn.

Nguồn: Allure